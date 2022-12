Warner Bros. przyspiesza premierę "Flasha". Będzie hit na miarę "Spider-Mana: Bez drogi do domu"?

"Flash" będzie hitem?

Ezra Miller – kłopoty z prawem

Warner Bros. podjęło decyzję o przyspieszeniu premiery " Flasha ". Widowisko, w którym główną rolę gra Ezra Miller , trafi na ekrany 16 czerwca, a więc w weekend przed Dniem Ojca. Na ten sam dzień zaplanowane są premiery animacji Pixara " Między nami żywiołami " i komedii " No Hard Feelings " z Jennifer Lawrence w roli głównej.Na pokazach testowych " The Flash " zebrał niezwykle dobre opinie. Deadline powołuje się na niezwiązanego ze studiem widza. Twierdzi on, że film jest tak dobry jak ubiegłoroczny hit MCU " Spider-Man: Bez drogi do domu ". W fabule przeplatać się będą wątki z różnych uniwersów. Swoje camea będą mieć Michael Keaton Ben Affleck , którzy powrócą do roli Batmana.Kontrowersje wokół Ezrx Millerx przyczyniły się do spekulacji, że " The Flash " trafi bezpośrednio na należącą do Warner Bros. platformę streamingową HBO Max. David Zaslav, prezes Warner Bros. Discovery, zapewnił jednak, że film będzie dystrybuowany w kinach. W połowie sierpnia Miller publicznie przeprosiłx za swoje zachowanie i obiecałx poprawę. Podjąłx też decyzję o rozpoczęciu terapii.Kronika wybryków filmowego Flasha zdaje się nie mieć końca. Najświeższy to kradzież butelek alkoholu z domu w Vermont. Według policyjnego raportu 1 maja służby z Vermont zostały poinformowane przez mieszkańców posesji w mieście Stamford w stanie Vermont o potencjalnej kradzieży. Zgłosili oni, że podczas ich nieobecności z domu zniknął szereg butelek z alkoholem. W trakcie śledztwa spisano zeznania poszkodowanych oraz zabezpieczono dowody w postaci nagrań z kamery przemysłowej. W rezultacie policja znalazła podstawy do oskarżenia.Wśród wcześniejszych zarzutów znajdziemy m.in. szereg napaści (głównie na Hawajach; w internecie znajdziemy nawet artykuł z obliczeniami, z których wynika, że statystycznie, jadąc raz w życiu na Hawaje, mamy większą szansę na to, że napadnie na nas Ezra Miller , niż że zostaniemy zaatakowani przez rekina), a także oskarżenia rodziców o demoralizację oraz zły wpływ na ich osiemnastoletnie dziecko.