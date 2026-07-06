WENECJA 2026: George Clooney otrzyma Złotego Lwa za całokształt twórczości

Znamy tegorocznego laureata honorowego Złotego Lwa. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji postanowił uhonorować nagrodą za całokształt twórczości George'a Clooneya. Aktor często pojawia się na Lido ze swoimi filmami.
Clooney wyróżniony przez festiwal w Wenecji
Clooney odwiedzał festiwal w Wenecji ze swoimi filmami chociażby w ostatnich dwóch latach. Getty Images © Jacopo Raule
W 2025 był to "Jay Kelly
" Noaha Baumbacha
a w 2024 – "Samotne wilki
" Jona Wattsa
. Przeżyłem wiele wspaniałych chwil w Wenecji. To bez dwóch zdań mój ulubiony festiwal. Otrzymać Złotego Lwa to wielki zaszczyt. Prawdopodobnie oznacza to też, że jestem stary, ale niech będzie
, skomentował Clooney
. W swojej potrójnej roli aktora-reżysera-producenta George Clooney jest artystą kompletnym, charyzmatycznym, pełnym pasji i oryginalnym
, skomentował dyrektor weneckiego festiwalu, Alberto Barbera. Zaczął karierę bez skrótów, grając małe role w serialach i filmach klasy B, póki wielki sukces jako gwiazda "Ostrego dyżuru" nie uczynił z niego aktora, który potrafi zapanować nad ekranem z rozbrajającą spontanicznością. Jego talent pozwala mu sprawić, by jego postacie wydawały się nie tylko wiarygodne, ale też atrakcyjne, przystępne i ludzkie – wszystko dzięki jego niezaprzeczalnemu wdziękowi. Ale charyzma Clooneya opiera się na jego wiarygodności, a nie na jego wizerunku: bo jego uwodzicielska strona nigdy nie była po prostu estetyką
. Międzynarodowy festiwal Filmowy w Wenecji
odbędzie się w dniach 2 września – 12 września.
"Jay Kelly" – zwiastun
Słynny aktor filmowy Jay Kelly oraz jego oddany menedżer Ron wyruszają w pełną zwrotów akcji, a zarazem nieoczekiwanie głęboką podróż. W jej trakcie obaj będą musieli zmierzyć się z konsekwencjami dawnych wyborów, przeanalizować swoje relacje z bliskimi oraz zastanowić się nad dziedzictwem, jakie po sobie pozostawią.