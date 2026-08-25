WENECJA 2026: Palestyński dokument twórców "Nie chcemy innej ziemi" dołącza do konkursu głównego

Mimo że program 83. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji został ogłoszony już ponad miesiąc temu, wczoraj dyrekcja imprezy postanowiła dołaczyć do konkursu głównego jeszcze jeden tytuł. "Naza", nowy dokument twórców głośnego "Nie chcemy innej ziemi" zostanie pokazany na wyspie Lido. Produkcja przygląda się zbrodniczym działaniom izraelskiego wojska wymierzonym w ludność cywilną Strefy Gazy. Będzie to jedyny dokument w konkursie głównym tegorocznego festiwalu.
"NAZA" dołącza do konkursu głównego. Co wiemy o filmie?
Rok po "Głosie Hind Rajab
" do konkursu głównego festiwalu w Wenecji trafia kolejny film poświęcony ludobójstwu w Strefie Gazy. "Naza"
zdaniem twórców ma ujawnić działanie systemów stojących za kalkulowaną, masową eksterminacją palestyńskich cywilów w Strefie Gazy przez Izrael.
Podstawą filmu są wyniki śledztw dziennikarskich izraelsko-palestyńskiego +972 Magazine, hebrajskojęzycznego portalu Local Call oraz dziennika The Guardian podejmowanych w latach 2023-2025.
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Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal i Yuval Abraham, twórcy filmu "Nie chcemy innej ziemi"
Tytuł filmu jest wojskowym akronimem izraelskiego wywiadu. Używany jest on do określenia szacunkowej liczby cywilów, którzy mają zginąć w planowanym nalocie.
Za reżyserię projektu odpowiadają Yuval Abraham
oraz Rachel Szor
, dwoje z czwórki twórców pracujących wcześniej przy dokumencie "Nie chcemy innej ziemi
". Produkcja z 2024 roku została nagrodzona Oscarem
w kategorii najlepszy dokument pełnometrażowy, relacjonując pięć lat walki palestyńskich mieszkańców Masafer Yatta o zachowanie własnej wioski. "Naza"
będzie miała swoją premierę pod koniec festiwalu, 10 września.
"Nie chcemy innej ziemi" – zwiastun filmu