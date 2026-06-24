Ważą się losy DC Studios. Nowy właściciel spotkał się z Jamesem Gunnem i Peterem Safranem

Jak wiadomo, Paramount Skydance przygotowuje się do przejęcia Warner Bros. Discovery. Fanów kina komiksowego interesuje to, co stanie się z DC Studios po nowymi rządami. Producent "Supergirl" Lars P. Winther udzielił właśnie odpowiedzi.
Gunn i Safran zostaną?
Nowi właściciele lubią urządzać kierownictwo podległych wytwórni po swojemu. To niepokoi fanów DC
, ponieważ Peter Safran
i James Gunn
dopiero zaczynają budować kinowe uniwersum. "Supergirl
" jest dopiero drugim aktorskim filmem kinowym, jaki powstał pod ich kierownictwem. Wiele osób obawia się, że Dave Ellison
może mieć własną wizję uniwersum DC
i zacząć jego budowę od nowa, kiedy widzowie dopiero co przyzwyczaili się do wizji Gunna
i Safrana
.
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Podczas uroczystej premiery "Supergirl
" Lars P. Winther
odniósł się do tych obaw i starał się je rozwiać. Ujawnił, że Dave Ellison
już zdążył się spotkać z szefami DC Studios: Pokazaliśmy mu wszystko i prowadzimy z nim rozmowy.
Jak zareagował Ellison
? Zdaniem Winthera
pozytywnie: Jest otwarty na to, co robimy. Jest wielkim fanem i jest dla nas dobry. Daje nam to, czego potrzebujemy. Póki co, wszystko jest dobrze.
W Hollywood wszystko się jednak może zmienić w mgnieniu oka. Wydaje się, że los DC Studios będzie w dużej mierze zależał od wyników dwóch kinowych produkcji, które trafią w tym roku. Za chwilę w kinach pojawi się "Supergirl
", a parę miesięcy później horror "Clayface
".
Zwiastun filmu "Supergirl"