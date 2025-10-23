James Gunn może odejść z DC Studios?

W tym tygodniu władze Warner Bros. Discovery oficjalnie potwierdziły, że sprzedaż koncernu w całości lub części jest rozważaną opcją. To natychmiast rozbudziło spekulacje na temat przyszłości Jamesa Gunna, który ledwie parę lat temu został jednym z szefów DC Studios.
Co chciał powiedzieć James Gunn?
James Gunn sam tylko dodał oliwy do ognia podczas rozmowy na kanale YouTube BobaTalks. Został tam zapytany o to, czy elementy fabuły wprowadzana w takich projektach jak "Peacemaker
" czy "Lanterns
" będą rozwijane przez lata np. w "Man of Tomorrow
".
Gunn Getty Images © Jarod Harris
odpowiedział: Tak, zdecydowanie idą dalej niż "Man of Tomorrow". Więc, czy to ja będę w stanie spełnić te obietnice [śmiech], to już zależeć będzie od wielu rzeczy w życiu, ale tak.
Już sama ta wypowiedź sugeruje, że Gunn
wcale nie jest pewien tego, czy pozostanie na stanowisku kierowniczym w DC Studios. Jednak jeszcze więcej spekulacji wywołał początek jego wypowiedzi. Otóż zaczął od "If I s"
.
Fani zastanawiają się, co chciał powiedzieć. Niektórzy sądzą, że miało to być "If I stay", czyli "Jeśli zostanę". A to już wprost sugerowałoby, że Gunn
nie wie, co zamierzanie wokół Warner Bros. Discovery oznacza dla przyszłości jego i tworzonego przez niego uniwersum DC
.
Warto pamiętać, że nowe uniwersum DC
jest bardzo świeże. Do kin trafił tylko jeden film zrealizowany w jego ramach – tegoroczny "Superman
".
Zwiastun filmu "Superman"