MAGA SZOK. Netflix NIE KUPI Warner Bros. Paramount wygrywa

W Hollywood nastąpiło właśnie trzęsienie ziemi. David Ellison dopiął swego i po przejęciu Paramountu w ubiegłym roku teraz dostanie również Warner Bros. Discovery. Szefowie Netfliksa Ted Sarandos i Greg Peters oficjalnie ogłosili, że nie zamierzają dalej walczyć o przejęcie koncernu.
Dlaczego Netflix rezygnuje z Warner Bros.?
Decyzja została ogłoszona zaledwie dwie godziny po tym, jak zarząd Warner Bros. Discovery poinformował, że uznaje najnowszą ofertę Paramountu za lepszą od tej, którą przedstawił Netflix. Co jednak istotne. W komunikacie nie był słowa o tym, czy zarząd zmienia swoją rekomendację dla akcjonariusz o przyjęciu oferty Netfliksa.
Ten komunikat otwierał nową fazę proceduralną, w której Netflix dostał cztery dni na ustosunkowanie się do oferty Paramountu i przygotowanie kontrpropozycji. Ted Sarandos i Greg Peters niemal natychmiast zareagowali i stwierdzili, że próba przebicia oferty Paramountu sprawiłaby, że cała umowa przestałaby być finansowo opłacalna.
Akcjonariusze Netfliksa przyjęli tę wiadomość z radością i w sesji wieczornej cena akcji wzrosła o 9%. Kapitulacja Netfliksa została też dobrze przyjęta przez akcjonariuszy Paramountu. Akcje wzrosły o 6% po tym, jak w czasie regularnej sesji zdążyły wzrosnąć o 10%. Tylko cena akcji WBD spadła, choć zaledwie o 1%.
Przypomnijmy, że to właśnie David Ellison był pomysłodawcą kupna Warner Bros. Discovery. Samo WBD miało zupełnie inny pomysł na siebie. Wiosną ogłoszono, że WBD w obecnej formie przestanie istnieć. Zamiast tego powstaną dwa niezależne koncerny medialne: jeden filmowo-streamingowy i drugi sportowo-telewizyjny.
Jednak w sierpniu, gdy tylko Ellison zakończył proces przejmowania Paramountu przez jego firmę Skydance, zaczął mówić o chęci kupna Warner Bros. Discovery. Pierwsze oferty były odrzucane, ale ostatecznie doprowadziły do zmiany zdania przez zarząd WBD i rozpoczęcia procedury sprzedaży.
Jak się okazało, ostatecznie zarząd WBD otrzymał cztery oferty. Oprócz Paramountu zgłosił się: Comcast, Netflix i jeszcze jeden gracz, którego nie ujawniono. Oferta Netfliksa została uznana za najbardziej atrakcyjną i to ona została przyjęta.
Tej decyzji nie zaakceptował David Ellison i przez kilka miesięcy próbował doprowadzić do wrogiego przejęcia. Nie udało się. Ostatecznie więc Ellison został zmuszony do złożenia oferty, w której znalazły się zapisy, jakich nie chciał wcześniej umieszczać (na przykład o tym, że zapłaci Warner Bros. Discovery 7 miliardów dolarów, jeśli umowa nie dojdzie do skutku ze względu na sprzeciw urzędów monopolowych).
CNN w opałach. HBO Max przestanie istnieć?
Informacja o tym, że Paramount przejmuje Warner Bros. Discovery została z niepokojem przyjęta przez Demokratów oraz organizacje walczące o wolność słowa i utrzymanie swobód obywatelski. Po przejęciu przez Ellisona Paramountu znaczna część Ameryki z szokiem przyjęła to, co dzieje się ze stacją CBS.
Zupełnie niespodziewanie zaczęła obowiązywać cenzura prewencyjna. Najbardziej dostało się legendarnemu programu reporterskiemu "60 Minutes". Wiele reportaży zostało zablokowanych, za inne CBS przepraszało Donalda Trumpa. Wśród ofiar cenzury w CBS jest też Stephen Colbert, który prowadzi program "The Late Show".
Tak Colbert walczy z MAGA cenzurą działającą w CBS
Dla Trumpa istotne jest, by przejęcie CNN przez Ellisona nastąpiło najpóźniej latem. W listopadzie będą bowiem miały miejsce wybory do Kongresu. Wśród Republikanów istnieje realna obawa, że mogą stracić kontrolę, co z kolei mogłoby rozpocząć fazę rozliczeń z niekonstytucyjnych (zdaniem Demokratów) decyzji Donalda Trumpa. Kontrola nad informacjami publikowanymi w CNN przed tymi wyborami jest dla Republikanów absolutnym priorytetem.
Jednak szef CNN Mark Thompson w specjalnym oświadczeniu próbuje łagodzić niepokoje swoich podwładnych. Sugeruje, by nie wyciągać pochopnych wniosków do czasu, aż będą znane plany nowych właścicieli.
Dla osób w Polsce istotniejsze jest pytanie o to, czy HBO Max przestanie istnieć. Paramount Skydance ma bowiem własne platformy streamingowe: Paramount+ oraz SkyShowitme (która jest obecna w Polsce). Być może więc HBO Max zostanie wchłonięta przez te podmioty.
Czy Paramount przejmie Warner Bros. Discovery?
Warto też pamiętać o tym, że kapitulacja Netfliksa nie oznacza, że Paramount Skydance z całą pewnością przejmie Warner Bros. Discovery. Ta umowa wymaga bowiem akceptacji nie tylko ze strony Departamentu Sprawiedliwości USA.
Prokurator Generalny stanu Kalifornii przypomniał, że jego urząd już rozpoczął własne śledztwo antymonopolowe w sprawie przejęcia Warner Bros. Teraz zapowiedział, że będzie ono prowadzone bardzo skrupulatnie, ponieważ branża filmowa stanowi istotny element ekonomii Kalifornii i nie można pozwolić, by cokolwiek temu zagroziło.
Również Komisja Europejska może przyjrzeć się tej umowie.