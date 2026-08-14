Warner Bros. usuwa materiał z "Supergirl". Fani podejrzewają wykorzystanie AI

Warner Bros. usunęło z oficjalnego kanału materiał promujący "Supergirl", który wzbudził kontrowersje związane z wykorzystaniem generatywnej sztucznej inteligencji. W opublikowanym wcześniej nagraniu pokazano reżysera Craiga Gillespiego prezentującego Jasonowi Momoi koncepcje Lobo, które miały wyglądać na wygenerowane przez AI.
Kontrowersje wokół "Supergirl"
Materiał nosił tytuł "Lobo - DC Dream Behind The Scenes" i przez pewien czas był dostępny na oficjalnych kanałach Warner Bros. Następnie został usunięty. Studio, Gillespie
ani James Gunn
nie skomentowali dotąd sprawy.
Kontrowersje dotyczą przede wszystkim grafik koncepcyjnych związanych z Lobo, postacią obecną w komiksach od niemal pięciu dekad. W sieci pojawiły się pytania, dlaczego przy produkcji filmu z budżetem wynoszącym około 180 milionów dolarów zdecydowano się na wykorzystanie generatywnej AI zamiast zatrudnienia artysty.
Sprawa jest szczególnie interesująca w kontekście wcześniejszych wypowiedzi Jamesa Gunna
. Szef DC Studios otwarcie krytykował wykorzystanie AI w produkcji filmowej. W 2024 roku skomentował wygenerowany przez sztuczną inteligencję zwiastun "Supermana
", podkreślając przy tym znaczenie zapewnienia artystom odpowiedniej ilości czasu i szacunku potrzebnego do wykonania ich pracy. Choć Gunn
nie wyreżyserował "Supergirl
", był jednym z producentów i miał wpływ na ostateczny kształt produkcji. Warner Bros. nie wyjaśniło, dlaczego usunęło materiał ani czy pokazane w nim grafiki rzeczywiście powstały przy użyciu generatywnej sztucznej inteligencji. Na razie nie ma też informacji, czy podobne rozwiązania wykorzystano w innych etapach produkcji "Supergirl
".
Film i tak nie ma za sobą łatwego okresu. "Supergirl
" okazała się rozczarowaniem finansowym, a jej globalne wpływy wyniosły około 125 milionów dolarów.
"Supergirl" - zwiastun