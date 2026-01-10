Paramount chce, by umowę przejęcia Warner Bros. przez Netflix uznać za nielegalną

Paramount Skydance wysyła list do Kongresu

Do tej pory Paramount Skydance próbowało przekonać akcjonariusz Warner Bros. Discovery, by odrzucili ofertę platformy Netflix i zamiast tego przyjęli propozycję Davida Ellisona. Jednak za każdym razem oferta wrogiego przejęcia była odrzucana, a propozycja Paramount Skydance uznawana za "niewystarczającą".W związku z tym Paramount Skydance zmienia teraz strategię i chce doprowadzić do zablokowania umowy przez władze amerykańskie.W liście tym, ponieważ jeszcze bardziej utwierdzi dominację Netfliksa na rynku usług streamingowych. Ten argument można jednak uznać za zasadny tylko wyłącznie w przypadku wąskiego definiowania rynku streamingowego, czyli bez uwzględniania YouTube'a czy TikToka. I właśnie na wąską definicję rynku streamingowego naciska Paramount Skydance. Wykorzystuje przy tym słowa szefów Netfliksa, którzy w przeszłości twierdzili, że nie uważają YouTube'a za swojego rywala.Komisja Izby Reprezentantów nie ma bezpośredniego wpływu na decyzję Departamentu Sprawiedliwości, który będzie się wypowiadał w sprawie legalności umowy Netflix-WBD.