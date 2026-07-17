Walka o sprawiedliwość z elitami. Terrence Howard i Kate Bosworth w thrillerze prawniczym „Broken Ones”

O czym opowie "Broken Ones"?
Fabuła filmu została zainspirowana wspomnieniami producenta i współscenarzysty Alejandro Zavali. Opowiadają one o jego osobistych doświadczeniach z funkcjonowaniem w systemie sądownictwa karnego oraz wykonywaniem zawodu prawnika.
Głównymi bohaterami filmu są: Joseph, były przestępca, który odkrywa korporacyjną aferę, badając wypadek samochodowy, Benjamin Drake, szanowany prawnik, który pragnie wymierzyć sprawiedliwość elitom oraz Kathleen Sloane, adwokatka korporacyjna, której moralność zostaje wystawiona na próbę, gdy jej klienci domagają się, aby złamała własne zasady.
Po co to wszystko robimy? Koniec końców, czy wypruwamy sobie żyły, by zarobić na własny chleb, czy po to, by karmić innych? Ten film bada te pytania w głęboko ludzki sposób. Droga Benjamina Drake'a stała się dla mnie osobistym doświadczeniem, mimo że cała historia wykracza daleko poza moją własną perspektywę.
Doświadczona obsada przed kamerą
Za produkcję filmu odpowiadają Alejandro Zavala, Justin Nesbitt
, Micah Brandt
oraz Michael Pizzimenti
. Oficjalna data premiery "Broken Ones" oraz kolejne informacje na temat filmu zostaną ogłoszone w najbliższej przyszłości.