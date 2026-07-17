Walka o sprawiedliwość z elitami. Terrence Howard i Kate Bosworth w thrillerze prawniczym „Broken Ones”

Terrence Howard, Guillermo Iván oraz Kate Bosworth zagrają główne role w nowym thrillerze prawniczym "Broken Ones". Za scenariusz i reżyserię projektu odpowiada Timothy Gagliardo. Ten inspirowany prawdziwymi wydarzeniami film poruszy dylematy moralne w świecie wielkich korporacji.





O czym opowie "Broken Ones"?





Fabuła filmu została zainspirowana wspomnieniami producenta i współscenarzysty Alejandro Zavali. Opowiadają one o jego osobistych doświadczeniach z funkcjonowaniem w systemie sądownictwa karnego oraz wykonywaniem zawodu prawnika.





Głównymi bohaterami filmu są: Joseph, były przestępca, który odkrywa korporacyjną aferę, badając wypadek samochodowy, Benjamin Drake, szanowany prawnik, który pragnie wymierzyć sprawiedliwość elitom oraz Kathleen Sloane, adwokatka korporacyjna, której moralność zostaje wystawiona na próbę, gdy jej klienci domagają się, aby złamała własne zasady.





O motywach i przesłaniu filmu opowiedział sam Terrence Howard





Po co to wszystko robimy? Koniec końców, czy wypruwamy sobie żyły, by zarobić na własny chleb, czy po to, by karmić innych? Ten film bada te pytania w głęboko ludzki sposób. Droga Benjamina Drake'a stała się dla mnie osobistym doświadczeniem, mimo że cała historia wykracza daleko poza moją własną perspektywę.





Doświadczona obsada przed kamerą







