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Walton Goggins dołączył do obsady "Miami Vice ’85" Josepha Kosinskiego. Kogo zagra?

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Walton+Goggins+do%C5%82%C4%85czy%C5%82+do+obsady+%22Miami+Vice+%E2%80%9985%22+Josepha+Kosinskiego-168891
Walton Goggins dołączył do obsady &quot;Miami Vice ’85&quot; Josepha Kosinskiego. Kogo zagra?
źródło: Getty Images
autor: Gilbert Flores
Kolejna gwiazda dołączyła do obsady "Miami Vice ’85", nowej wersji kultowego serialu "Policjanci z Miami", w której główne role zagrają Michael B. Jordan i Austin Butler. Tym razem rolę w filmie przyjął Walton Goggins ("Fallout"), 

Co wiemy o nowym "Miami Vice"?



GettyImages-2255319429.jpg Getty Images © Roger Kisby/2026GG


"Miami Vice ’85" wyreżyseruje Joseph Kosinski, twórca między innymi "Top Gun: Maverick" i "F1: Filmu". Scenariusz napisał Dan Gilroy, wykorzystując postacie stworzone przez Anthony'ego Yerkovicha na potrzeby oryginalnego serialu, który był emitowany w latach 1984-1990. Film ma być inspirowany przede wszystkim pierwszym odcinkiem produkcji. 

W obsadzie znaleźli się również Whitney Peak, Alden Ehrenreich, Camila Morrone, John Leguizamo, Andrew Schulz oraz Danny Ramirez. Leguizamo ma wcielić się w głównego antagonistę. Według niepotwierdzonych źródeł, Goggins ma zagrać jednego z członków jego ekipy. "Deadline" informuje, że Kosinski już wcześniej chciał go zaangażować do filmu, najpierw należało jednak ustalić harmonogram aktora, który pracuje też na planie "Fallouta". Zdjęcia mają rozpocząć się jeszcze w tym roku. Premiera "Miami Vice ’85" została zaplanowana na 19 maja 2028 roku.

Gogginsa w ostatnich latach mogliśmy oglądać także m.in. w "Białym Lotosie" oraz "The Uninvited".

"Fallout" - zwiastun 2. sezonu



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