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WENECJA 2026: Maggie Gyllenhaal o Złotym Lwie dla "Woman Unknown"

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/WENECJA+2026%3A+Maggie+Gyllenhaal+o+Z%C5%82otym+Lwie+dla+%22Woman+Unknown%22-168581
WENECJA 2026: Maggie Gyllenhaal o Złotym Lwie dla &quot;Woman Unknown&quot;
źródło: Getty Images
autor: Stephane Cardinale - Corbis
Gdy przed kilkoma dniami startował festiwal w Wenecji, przewodnicząca jury Maggie Gyllenhaal ubolewała nad niewystarczającą reprezentacją kobiet w konkursie głównym (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ). Ale to właśnie May el-Toukhy, autorka "Woman Unknown", zdobyła Złotego Lwa. Podczas konferencji prasowej Gyllenhaal odniosła się do decyzji jury.

Maggie Gyllenhaal komentuje Złotego Lwa


Podczas konferencji prasowej po ogłoszeniu wyników Gyllenhaal pozwoliła sobie na żart. Na pytanie, czy przyznanie Złotego Lwa filmowi "Woman Unknown" był polityczną deklaracją, przewodnicząca tegorocznego jury konkursu głównego odpowiedziała: 

Właściwie nie widziałam "Woman Unknown". Pomyślałam: "Ten film wyreżyserowała kobieta, dobra, dajemy jej Złotego Lwa".

GettyImages-2295013373.jpg Getty Images © Mandadori Portfolio
May el-Toukhy ze Złotym Lwem

Po chwili zmieniła jednak ton na poważniejszy: 

Oczywiście spodziewałam się tego pytania. Jest wiele filmów zrealizowanych przez kobiety, których nie lubię, a wśród nich takie, które wręcz odrzucam. I tak samo jest z filmami zrobionymi przez mężczyzn. Podobnie jak pozostali członkowie jury miałam jeden głos, dlatego podejmowane przez nas decyzje zawsze są skomplikowane i zawsze wiążą się z długimi dyskusjami. Jestem już zmęczona ciągłym omawianiem tej kwestii. Oczywiście nadal będę to robić, ale choćby przez chwilę – tu, w tym niesamowitym miejscu – chciałabym cieszyć się wspaniale zrealizowanym filmem, który tak do mnie przemówił.

Pełną listę laureatów tegorocznej edycji festiwalu w Wenecji znajdziecie TUTAJ

Zobacz zwiastun filmu "Woman Unknown"


Nagrodzony Złotym Lwem dramat "Woman Unknown" to historia Marie, która niegdyś pracowała jako służąca i niania w domu bogatego Christiana. Gdy żona mężczyzny zmarła, Marie weszła z nim związek, a teraz planuje wystawną kolację z okazji zaręczyn. Gdy na jaw wychodzą skrywane fakty z przeszłości bohaterki, przyjęcie staje pod znakiem zapytania. Zobaczcie zwiastun: 


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