WENECJA 2026: Terror totalitarny a terror korporacyjny

W konkursie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji zadebiutowała nowa odsłona kontrowersyjnego projektu „DAU” Ili Khrzhanovsky’ego. Czy i jak oglądać ten film – pisze Jakub Popielecki. Tymczasem Małgorzata Steciak recenzuje „Un bon petit soldat” Stéphane’a Brizé z Albą Rohrwacher i Vincentem Lindonem, opowieść o „dobrej żołnierce” na usługach francuskiej korporacji. Au
autor: Jakub Popielecki
Pokazywany w konkursie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji „DAU
” był tym tytułem, z którego widzowie wychodzili jakby chętniej niż z innych. Trzyipółgodzinny film wyświetlano z piętnastominutową przerwą w środku, co tylko dało publiczności więcej okazji do machnięcia ręką: duża część mojego rzędu po prostu nie wróciła po antrakcie. Znam zresztą osobiście szereg osób, które z premedytacją w ogóle na „DAU
” nie poszły. Trudno się dziwić. Powodów, żeby zbojkotować film Ili Khrzhanovsky’ego
, było co najmniej kilka.
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Pierwszy powód jest natury politycznej. Chociaż festiwalowy katalog podaje trzy kraje produkcji (Niemcy, Francja, Szwecja), „DAU
” to przede wszystkim film rosyjski, finansowany m.in
. przez oligarchę Siergieja Adonieva. Pytanie narzuca się samo: czy kraj pozostający w trakcie aktywnej inwazji na inny kraj powinien być reprezentowany na arenie międzynarodowego festiwalu? Jasne, reżyser Ilya Khrzhanovsky
zrzekł się rosyjskiego obywatelstwa, przemawiał otwarcie przeciwko najazdowi na Ukrainę i trafił na rosyjską listę „obcych agentów”. Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ambasada Ukrainy we Włoszech nie czują się jednak przekonane, że to wystarczy. Wspólnie uznały udział „DAU
” w weneckim konkursie za „niepokojący sygnał”.
"DAU"
Drugi powód jest natury etycznej. „DAU
” pozostaje cześcią dużo większego projektu, który od swojego zarania otoczony jest aurą kontrowersji. Powracające zarzuty krążą wokół kwestii nieprzejrzystości warunków pracy i naruszania praw członków ekipy. Zamknięty plan, który operował przez kilka lat, i na którym setki aktorów żyły w rozbudowanej symulacji, opisywany jest jako niezwykle opresyjne otoczenie. Podczas kręcenia niesymulowanych scen seksu oraz aktów przemocy miało dochodzić do naruszeń. W projekt byli też zaangażowani prawdziwi neonaziści, którzy grali wersję siebie samych. Z tego, co rozumiem, zarzuty psychologicznej i fizycznej przemocy nie zostały udowodnione, ale aura kontrowersji utrzymuje się do dziś.
Trzeci powód jest natury prywatnej. Po prostu: jestem uczulony na postradziecki filmowy turpizm. Na wszystkie te filmy tarzające się w błocie, gównie i wódzie, jakby w myśl idei, że dzieło tym lepsze, im gorsze rzeczy nam pokazuje.
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To powiedziawszy, muszę zaprotokołować, że „DAU
” to – moim zdaniem – co najmniej dobry film. Inna sprawa, że gwiazdki z oceną trzeba tu opatrzyć gwiazdką-przypisem. Status związku: it’s complicated
. Całą recenzję filmu "DAU" można przeczytać POD LINKIEM TUTAJ.
*** Biuro
autorka: Małgorzata Steciak[
Wydawać by się mogło, że dominującym trendem w korporacyjnym świecie stało się w ostatnich latach zjawisko tzw. cichej rezygnacji (ang. [i]quiet quitting). Polega ono z grubsza na wykonywaniu swojej pracy wyłącznie w zakresie określonym w umowie, bez nieodpłatnych nadgodzin czy wychodzenia z inicjatywą kosztem prywatnego czasu i zdrowia. Tak, dobrze widzicie: traktowanie swojej profesji jako wyłącznie roboty do wykonania i odrzucenie zasad toksycznej kultury pracy stało się zjawiskiem, które badają zaniepokojeni trenerzy kariery. Najwyraźniej jednak ta moda nie dotarła do pracowników firmy ubezpieczeniowej Amali, w której pracuje Carla, główna bohaterka prezentowanego w weneckim konkursie „Un bon petit soldat
” Stéphane’a Brizé
. Tutaj rytm dnia wyznaczają nadal KPI, nieustanne podnoszenie produktywności i odporności biznesowej. Czyli wyzysk polukrowany ładnymi hasłami o „ambicji” i dbaniu o „wartości organizacji”.
"Un bon petit soldat"
W „Un bon petit soldat
” powtarzają się niczym refren ujęcia ludzi-mrówek przesuwających się przez miejską tkankę. Na ruchomych schodach, w środkach transportu, windach, przyklejeni do ekranów przy akompaniamencie coveru „What a Wonderful World” w wykonaniu Ramones. Jak trybiki w maszynie, przypis do klasyki gatunku spod znaku „Dzisiejszych czasów
” Chaplina
czy „Playtime
” Tatiego
. Jedną z tych mrówek jest Carla, nowa kierowniczka HR w firmie ubezpieczeniowej. Przypomina trochę bohaterkę krążącego po sieci mema z tagline’em „od dziecka wiedziałam, że moim prawdziwym powołaniem było maksymalizowanie wartości dla akcjonariuszy”.
Grana przez Albę Rohrwacher
kobieta nie odrywa się od ekranu komputera, przez cały film widzimy ją niemal wyłącznie w biurze, gdzie regularnie zostaje również po godzinach. Całą recenzję filmu "Un bon petit soldat" można przeczytać POD LINKIEM TUTAJ.