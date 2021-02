WIDEO: Ranking seriali na tablecie

Poznajcie najnowocześniejszy tablet od Sasmung - Galaxy Tab S7+, dzięki któremu możecie oglądać najlepsze seriale gdziekolwiek jesteście.Dzień wypełniony po brzegi służbowymi obowiązkami, a wieczorem binge-watching? Z Galaxy Tab S7+ możecie działać przez cały dzień i jeszcze dłużej. 10 090 mAh bateria zapewni Wam długie godziny pracy i ulubionej rozrywki.Wybór należy do Was. Dzięki ładowarce z superszybkim ładowaniem szybko uzupełnicie Galaxy Tab S7+ w energię, by móc działać na nim jeszcze dłużej.Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o najnowszym Galaxy Tab S7+ zapraszamy TUTAJ