Walton Goggins niczym John Wick? Pomoże mu Chloë Grace Moretz

Walton Goggins i Chloë Grace Moretz łączą siły w nowej komedii akcji "Mister", za którą stoi studio odpowiedzialne za serię "John Wick". Zdjęcia ruszają już w przyszłym miesiącu w Madrycie.
Walton Goggins i Chloë Grace Moretz jako ojciec i córka
Fabuła filmu "Mister"
zapowiada szaloną akcję. Bohater grany przez Gogginsa
budzi się w obcym domu, cały we krwi, i stopniowo odkrywa, kim naprawdę jest – a przy okazji musi odpierać ataki płatnych zabójców ze swojej przeszłości. Wśród nich znajdują się… jego eks, najlepsi znajomi i przyjaciele z dawnych lat. Aby wyjść z tej sytuacji żywy, łączy siły z dawno niewidzianą córką, która również wplątała się w rodzinny biznes. Problem w tym, że jeśli chcą przetrwać, najpierw będą musieli naprawić swoją relację.
Film będzie reżyserskim debiutem Wade’a Eastwooda
– specjalisty od scen akcji, który pracował przy serii "Mission: Impossible
" i "Jumanji
". Początkowo w obsadzie miał pojawić się Josh Brolin
, ale aktor musiał wycofać się z projektu z powodu konfliktów w kalendarzu.
Goggins objął nad projektem także pieczę producencką. W ekipie znalazły się też mocne nazwiska: za zdjęcia odpowiada Henry Braham
("Superman
"), a scenografię przygotuje Nigel Phelps
("Thor: Miłość i grom
").
Goggins przypomniał o sobie ostatnio w 3. sezonie serialu HBO "Biały Lotos
", gdzie wcielił się w skrywającego tajemnicę bogacza Ricka Hatchetta.