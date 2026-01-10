Paramount chce, by umowę przejęcia Warner Bros. przez Netflix uznać za nielegalną

David Ellison i należące do niego studio Paramount Skydance nie poddają się w walce o kontrolę nad Warner Bros. Ponieważ dotychczasowe metody nie przyniosły skutku, studio zmienia taktykę.
Paramount Skydance wysyła list do Kongresu
Do tej pory Paramount Skydance próbowało przekonać akcjonariusz Warner Bros. Discovery, by odrzucili ofertę platformy Netflix i zamiast tego przyjęli propozycję Davida Ellisona. Jednak za każdym razem oferta wrogiego przejęcia była odrzucana, a propozycja Paramount Skydance uznawana za "niewystarczającą".
Getty Images © SOPA Images
W związku z tym Paramount Skydance zmienia teraz strategię i chce doprowadzić do zablokowania umowy przez władze amerykańskie. W tym celu studio wysłało list do podkomisji Izby Reprezentantów amerykańskiego Kongresu zajmującej się przeciwdziałaniu praktyk monopolowych.
W liście tym przekonują, że umowa Netflix-WBD łamie prawo antymonopolowe
, ponieważ jeszcze bardziej utwierdzi dominację Netfliksa na rynku usług streamingowych. Ten argument można jednak uznać za zasadny tylko wyłącznie w przypadku wąskiego definiowania rynku streamingowego, czyli bez uwzględniania YouTube'a czy TikToka. I właśnie na wąską definicję rynku streamingowego naciska Paramount Skydance. Wykorzystuje przy tym słowa szefów Netfliksa, którzy w przeszłości twierdzili, że nie uważają YouTube'a za swojego rywala.
Komisja Izby Reprezentantów nie ma bezpośredniego wpływu na decyzję Departamentu Sprawiedliwości, który będzie się wypowiadał w sprawie legalności umowy Netflix-WBD.