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Bajka, Brawurka, Bójka wracają

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Bajka, Brawurka, Bójka wracają
Przedstawiciele Warner Bros Pictures Animation są we Francji na festiwalu w Annecy, gdzie ogłosili całą masę nowych projektów animowanych. Wśród nich jest nowy film pełnometrażowy "Powerpuff Girls".

Z serialem nie wyszło. "Atomówki" wrócą w pełnometrażowym filmie



Tytuł nie jest przypadkowy. Studio po raz kolejny wraca do jednego z największych hitów stacji Cartoon Network, czyli serialu "Atomówki". Niestety szczegóły nowego projektu nie zostały na razie ujawnione. Wiemy więc jedynie tyle, że będzie to film pełnometrażowy.

Co ciekawe, w czasach największej świetności serialu animowanego, Warner i Cartoon Network Studios zrealizowały film kinowy "Atomówki - film". Obraz miał swoją premierę w 2002 roku i... okazał się box-office'ową klapą. Film zarobił na świecie zaledwie 16 milionów dolarów, z czego większość (11,4 mln) pochodziło z Ameryki.


Same "Atomówki" debiutowały na antenie Cartoon Network w 1998 roku. Tytułowe bohaterki zostały przypadkowo stworzone przez profesora Atomusa, kiedy to w jego laboratorium rozbiło się naczynie z tajemniczym "Związkiem X". Urocze dziewczynki obdarzone supermocami walczyły ze złem, które pojawiało się pod postacią różnych złoczyńców. Do najsłynniejszych należeli: On, Mojo Jojo, Feler Lumpeks i Księżniczka Forsiasta.

Oryginalne "Atomówki" doczekały się sześciu sezonów. W 2006 roku postała japońska wersja "Powerpuff Girls Z". Zaś w 2016 roku Cartoon Network zaprezentowało nowy serial "Atomówki", który przetrwał trzy sezony.

Od tamtej pory Warner Bros. stara się o ponowne odświeżenie cyklu. W pewnym momencie był nawet pomysł serialu aktorskiego, za który odpowiadała Diablo Cody. Skończyło się jednak na realizacji odcinka pilotowego, po którym projekt uległ kasacji.

Zwiastun animacji "Atomówki - film"




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