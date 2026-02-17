Newsy Filmy Walton Goggins niczym John Wick? Pomoże mu Chloë Grace Moretz
Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Walton+Goggins+niczym+John+Wick+Pomo%C5%BCe+mu+Chlo%C3%AB+Grace+Moretz-165239
źródło: Getty Images
autor: Frazer Harrison
Walton Goggins i Chloë Grace Moretz łączą siły w nowej komedii akcji "Mister", za którą stoi studio odpowiedzialne za serię "John Wick". Zdjęcia ruszają już w przyszłym miesiącu w Madrycie.

Walton Goggins i Chloë Grace Moretz jako ojciec i córka



Fabuła filmu "Mister" zapowiada szaloną akcję. Bohater grany przez Gogginsa budzi się w obcym domu, cały we krwi, i stopniowo odkrywa, kim naprawdę jest – a przy okazji musi odpierać ataki płatnych zabójców ze swojej przeszłości. Wśród nich znajdują się… jego eks, najlepsi znajomi i przyjaciele z dawnych lat. Aby wyjść z tej sytuacji żywy, łączy siły z dawno niewidzianą córką, która również wplątała się w rodzinny biznes. Problem w tym, że jeśli chcą przetrwać, najpierw będą musieli naprawić swoją relację.

GettyImages-2204422050.jpg Getty Images © Marc Piasecki
Chloë Grace Moretz
Film będzie reżyserskim debiutem Wade’a Eastwooda – specjalisty od scen akcji, który pracował przy serii "Mission: Impossible" i "Jumanji". Początkowo w obsadzie miał pojawić się Josh Brolin, ale aktor musiał wycofać się z projektu z powodu konfliktów w kalendarzu.

Goggins objął nad projektem także pieczę producencką. W ekipie znalazły się też mocne nazwiska: za zdjęcia odpowiada Henry Braham ("Superman"), a scenografię przygotuje Nigel Phelps ("Thor: Miłość i grom").

Walton Goggins w 3. sezonie "Białego Lotosu" – zobacz zwiastun



Goggins przypomniał o sobie ostatnio w 3. sezonie serialu HBO "Biały Lotos", gdzie wcielił się w skrywającego tajemnicę bogacza Ricka Hatchetta. 





