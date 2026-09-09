WENECJA 2026: Bardem i Cruz w "Bunkrze", Affleck za kamerą

We wtorek w Konkursie Głównym festiwalu w Wenecji zobaczyliśmy "Bunkier" Floriana Zellera, twórcy "Ojca", oraz "Company" w reżyserii Caseya Afflecka. W pierwszym z filmów Javier Bardem i Penelope Cruz wcielają się w parę małżeńską w kryzysie. Drugi jest zaś szkatułkową opowieścią w opowieści w opowieści. Filmy recenzują Adam Kruk i Jakub Popielecki. Odwrócona piramida
autor: Adam Kruk
To zdecydowanie ich rok. Javier Bardem
dowiódł swej wielkości fantastyczną rolą w "Naturze miłości
", za którą powinienem był dostać nagrodę w Cannes. Penélope Cruz
ozdobiła pokazywaną tam "Czarną kulę
", a także skradła show w "Zaproszeniu
". Tymczasem na festiwalu w Wenecji premierę miała kolejna produkcja złotej pary hiszpańskiego kina (ozłoconej także w Stanach Oscarami) – od "Szynki, szynki
" (1992) ich dziewiąta wspólna. Jest nią najnowsze dzieło Floriana Zellera
, który wcześniej dwukrotnie przenosił na ekran własne sztuki teatralne, tym razem jednak pierwszy raz stworzył tekst specjalnie dla kina. "Bunkier
" nosi przy tym cechy wcześniejszych dzieł reżysera: zarówno pod względem inteligentnej konstrukcji pamiętnej z "Ojca
", jak i słabości "Syna
" – szczególnie pewnej sztuczności, przeszkadzającej w pełnym zaangażowaniu widza w historię.
"Bunker"
Jeżeli jednak w poprzednim filmie Zellera
wynikała ona z wyabstrahowania ze świata, o którym niby chciał opowiedzieć, zawężenia go do elit, w "Bunkrze
" podobny zabieg służy sproblematyzowaniu świata architektury – społecznej i nie tylko. Bardem
i Cruz
grają tu Miguela i Sofię, majętną parę z siedemnastoletnim stażem i dwójką dzieci, mieszkającą obecnie w Londynie. Jak mówi jednak Miguel w wywiadzie rozpoczynającym film (dystrybucja informacji nie jest tu zbyt subtelna, trąci teatrem), gdy jest w Nowym Jorku, czuje się jego mieszkańcem, a gdy w Berlinie – berlińczykiem. Power couple
zglobalizowanego świata, kwiat klasy kreatywnej: wzięty architekt i pracowniczka topowego wydawnictwa. Kiedyś mieszkali w Madrycie i, jak twierdzi Sofia, tam byli najszczęśliwsi; reguły gry są jednak nieubłagalne – trzeba wiecznie piąć się w górę i bogacić. Otaczać podobnymi sobie, chronić przed zazdrosnymi spojrzeniami.
Ostatecznym potwierdzeniem sukcesu Miguela staje się propozycja zbudowania luksusowego bunkra dla miliardera z Doliny Krzemowej – i to właśnie w tym momencie pojawiają się wątpliwości. Czy aby wszystko nie poszło za daleko? Czy etycznie jest konstruować schron na wypadek apokalipsy dla kogoś, kto aktywnie się do niej przyczynia? A przede wszystkim: czy oznaczać miałoby to dla rodziny kolejną przeprowadzkę, i to w momencie, kiedy uwiła sobie ona w Londynie więcej niż komfortowe (i bardzo designerskie) gniazdko? Komfort ten zasadza się w dużej mierze na absolutnej prywatności – ich dom, choć nie znajduje się pod ziemią, to także rodzaj bunkra. Jego osobność i samowystarczalność zostaje jednak zaburzona przez sąsiada (Stephen Graham
), który postanawia wybić w swojej ścianie okno. Z widokiem na ich ogród (w ich perspektywie) lub (według niego) doprowadzający nieco światła do magazynu, który przerobić zamierza na kawalerkę. Całą recenzję filmu "Bunker" można przeczytać POD LINKIEM TUTAJ.
*** Off-off-off-topic
autor: Jakub Popielecki
Kiedy Hamlet mówił, że "za długo siedzi na słońcu", był to Szekspirowski kalambur, grający podobieństwem słów "sun" (słońce) i "son" (syn). Kiedy duńskiego księcia cytuje młody Caleb (Atticus Affleck
) w scenie z filmu "Company
", językowy niuans znika. Dwuznaczność, jeśli w ogóle jest intencjonalna, w najlepszym wypadku stanowi tu porozumiewawcze mrugnięcie. Wypowiadający tę kwestię aktor jest przecież synem stojącego za kamerą Caseya Afflecka
. Linijka z dramatu Szekspira funkcjonuje jednak w filmie dużo bardziej dosłownie, chociaż w toku fabuły nabiera dodatkowych znaczeń. Szkopuł w tym, że "Company
" siedziało nie tyle za długo na słońcu, co raczej za krótko w piekarniku.
Jeśli "Company
" o czymś opowiada, to przede wszystkim o opowiadaniu historii. Tajemnicza dziewczyna w czerni (Emily Alyn Lind
) znienacka pojawia się na domowym przyjęciu i proponuje, że zabawi gości anegdotą. Bohaterką anegdoty jest tajemnicza dziewczyna w czerni (Caylee Cowan
), którą znajduje w śniegu mieszkający na odludziu mężczyzna (Nick Nolte
). Ta w podzięce postanawia zabawić go anegdotą. Bohaterem anegdoty jest tajemniczy chłopak w czerni, Caleb, którego znajduje w śniegu mieszkające na odludziu małżeństwo (Adelaide Clemens
i Scoot McNairy
)…
"Company"Affleck
, który wyreżyserował film i napisał go w duecie z Ronem Hansenem
, snuje tu narrację szkatułkową na podobieństwo choćby "Rękopisu znalezionego w Saragossie
". Jedna postać opowiada historię drugiej postaci, która opowiada historię trzeciej postaci – i tak dalej. Raz na jakiś czas wracamy z fabularnego parteru na wyższe piętra narracji, co tylko wzmacnia rymy między poszczególnymi poziomami opowieści. Affleck
dodatkowo gra z gatunkami: jest tu trochę westernu, trochę baśni i nawet odrobinka horroru.
Najważniejsza z historii toczy się jednak właśnie "najniżej". To rozegrana w czasach Dzikiego Zachodu opowieść o parze farmerów, którzy przygarniają tajemniczego Caleba, podczas gdy w okolicy dochodzi do serii brutalnych mordów. Chłopak jest bardzo buńczuczny i byroniczny, farmer patrzy więc na niego z ukosa, ale jego żona jest przychylna gościowi. Między trojgiem osób w czterech ścianach leśnej chatki zaczyna powoli iskrzyć, a w powietrzu zawisa pytanie: jaki jest związek tej historii z dwiema opowieściami ramowymi? Całą recenzję filmu "Company" można przeczytać POD LINKIEM TUTAJ.