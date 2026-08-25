Newsy Filmy Festiwale i nagrody WENECJA 2026: Palestyński dokument twórców "Nie chcemy innej ziemi" dołącza do konkursu głównego
Festiwale i nagrody / Filmy

WENECJA 2026: Palestyński dokument twórców "Nie chcemy innej ziemi" dołącza do konkursu głównego

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/WENECJA+2026%3A+Palesty%C5%84ski+dokument+tw%C3%B3rc%C3%B3w+%22Nie+chcemy+innej+ziemi%22+w+konkursie+g%C5%82%C3%B3wnym-168214
WENECJA 2026: Palestyński dokument twórców &quot;Nie chcemy innej ziemi&quot; dołącza do konkursu głównego
źródło: Getty Images
autor: Tristan Fewings
Mimo że program 83. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji został ogłoszony już ponad miesiąc temu, wczoraj dyrekcja imprezy postanowiła dołaczyć do konkursu głównego jeszcze jeden tytuł. "Naza", nowy dokument twórców głośnego "Nie chcemy innej ziemi" zostanie pokazany na wyspie Lido. Produkcja przygląda się zbrodniczym działaniom izraelskiego wojska wymierzonym w ludność cywilną Strefy Gazy. Będzie to jedyny dokument w konkursie głównym tegorocznego festiwalu.

"NAZA" dołącza do konkursu głównego. Co wiemy o filmie?



Rok po "Głosie Hind Rajab" do konkursu głównego festiwalu w Wenecji trafia kolejny film poświęcony ludobójstwu w Strefie Gazy. "Naza" zdaniem twórców ma ujawnić działanie systemów stojących za kalkulowaną, masową eksterminacją palestyńskich cywilów w Strefie Gazy przez Izrael. Podstawą filmu są wyniki śledztw dziennikarskich izraelsko-palestyńskiego +972 Magazine, hebrajskojęzycznego portalu Local Call oraz dziennika The Guardian podejmowanych w latach 2023-2025.

GettyImages-2202445304.jpg Getty Images © Jason Armond
Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal i Yuval Abraham, twórcy filmu "Nie chcemy innej ziemi"


Tytuł filmu jest wojskowym akronimem izraelskiego wywiadu. Używany jest on do określenia szacunkowej liczby cywilów, którzy mają zginąć w planowanym nalocie. 

Za reżyserię projektu odpowiadają Yuval Abraham oraz Rachel Szor, dwoje z czwórki twórców pracujących wcześniej przy dokumencie "Nie chcemy innej ziemi". Produkcja z 2024 roku została nagrodzona Oscarem w kategorii najlepszy dokument pełnometrażowy, relacjonując pięć lat walki palestyńskich mieszkańców Masafer Yatta o zachowanie własnej wioski.

"Naza" będzie miała swoją premierę pod koniec festiwalu, 10 września.

"Nie chcemy innej ziemi" – zwiastun filmu


Powiązane artykuły Yuval Abraham

Zobacz wszystkie artykuły

Nie chcemy innej ziemi  (2024)

 Nie chcemy innej ziemi

Najnowsze Newsy

Seriale Multimedia

Dębska i Musiał w kontynuacji "Ślebody" (ZWIASTUN)

Filmy

Batman ucieka przed policją. Nowe nagrania z "The Batman 2"

Filmy Multimedia

Filmowa kontynuacja "Gdzie mój agent" (ZWIASTUN)

"Totalna magia 2" przedpremierowo na Ladies Night w Cinema City

Filmy

Nie żyje James Lew. Kaskader i aktor kina akcji miał 73 lata

Filmy

Film DCU o Batmanie wstrzymany? Gunn odniósł się do plotek

8 komentarzy
Filmy

Hayley Atwell o scenie z MCU: "To była krzywda dla tej postaci"

13 komentarzy