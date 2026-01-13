Wakanda plus Fantastyczna Czwórka! Jest nowy teaser "Avengers: Doomsday"

Jest i czwarty teaser "Avengers: Doomsday"! Klip skupia się na bohaterach z Wakandy – pojawiają się w nim Shuri (Letitia Wright) i M'Baku (Winston Duke) oraz znany z widowiska "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" Namor (Tenoch Huerta). Postacie z tego zakątka uniwersum Marvela spotykają jednak postać z innego zakątka: to Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach) z Fantastycznej Czwórki. Zobaczcie sami:
"Avengers: Doomsday" – czwarty teaser
"Avengers: Doomsday"– co wiemy o filmie? "Avengers: Doomsday" trafi do polskich kin 18 grudnia 2026 roku.
Widowisko planowane jest jako zamknięcie obecnej fazy multiwersum MCU
. Stanowić będzie również miękki reboot wprowadzając do rodziny Avengers sporo nowych postaci. Niektóre z nich już zadebiutowały na ekranach czy to filmów czy to seriali. Część pojawi się po raz pierwszy dopiero w tym filmie oraz w kontynuacji pod tytułem "Avengers: Secret Wars"
.
Fabuła filmu "Avengers: Doomsday"
nie jest oficjalnie znana. Możemy się jednak spodziewać, że tytułowa drużyna superbohaterów stanie do walki z Doktorem Doomem, którego zagra wracający do MCU po 7 latach przerwy Robert Downey Jr
.
W obsadzie filmu znajdą się także: Chris Hemsworth
, Vanessa Kirby
, Anthony Mackie
, Sebastian Stan
, Letitia Wright
, Paul Rudd
, Wyatt Russell
, Tenoch Huerta
, Ebon Moss-Bachrach
, Simu Liu
, Florence Pugh
, Kelsey Grammer
, Lewis Pullman
, Danny Ramirez
, Joseph Quinn
, David Harbour
, Winston Duke
, Hannah John-Kamen
, Tom Hiddleston
, Patrick Stewart
, Ian McKellen
, Alan Cumming
, Rebecca Romijn
, James Marsden
, Channing Tatum
oraz Pedro Pascal
.
Poniżej możecie obejrzeć trzy poprzednie teasery z udziałem Steve'a Rogersa
, Thora
oraz X-Men: