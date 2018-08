Wakacje pełne filmowych emocji razem z Visa Kino Letnie

Wieczorne projekcje festiwalu Visa Kino Letnie stały się obowiązkowym punktem programu dla tych, którzy nie wyobrażają sobie lata bez kultury. Sopot, Zakopane i Giżycko zostały oficjalnymi, wakacyjnymi stolicami kina. Fantastyczne emocje towarzyszyły nam podczas inauguracji festiwalu w górach, na Mazurach i nad morzem. Ich kulminację stanowiła sopocka gala, podczas której Diamentowego Klapsa Filmowego odebrała Agnieszka Dygant . Plenerowe projekcje w lipcu zgromadziły imponującą publiczność. Filmy wyświetlane pod gwiazdami zobaczyło ponad 50 tysięcy widzów.Przed nami kolejny miesiąc festiwalowych wrażeń. Najwygodniejsze kino w Polsce zaprasza codziennie na sopockie Molo i Kulturalny Plac Niepodległości w Zakopanem. A we wszystkie wakacyjne środy i czwartki festiwal cumuje przy Ekomarinie w Giżycku. Do końca sierpnia na Mazurach działa przygotowana specjalnie dla żeglarzy – kinomanów częstotliwość radiowa - 90,1 MHz, dzięki której ścieżkę dźwiękową z filmów słychać na wodzie.W sierpniu czekają nas wyjątkowe spotkania z gwiazdami, podczas których pokażemy, że kino to połączona energia twórców i widzów. Kalendarz festiwalowych rozmów prezentuje się ekscytująco.3 sierpnia o godz. 16 w sopockiej kawiarni "Koło Molo" z widzami spotkają się Artur Żmijewski Bartłomiej Kotschedoff – aktorzy, których dzień wcześniej widzowie zobaczą podczas pokazu filmu. Czarna komedia Pawła Maślony będzie punktem wyjścia do rozmowy o scenariuszach tworzonych dla kina i tych, które pisze samo życie.Publiczność w Giżycku będzie mogła poznać bliżej Roberta Więckiewicza . 16 sierpnia przedpremierowo pokażemy film, w którym aktor występuje w jednej z głównych ról. Seans zaplanowano na godz. 17:45 w Kinie Nowa Fala. Spotkanie z aktorem odbędzie się bezpośrednio po projekcji. Oficjalną premierę filmu Janusza Kondratiuka zaplanowano dopiero na październik, tym samym na Mazurach szykuje się wyjątkowy pokaz.23 sierpnia w czwartek o polskiej sztuce plakatu porozmawiamy z Andrzejem Pągowskim w sopockiej kawiarni "Koło Molo" o godz. 18. Ten wybitny grafik w minionym roku obchodził 40-lecie pracy artystycznej. Jego plakaty towarzyszyły filmom takich reżyserów jak: Krzysztof Kieślowski Roman Polański czy Andrzej Wajda . Prace Pągowskiego znajdują się w największych galeriach na świecie, w tym w Museum of Modern Art w Nowym Jorku i Centrum Pompidou w Paryżu. Pojawi się możliwość zakupu prac artysty i zdobycia wymarzonego autografu.W sierpniu na wielkim ekranie zobaczymy m.in. Meryl Streep oraz Brada Pitta Seana Penna w nagrodzonym Złotą Palmą. Na sopockim Molo z Emmą Stone zatańczy Ryan Gosling podczas projekcji obsypanego Oscarami filmu, a Borys Szyc zarapuje jako ksiądz z filmu. Dokładny plan projekcji filmów znajdziecie na stronie www.Kino.Visa.pl "Przed nami jeszcze miesiąc wakacji i niezapomnianych seansów pod chmurką w ramach Visa Kina Letniego, więc wszyscy, którzy dopiero wyjeżdżają na urlop albo po prostu nie wybrali się dotąd do naszego kina, także będą mieli okazję obejrzeć najlepsze filmy w Sopocie, Giżycku i Zakopanem. We wszystkich lokalizacjach festiwalowych nadal obowiązują też nasze promocje dla użytkowników kart Visa, którzy mogą szybko, wygodnie i bezpiecznie zapłacić w ten sposób za wybrane atrakcje turystyczne, a przy okazji skorzystać z rabatu" – powiedziała Katarzyna Jezierska, Head of Central Eastern Europe (CEE) Marketing, Visa.Intensywne festiwalowe życie toczy się nie tylko wieczorami, w ciągu dnia można zajrzeć do sopockiej kawiarni "Koło Molo", odwiedzić festiwalowe eobuwie.pl Pop-up Stores na Kulturalnym Placu Niepodległości w Zakopanem i na Tarasie Domu Zdrojowego w Sopocie oraz zawitać do kina Nowa Fala w Giżycku.Na festiwalu promujemy szybkie i bezpieczne płatności kartą Visa. Na widzów, którzy skorzystają z takiej formy, czekają atrakcyjne promocje. W Zakopanem możecie liczyć na 50% zniżki do wszystkich filii Muzeum Tatrzańskiego i 10% zniżki na wjazd na Gubałówkę. Na Mazurach 10% rabat obejmuje rejsy wycieczkowe statkami Żeglugi Mazurskiej. 10 % upustem objęte są także bilety i popcorn w kinie Nowa Fala w Giżycku, a także specjalne menu w kawiarni festiwalowej "Koło Molo" w Sopocie.Wstęp na wszystkie projekcje i atrakcje festiwalu jest bezpłatny.W Sopocie obowiązuje jedynie bilet wstępu na molo.Przedsmak filmowych emocji, kalendarz spotkań z gośćmi i rozmowy z festiwalowymi gwiazdami znajdziecie na profilach facebookowych: