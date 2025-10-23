Newsy Filmy Inne James Gunn może odejść z DC Studios?
Inne / Filmy

James Gunn może odejść z DC Studios?

Reddit, youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Warner+Bros.+Discovery+na+sprzeda%C5%BC.+Czy+James+Gunn+liczy+si%C4%99+ze+zwolnieniem+z+DC+Studios-163538
James Gunn może odejść z DC Studios?
źródło: Getty Images
autor: Michael Loccisano
W tym tygodniu władze Warner Bros. Discovery oficjalnie potwierdziły, że sprzedaż koncernu w całości lub części jest rozważaną opcją. To natychmiast rozbudziło spekulacje na temat przyszłości Jamesa Gunna, który ledwie parę lat temu został jednym z szefów DC Studios.

Co chciał powiedzieć James Gunn?



James Gunn sam tylko dodał oliwy do ognia podczas rozmowy na kanale YouTube BobaTalks. Został tam zapytany o to, czy elementy fabuły wprowadzana w takich projektach jak "Peacemaker" czy "Lanterns" będą rozwijane przez lata np. w "Man of Tomorrow".

02.jpg Getty Images © Jarod Harris


Gunn odpowiedział: Tak, zdecydowanie idą dalej niż "Man of Tomorrow". Więc, czy to ja będę w stanie spełnić te obietnice [śmiech], to już zależeć będzie od wielu rzeczy w życiu, ale tak.

Już sama ta wypowiedź sugeruje, że Gunn wcale nie jest pewien tego, czy pozostanie na stanowisku kierowniczym w DC Studios. Jednak jeszcze więcej spekulacji wywołał początek jego wypowiedzi. Otóż zaczął od "If I s".

Fani zastanawiają się, co chciał powiedzieć. Niektórzy sądzą, że miało to być "If I stay", czyli "Jeśli zostanę". A to już wprost sugerowałoby, że Gunn nie wie, co zamierzanie wokół Warner Bros. Discovery oznacza dla przyszłości jego i tworzonego przez niego uniwersum DC.

Warto pamiętać, że nowe uniwersum DC jest bardzo świeże. Do kin trafił tylko jeden film zrealizowany w jego ramach – tegoroczny "Superman".

Zwiastun filmu "Superman"




Powiązane artykuły James Gunn

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Seriale Multimedia

"Harry Potter": Zdjęcia z planu ujawniają nowego bohatera?

VOD Seriale Wideo

Emily w Wenecji, czyli teaser 5. sezonu "Emily w Paryżu"

VOD Seriale Wideo

Pomocy! Twórca "Braking Bad" ma nowy serial. Zwiastun "Jedynej"

VOD Filmy

Kto zagra z Cameron Diaz w komediowej wersji "Upadku"?

Inne Seriale Filmy

Związki? Seks? Młodzi widzowie mówią "nie!"

8 komentarzy
Filmy

Prowadziła Złote Globy, teraz zagra w odważnej komedii romantycznej

1 komentarz
Seriale Multimedia

Czołem, pracy! TYLKO U NAS zwiastun 5. sezonu "The Office PL"