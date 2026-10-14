WMFF 2026: Terapia potrzebna od zaraz. Recenzujemy

42. WMFF zbliża się do połowy, ale wciąż przed nami kilka dni satysfakcjonujących seansów. Nie przegapcie tej szansy. Część z nas praktycznie z kina nie wychodzi, a wszystko po to, by dzielić się z Wami wrażeniami po obejrzeniu najciekawszych filmów. Dziś mamy dla Was recenzje dwóch tytułów: norweskiego dramatu "Niezbyt wygórowane oczekiwania", który przygląda się różnym aspektom depresji i poczucia niedopasowania, oraz polskiego "Przez ścianę" nagrodzonego Złotym Lwem na tegorocznym festiwalu w Gdyni.
Fragmenty recenzji znajdziecie poniżej, całe można przeczytać na kartach filmów. Najgorszy człowiek na świecie
autor: Agnieszka Pilacińska
Kino amerykańskie przyzwyczaiło nas do bohaterów zaczynających dzień od tabletki antydepresantu popijanej szklanką wody. Kino skandynawskie, kontynuujące spuściznę Ingmara Bergmana
, największego psychologa w dziejach kinematografii, do wnikliwej, wręcz psychoterapeutycznej analizy stanów emocjonalnych. Jest coś wyjątkowego w lekkości, bezpretensjonalności i trafności, z jaką szwedzcy czy norwescy twórcy portretują niuanse ludzkiej natury, opowiadając o chorobach tak ciężkich, jak chociażby depresja, bez fałszywych nut i udawania, że mają receptę na całe zło tego świata. "Niezbyt wygórowane oczekiwania
" to kolejny tytuł przyglądający się kruchej kondycji człowieka w świecie rozpędzonej kapitalistycznej machiny, ciągłego pośpiechu, niemożliwych do spełnienia oczekiwań i wyrastającej z nich autocenzury.
Centralną postacią opowieści jest Maja (Marie Ulven
grająca samą siebie), artystka, która w młodym wieku zrobiła dość błyskawiczną i znaczącą karierę muzyczną. Równie niespodziewanie zniknęła jednak z medialnej mapy świata, przygnieciona ciężarem ciągłej uwagi i presją, głównie wewnętrzną, na utrzymanie statusu władczyni rzędu dusz. Liczne podróże, tłumy na koncertach i prestiżowe studia nagraniowe zamieniła na pokój na piętrze w domu swojej matki, Astrid (Tone Beate Mostraum
) oraz pół etatu w lokalnym liceum. Poznajemy ją w trakcie wykonywania nowych obowiązków zawodowych, które na pierwszy rzut oka nie przynoszą niespełna trzydziestolatce radości, natomiast dają formę spokoju pozwalającą przetrwać codzienność. I tutaj w zasadzie można – i należy – postawić kropkę w kwestii zarysu fabuły. Ponieważ głównym przedmiotem duńsko-norweskiego dzieła są właśnie zmagania z ową codziennością. Debiutujący pełnym metrażem Eivind Landsvik
, podzielając twórcze credo takich twórców, jak Béla Tarr
czy Harmony Korine
, narrację traktuje jako narzędzie całkowicie wtórne, wręcz sztuczne. Koncentruje się przede wszystkim na kreśleniu portretów psychologicznym swoich bohaterów, ładunku emocjonalnym i klimacie filmu, upatrując w nich przestrzeni rezonującej z widzem dużo bardziej niż wymierzone linijką punkty zwrotne i czas między nimi. Chwała mu za to. Cała recenzja filmu "Niezbyt wygórowane oczekiwania" dostępna jest POD LINKIEM TUTAJ.
*** Poza ciało
autor: Michał Piepiórka
Czarno-białe zdjęcia, kwadratowy format ekranu, historia miłosna w czasach stalinowskiego terroru. Już od pierwszych kadrów "Przez ścianę
" samo zastawia na siebie pułapkę. Język, którym usiłuje mówić, sprawy, o których opowiada, wydają się zbyt bliskie kina Pawła Pawlikowskiego
. Ale Maciej Sobieszczański
się tym nie przejmuje – całkowicie ignoruje ewentualne porównania, może nawet zarzuty o naśladownictwo. On doskonale wie, co i dlaczego robi, do czego potrzebny mu jest kontrast czerni i bieli, kameralne zacieśnienie kadru, wielkie emocje wyartykułowane w milczeniu. Jest w tym konsekwentny. I odważny – wręcz niewiarygodne, jak niewiarygodna jest historia, którą opowiada.
Trwają stalinowskie czystki. Na Rakowieckiej można zgnić w celi za znalezione w mieszkaniu 50 dolarów. Z powodu posiadania takiej sumy Wiesława zostaje oskarżona o próbę obalenia systemu i przesiaduje kilka miesięcy w nieludzkich warunkach w celi więzienia. Surowe, drewniane prycze, brud, okruchy chleba i jedna miska wody: jedyne, czego można doświadczyć w tych dehumanizujących warunkach, to niedogodność własnego ciała. Człowiek przestaje być wolą, uczuciem, świadomością. Staje się jednowymiarowy, jest ciałem, które można upokarzać, obnażać, głodzić, wychładzać i bić. Człowiek nawet nie jest winą – bo tej, jak mówi jedna z oprawczyń, wcale nie potrzeba, by skazać kogoś na sczeźnięcie w celi.
Sobieszczański skupia się właśnie na tym aspekcie totalitarnego terroru. Operując bardzo silnym kontrastem wydobywa na niejednokrotnie obnażanych ciałach więźniarek wszelkie skazy, siniaki, rany i brudy, których nie da się zetrzeć, szorując je w lodowatej wodzie. Jolanta Dylewska
, operatorka filmu, skupia się na fakturach, drobinkach, które podkreślają obecność, materialność doświadczanego świata, w którym marksistowski materializm stał się przecież niepodważalną doktryną. Równie realne, niepodważalne i fizyczne są twarde prycze, rozsypywane sienniki, skąpe racje żywności. Od nadmiaru bycia i materii można oszaleć i wykrwawić realną krwią z faktycznie rozprutej żyły. Wiara, uczucie, emocja stają się nieosiągalną walutą, za którą można wykupić odrobinę nadziei. Cała recenzja filmu "Przez ścianę" dostępna jest POD LINKIEM TUTAJ.