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WENECJA 2026: To oni przyznają w tym roku Złotego Lwa

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WENECJA 2026: To oni przyznają w tym roku Złotego Lwa
źródło: Getty Images
autor: Andreas Rentz
Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji ogłosił pełen skład jury Konkursu Głównego 83. edycji. Jeszcze w kwietniu dowiedzieliśmy się, że na czele kapituły zasiądzie Maggie Gyllenhaal. Teraz poznaliśmy nazwiska pozostałych jurorów.
       

Znamy pełen skład jury festiwalu w Wenecji



GettyImages-529169338-2.jpg Getty Images © Kurt Krieger - Corbis

Przewodniczącą jury Konkursu Głównego 83. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji będzie (ogłoszona wcześniej) amerykańska aktorka, reżysera i scenarzysta Maggie Gyllenhaal. U jej boku zasiądą:
      
- tunezyjska reżyserka i scenarzystka Kaouther Ben Hania ("Cztery córki", "Głos Hind Rajab");
- angielski kompozytor Daniel Blumberg ("The Brutalist", "Testament Ann Lee");
- włoski profesor Francesco Casetti, znawca kina i telewizji;
- francuski reżyser i scenarzysta Xavier Giannoli ("Stracone złudzenia", "Niesamowita Marguerite");
- afgańska reżyserka i scenarzystka Shahrbanoo Sadat ("Wolf and Sheep", "No Good Men");
- hongkoński reżyser i producent Johnnie To ("Wybór mafii", "Kartel").

W ostatnich latach na czele weneckiej kapituły zasiadali Alexander Payne (2025), Damien Chazelle(2023) czy Julianne Moore (2022).
        
Poza Złotym Lwem dla najlepszego filmu z konkursu głównego, zadaniem jury będzie również przyznanie nagród dodatkowych. Wśród nich znajdują się: Srebrny Lew, Nagroda Specjalna Jury, nagroda za reżyserię, nagroda za scenariusz, dwa Puchary Volpiego (dla najlepszej aktorki oraz aktora), a także Nagroda im. Marcello Mastroianniego dla najlepszego młodego talentu.

83. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji potrwa od 2 do 12 września, jak co roku na weneckiej wyspie Lido.

"Głos Hind Rajab" – zwiastun


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