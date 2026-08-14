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Warner Bros. usuwa materiał z "Supergirl". Fani podejrzewają wykorzystanie AI

MovieWeb, World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Warner+Bros.+usuwa+materia%C5%82+z+%22Supergirl%22.+Fani+podejrzewaj%C4%85+wykorzystanie+AI+w+grafikach+z+Lobo-168052
Warner Bros. usuwa materiał z &quot;Supergirl&quot;. Fani podejrzewają wykorzystanie AI
Warner Bros. usunęło z oficjalnego kanału materiał promujący "Supergirl", który wzbudził kontrowersje związane z wykorzystaniem generatywnej sztucznej inteligencji. W opublikowanym wcześniej nagraniu pokazano reżysera Craiga Gillespiego prezentującego Jasonowi Momoi koncepcje Lobo, które miały wyglądać na wygenerowane przez AI.

Kontrowersje wokół "Supergirl"



Materiał nosił tytuł "Lobo - DC Dream Behind The Scenes" i przez pewien czas był dostępny na oficjalnych kanałach Warner Bros. Następnie został usunięty. Studio, Gillespie ani James Gunn nie skomentowali dotąd sprawy.

Kontrowersje dotyczą przede wszystkim grafik koncepcyjnych związanych z Lobo, postacią obecną w komiksach od niemal pięciu dekad. W sieci pojawiły się pytania, dlaczego przy produkcji filmu z budżetem wynoszącym około 180 milionów dolarów zdecydowano się na wykorzystanie generatywnej AI zamiast zatrudnienia artysty.



Sprawa jest szczególnie interesująca w kontekście wcześniejszych wypowiedzi Jamesa Gunna. Szef DC Studios otwarcie krytykował wykorzystanie AI w produkcji filmowej. W 2024 roku skomentował wygenerowany przez sztuczną inteligencję zwiastun "Supermana", podkreślając przy tym znaczenie zapewnienia artystom odpowiedniej ilości czasu i szacunku potrzebnego do wykonania ich pracy. Choć Gunn nie wyreżyserował "Supergirl", był jednym z producentów i miał wpływ na ostateczny kształt produkcji. Warner Bros. nie wyjaśniło, dlaczego usunęło materiał ani czy pokazane w nim grafiki rzeczywiście powstały przy użyciu generatywnej sztucznej inteligencji. Na razie nie ma też informacji, czy podobne rozwiązania wykorzystano w innych etapach produkcji "Supergirl".

Film i tak nie ma za sobą łatwego okresu. "Supergirl" okazała się rozczarowaniem finansowym, a jej globalne wpływy wyniosły około 125 milionów dolarów. 

"Supergirl" - zwiastun



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