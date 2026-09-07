WENECJA 2026: Kieślowski po koreańsku, patriarchat po duńsku

W weneckim konkursie obejrzeliśmy dwa wyczekiwane filmy. Pierwszy z nich, "Możliwa miłość" Koreańczyka Lee Chang-donga, wyrósł z projektu producenta Macieja Musiała i pomysłu, by zremake’ować "Dekalog" Kieślowskiego. Drugim jest duński "Kvinde Ukendt" ("Woman Unknown") w reżyserii May el-Toukhy, jeden z zaledwie dwóch filmów w tegorocznym konkursie, za kamerami których stanęły kobiety. Recenzują: Klara Cykorz i Małgorzata Steciak. Kamera, gwizdek, tęcza
autorka: Klara Cykorz
Pierwszego wieczora w Wenecji, aby nie było monotematycznie, sprzeczaliśmy się po ostatnim filmie o Cannes – a konkretnie o "Cannes. Religię kina" Tadeusza Sobolewskiego. Antologia jego tekstów canneńskich, pisanych od lat 90. do ostatniej przedpandemicznej edycji, została opublikowana w zeszłym roku. Ja pisałam wcześniej recenzję książki dla "Dwutygodnika" i zasadniczo broniłam autora; pozbawiona ironii postawa krytyka "Gazety Wyborczej" jakoś mnie po latach poruszyła, wydała się paradoksalnie odświeżająca. Najbardziej zapalony w krytyce kolega był jednak nieprzejednany: "a weź, tylko Kieślowski i Kieślowski", powtarzał (nie bez pewnej racji, o czym sama pisałam), "Sobolewskiego nie interesuje forma filmowa, tylko dzielenie filmów na socjalistyczne i chrześcijańskie, z wyjątkiem Kena Loacha
, który jest i socjalistyczny, i chrześcijański".
"Możliwa miłość" – zwiastun
Kilka dni później te słowa wróciły do mnie podczas seansu "Możliwej miłości
", nowego filmu Lee Chang-donga
– nie tylko dlatego, że wyrósł on z międzynarodowego projektu inspirowanego "Dekalogiem", tego samego, co pokazywane niedawno w polskich kinach, nieudane "Historie równoległe
" Asghara Farhadiego
. Pytanie "film socjalistyczny czy chrześcijański?" okazało się nagle bardzo poręczne (zakładając oczywiście staroświeckie, bardziej pierwotne znaczenia tych kategorii). Odpowiedź na nie brzmi: tak. To w końcu film południowokoreański o klasie – i małej przepustowości – ucha igielnego.
Rok temu w weneckim konkursie prezentowano film innego koreańskiego mistrza, którego punktem wyjścia jest zwolnienie głowy rodziny z fabryki. Było to znakomite "Bez wyjścia
" Parka Chan-wooka
, które mogło dostać Złotego Lwa, a dostało figę z makiem – jury wolało nagrodzić boomerskie bylejactwo Jima Jarmuscha
. Zastanawiając się przed werdyktem, czy Lee Chang-dong
pomści rodaka, uznaję że mógłby. "Możliwa miłość
" nie ma może w sobie intensywności "Miętowego cukierka
", "Poezji
" czy "Płomieni
", ale i tak jest to kino, o którym można przegadać godziny (co zresztą uczyniliśmy; koledze niechętnemu "Religii kina" też się bardzo podobało). Całą recenzję filmu "Możliwa miłość" można przeczytać POD LINKIEM TUTAJ.
*** Szkarłatna litera
autorka: Małgorzata Steciak May el-Toukhy
, której "Królowa kier
" była przejmującym studium władzy, manipulacji i klasowego uprzywilejowania, w "Kvinde Ukendt
" ("Woman Unknown") analizuje, jak poczucie winy i perspektywa awansu społecznego kształtują świadomość. Oba tytuły łączą rozważania na temat systemu, który chroni silniejszych kosztem bezbronnych; tym razem tematem są powojenne losy kobiet splecione w tragicznym klinczu historii i przemocy.
Marie (Mathilde Arcel
), pokojówka i niania, ma poślubić swojego pracodawcę – bogatego wdowca Christiana, właściciela dobrze prosperującej fabryki i ojca kilkuletniej Leonory. Niedawno skończyła się druga wojna światowa, w powietrzu czuć powiew ulgi i nadziei, choć powidoki kataklizmu są widoczne na każdym kroku. Wraz z powojenną euforią oraz przywróceniem porządku pojawia się też potrzeba rozliczenia wojennych zbrodni i wykroczeń. Potrzeba, za którą jeszcze nie nadąża prawo. Wystarcza jednak, by iskra resentymentów padła na podatny grunt i podpaliła lont – w mieście co rusz słyszy się o wykonywaniu wyroków na kolaborantach przez ruch oporu, o aktach publicznego upokarzania kobiet utrzymujących intymne relacje z okupantami. Marie boi się, że wkrótce ręka zbiorowej sprawiedliwości dosięgnie także ją – kobieta ukrywa przed swoimi pracodawcami oraz przyszłym mężem, że podczas wojny była w związku z Niemcem.
"Woman Unknown"
Posępny ton filmu uwypukla jego forma: absolutnie zdyscyplinowana, chłodna, minimalistyczna. Klimat i tematyka filmu przywołują skojarzenia z "Dziewczyną z igłą
" Magnusa von Horna
. Autor zdjęć Jasper Spanning
w statycznych, spokojnych kadrach obserwuje bohaterów z dystansu, w przedsionkach pomieszczeń, korytarzach; przygląda się im w odbiciach luster. Lustrzane metafory to zresztą stale powracający tu motyw, jak rymujące się ze sobą sceny badania ginekologicznego i niechcianego zbliżenia seksualnego. Podobnie jest skonstruowana relacja Marie z sąsiadką, samotną mamą kilkuletniego chłopca, której losy stanowią rewers jej własnych doświadczeń. W kontrze do pozornego spokoju kamera zrywa się ze statywu w krótkich scenach retrospekcji, by uwypuklić chaos wojennego doświadczenia i rozpad bezpiecznego, przewidywalnego świata. Całą recenzję filmu "Kvinde Ukendt" można przeczytać POD LINKIEM TUTAJ.