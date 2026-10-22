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WERONIKA ROSATI: Czy wybitny aktor może być nudnym człowiekiem?

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/WERONIKA+ROSATI%3A+Czy+wybitny+aktor+mo%C5%BCe+by%C4%87+nudnym+cz%C5%82owiekiem-169263
WERONIKA ROSATI: Czy wybitny aktor może być nudnym człowiekiem?
Chodząca filmowa encyklopedia, która od zawsze wierna jest klasyce kina. Już jako dziecko uciekała w świat filmu, a fascynowało ją w nim wszystko: od gry aktorskiej po kostiumy i styl ukochanych gwiazd. Jej największą inspiracją od lat pozostaje Elizabeth Taylor, której zawdzięcza decyzję o wyborze zawodu, na której cześć nazwała córkę i w którą sama wcieliła się na ekranie. Z równym podziwem mówi o Bette Davis, która już w złotej erze Hollywood rzucała wyzwanie szklanemu sufitowi. Nic dziwnego, że w tej rozmowie wraca do dwóch arcydzieł z udziałem swoich idolek: "Co się zdarzyło Baby Jane?" i "Kto się boi Virginii Woolf?". Bohaterką nowego odcinka podcastu "Mój Ulubiony Film" jest Weronika Rosati.



Hasło przewodnie podcastu brzmi: powiedz mi, jaki jest twój ulubiony film, a dowiem się kim jesteś. Łukasz Muszyński dyskutuje z zaproszonymi gośćmi o obiektach ich największego kinomaniackiego uczucia. Konwersacja o kinie staje się punktem wyjścia do rozmowy o życiu. Albowiem sztuka i życie lubią się ze sobą przeplatać. 

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