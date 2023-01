Rzeź tytułów w HBO Max zakończona?

Dlaczego "Batgirl" i "Westworld" musiały zginąć?

Kasacje gotowych filmów, usuwanie seriali z platformy HBO Max

Zwiastun serialu "Westworld"

To, co wydarzyło się w HBO Max i Warner Bros. po przejęciu studia przez Discovery zszokowało branżę. Teraz Gunnar Wiedenfels, jeden z szefów WB, przekonuje, że ten rozdział jest już zamknięty. Jednak jego słowa nie do końca przekonują.Wiedenfels w jednym z ostatnich wywiadów próbował wyjaśnić, dlaczego przez ostatnie miesiące koncern kasował seriale i filmy na prawo i lewo. Stwierdził, że było to związane z nieuniknioną koniecznością naprawy wcześniejszego niczym nieuzasadnionego entuzjazmu w wydawaniu pieniędzy i kupowaniu kolejnych projektów.- powiedział Wiedenfels.Jednocześnie przekonuje, że proces balansowania ksiąg i wdrażania nowej strategii dobiegł końca. Teraz zamierzają zamknąć ten rozdział i skupić się na przyszłości.Jednak Wiedenfels zostawił otwartą furtkę do dalszych zmian. Przyznał, że wciąż analizowane są te elementy portfolio, które są mniej widoczne i nie stanowią podstawowej części działalności.Przypomnijmy, iż szef Warner Bros. Discovery David Zaslav zarządził szukanie kilku milardów dolarów oszczędności. Ofiarami tego padły nie tylko dopiero planowane projekty (jak "Demimonde" J.J. Abramsa ), ale także już nakręcone, jak komiksowa "Batgirl", kontynuacja animacji " Scooby-Doo! " czy drugi sezon serialu " Minx ".Z jeszcze większym zdumieniem przyjęto decyzję, by część tytułów powstałych właśnie z myślą o HBO Max została z platformy usunięta. Dotyczy to m.in. " Westworld " i " Nierealne ". WBD zamierza sprzedać licencje do ich emitowania kanałom FAST, czyli linearnym, bezpłatnym, które opierają się na emisji reklam.