WENECJA 2026: To oni przyznają w tym roku Złotego Lwa

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji ogłosił pełen skład jury Konkursu Głównego 83. edycji. Jeszcze w kwietniu dowiedzieliśmy się, że na czele kapituły zasiądzie Maggie Gyllenhaal. Teraz poznaliśmy nazwiska pozostałych jurorów.
Znamy pełen skład jury festiwalu w Wenecji
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Przewodniczącą jury Konkursu Głównego 83. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji
będzie (ogłoszona wcześniej) amerykańska aktorka, reżysera i scenarzysta Maggie Gyllenhaal
. U jej boku zasiądą:
- tunezyjska reżyserka i scenarzystka Kaouther Ben Hania
("Cztery córki
", "Głos Hind Rajab
");
- angielski kompozytor Daniel Blumberg
("The Brutalist
", "Testament Ann Lee
");
- włoski profesor Francesco Casetti
, znawca kina i telewizji;
- francuski reżyser i scenarzysta Xavier Giannoli
("Stracone złudzenia
", "Niesamowita Marguerite
");
- afgańska reżyserka i scenarzystka Shahrbanoo Sadat
("Wolf and Sheep
", "No Good Men
");
- hongkoński reżyser i producent Johnnie To
("Wybór mafii
", "Kartel
").
W ostatnich latach na czele weneckiej kapituły zasiadali Alexander Payne
(2025), Damien Chazelle
(2023) czy Julianne Moore
(2022).
Poza Złotym Lwem dla najlepszego filmu z konkursu głównego, zadaniem jury będzie również przyznanie nagród dodatkowych. Wśród nich znajdują się: Srebrny Lew, Nagroda Specjalna Jury, nagroda za reżyserię, nagroda za scenariusz, dwa Puchary Volpiego (dla najlepszej aktorki oraz aktora), a także Nagroda im. Marcello Mastroianniego dla najlepszego młodego talentu. 83. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji
potrwa od 2 do 12 września, jak co roku na weneckiej wyspie Lido.
"Głos Hind Rajab" – zwiastun