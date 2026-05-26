WTF Fest 3: festiwal kina, którego nie da się odzobaczyć

WTF Fest wraca po raz trzeci. W dniach 25–28 czerwca 2026 roku warszawska Kinoteka pokaże filmy dziwne, odważne, kultowe i absolutnie nieoczywiste. W programie znalazły się dzieła Davida Cronenberga, Davida Lyncha, Alejandro Jodorowsky’ego, Nagisy Ôshimy, Jana Švankmajera, Quentina Dupieux i wielu innych twórców kina, które wymyka się prostym kategoriom.
Dziwne filmy mają jedną wspólną cechę – bardzo rzadko się o nich zapomina. To właśnie im poświęcony jest WTF Fest, festiwal kina, które zaskakuje, przekracza granice i przypomina, że filmowa wyobraźnia wciąż może zaprowadzić widzów w miejsca, których nie da się przewidzieć.
Trzecia edycja festiwalu skupia się na filmach, które budzą silne emocje i długo zostają w głowie. Motywem przewodnim tegorocznego programu są obsesja, pragnienie, cielesność i seksualność – pokazane w bardzo różnych tonacjach: od czarnej komedii i absurdu, przez surrealizm i kino undergroundowe, aż po dzieła, które na stałe weszły do historii kina.
Festiwal otworzy "Crash" Davida Cronenberga
– chłodna, niepokojąca adaptacja powieści J.G. Ballarda
o ludziach, dla których prędkość, technologia i samochodowe katastrofy stają się źródłem fascynacji i pożądania. To jeden z najbardziej prowokacyjnych filmów twórcy "Muchy
" i "Videodrome
", do dziś robiący ogromne wrażenie swoją odwagą i aktualnością.
Filmem zamknięcia będzie "Święta krew" Alejandro Jodorowsky’ego
– surrealistyczna, pełna symboli opowieść o Fenixie, który dorasta w objazdowym cyrku, wśród religijnych rytuałów, rodzinnych napięć i obrazów, które odciskają piętno na całym jego życiu. Jodorowsky
, twórca "Kreta
", stworzył kino zmysłowe, emocjonalne i całkowicie osobne.
W programie znalazły się także klasyki kina transgresyjnego i undergroundowego. "Imperium zmysłów" Nagisy Ôshimy
to jeden z najważniejszych filmów o pożądaniu i obsesji, inspirowany prawdziwymi wydarzeniami i słynący z niesymulowanych scen seksu. "Go, Go Second Time Virgin"
– legendarnego japońskiego undergroundowego reżysera Kôjiego Wakamatsu
, przenosi widza na dach tokijskiego budynku, gdzie spotyka się dwoje młodych ludzi naznaczonych przemocą, samotnością i pragnieniem ucieczki od świata społecznych zasad. "Głowa do wycierania" Davida Lyncha
pozostaje jednym z najbardziej kultowych debiutów w historii kina – czarno-białym, dusznym snem o lęku, samotności i ojcostwie w najbardziej osobliwej wersji.
Nie zabraknie też filmów, które traktują ciało, apetyt i rodzinne relacje w sposób absolutnie niepodrabialny. "Taxidermia" Györgya Pálfiego
prowadzi przez trzy pokolenia jednej rodziny i kolejne etapy XX wieku, opowiadając o ludzkich obsesjach przez obrazy przesadzone, śmieszne, odpychające i zaskakująco piękne. "Mały Otik" Jana Švankmajera
zamienia czeską ludową baśń w przewrotną historię o małżeństwie, które traktuje drewniany pień jak własne dziecko – do momentu, w którym "dziecko" zaczyna mieć coraz większy apetyt.
WTF Fest 3 pokaże również kino absurdalne i komediowe, ale w wersji dalekiej od bezpiecznych schematów. "Deerskin" Quentina Dupieux
, twórcy "Morderczej opony
", to historia mężczyzny, który kupuje zamszową kurtkę i zaczyna traktować ją jak początek nowego życia. "Setki bobrów" Mike’a Cheslika
łączą kino nieme, slapstick, kreskówkę i logikę gry komputerowej w szaloną opowieść o producencie jabłkowego alkoholu, który próbuje zostać traperem i zmierzyć się z wyjątkowo sprytnymi bobrami. "Łóżko, które pożera" George’a Barry’ego
to z kolei legendarne dziwactwo kina grozy o łóżku, które naprawdę pożera tych, którzy mają pecha się do niego zbliżyć.
W repertuarze pojawią się także filmy współczesne i kultowe odkrycia ostatnich lat. "Monos" Alejandro Landesa
, oficjalny kolumbijski kandydat do Oscara w kategorii najlepszego filmu międzynarodowego, opowiada o grupie nastolatków żyjących wysoko w górach, z bronią, własnymi zasadami i zakładniczką, której muszą pilnować. "Stolik kawowy" Caye Casasa
, zdobywca Nagrody Publiczności Splat!FilmFest 2023 dla Najbardziej Szokującego Filmu Pełnometrażowego, zaczyna się od zakupu wyjątkowo brzydkiego mebla, a rozwija w jedną z najczarniejszych komedii ostatnich lat. "Cat Sick Blues" Dave’a Jacksona
to australijska opowieść o żałobie, obsesji i miłości, która traci kontakt ze zdrowym rozsądkiem. Program uzupełnia "Że życie ma sens" Grzegorza Lipca
– surowy, niezależny polski film z początku lat 2000., pełen energii tamtego czasu i jednej z pierwszych tak wyraźnych obecności rapu w polskim kinie.
WTF Fest to festiwal dla widzów, którzy lubią kino z charakterem: dziwne, odważne, czasem zabawne, czasem niepokojące, ale zawsze zapadające w pamięć. Przez cztery dni Kinoteka stanie się miejscem spotkania z filmami, które wzbudzają prawdziwe emocje i zostają w pamięci na zawsze. WTF Fest 3
25–28 czerwca 2026
Warszawa | Kinoteka
