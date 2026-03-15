Buffy nie wróci! Hulu kasuje reboot kultowego serialu

Hollywood jest okrutne. Chloé Zhao powinna szykować się do Gali Oscarowej (jest podwójnie nominowana za film "Hamnet"), a tymczasem dostała cios w plecy od należącej do Disneya platformy Hulu. Chodzi o serial "Buffy: New Sunnydale".
Nie będzie nowej Buffy!
Jak informowaliśmy od dłuższego czasu na stronach Filmwebu, trwały prace nad rebootem jednego z najbardziej kochanych seriali lat 90. "Buffy: Postrach wampirów". Chloé Zhao była jego producentką i reżyserką odcinka pilotowego. Czas przeszły nie jest tu przypadkowy. Serial został bowiem skasowany.
Informację o tym podała gwiazda poprzedniego serialu, która miała powrócić także w nowej odsłonie - Sarah Michelle Gellar. Jej post znajdziecie poniżej:
Jeszcze dwa miesiące temu wydawało się, że wszystko idzie świetnie. To wtedy Gellar ujawniła tytuł nowego serialu - "Buffy: New Sunnydale". Jednak ostatecznie Hulu uznało, że ta wersja nie jest dla platformy wystarczająca atrakcyjna, by kontynuować produkcję.
Fani serialu żyją jednak nadzieją, że nie oznacza to całkowitego pogrzebania pomysłu powrotu do Sunnydale. Warto pamiętać, że oryginalny serial zrodził się po fiasku, jakim był film z 1992 roku "Buffy - postrach wampirów", w którym główną rolę zagrała Kristy Swanson. Kiedy zaś serial został skasowany, historia bohaterów była kontynuowana w formie komiksów.