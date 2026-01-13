Newsy Filmy Wakanda plus Fantastyczna Czwórka! Jest nowy teaser "Avengers: Doomsday"
Jest i czwarty teaser "Avengers: Doomsday"! Klip skupia się na bohaterach z Wakandy – pojawiają się w nim Shuri (Letitia Wright)  i M'Baku (Winston Duke) oraz znany z widowiska "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" Namor (Tenoch Huerta). Postacie z tego zakątka uniwersum Marvela spotykają jednak postać z innego zakątka: to Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach) z Fantastycznej Czwórki. Zobaczcie sami:

"Avengers: Doomsday" – czwarty teaser




"Avengers: Doomsday"– co wiemy o filmie?



"Avengers: Doomsday" trafi do polskich kin 18 grudnia 2026 roku. Widowisko planowane jest jako zamknięcie obecnej fazy multiwersum MCU. Stanowić będzie również miękki reboot wprowadzając do rodziny Avengers sporo nowych postaci. Niektóre z nich już zadebiutowały na ekranach czy to filmów czy to seriali. Część pojawi się po raz pierwszy dopiero w tym filmie oraz w kontynuacji pod tytułem "Avengers: Secret Wars".

Fabuła filmu "Avengers: Doomsday" nie jest oficjalnie znana. Możemy się jednak spodziewać, że tytułowa drużyna superbohaterów stanie do walki z Doktorem Doomem, którego zagra wracający do MCU po 7 latach przerwy Robert Downey Jr

W obsadzie filmu znajdą się także: Chris Hemsworth, Vanessa Kirby, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd, Wyatt Russell, Tenoch Huerta, Ebon Moss-Bachrach, Simu Liu, Florence Pugh, Kelsey Grammer, Lewis Pullman, Danny Ramirez, Joseph Quinn, David Harbour, Winston Duke, Hannah John-Kamen, Tom Hiddleston, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Marsden, Channing Tatum oraz Pedro Pascal.
  
Poniżej możecie obejrzeć trzy poprzednie teasery z udziałem Steve'a Rogersa, Thora oraz X-Men:

