Warner Bros. zrobi "Barbie 2" z Gerwig lub bez niej? Robbie i Gosling powrócą jako Barbie i Ken?

Ryan Gosling, Greta Gerwig i Margot Robbie na konferencji prasowej przed premierą "Barbie"

Warner Bros. zrobi "Barbie 2" z Gretą Gerwig lub bez niej?

Jak podaje blog World of Reel, powołując się na Daniela Richtmana, Warner Bros. bardzo poważnie myśli o zrealizowaniu sequela " Barbie ". Całkiem prawdopodobne, że nie zrealizuje go jednak odpowiedzialna za pierwszą część Greta Gerwig Podobno sama reżyserka nie jest do końca przekonana, czy chciałaby w ogóle pracować nad kontynuacją " Barbie ". Aktualnie jest zresztą zajęta przygotowaniami do innego dużego projektu – realizowanej dla Netfliksa adaptacji " Opowieści z Narnii ". Co więcej, ani ona, ani gwiazdy produkcji, czyli Margot Robbie Ryan Gosling , nie zostali zakontraktowani na ewentualny powrót w sequelu – co otwiera studiu drogę do poszukiwania nowych twórców. Z drugiej strony bezpieczniejszym wyborem ze strony studia wydaje się zachowanie kluczowych osób z ekipy, która przyczyniła się do powalającego sukcesu pierwszej części – wówczas całą trójka mogłaby liczyć na rekordowe kontrakty.Na sequelu " Barbie " ma również zależeć producentom z firmy Mattel, która ośmielona sukcesem " Barbie " planuje kinową ekspansję. Zielone światło dostało już kilkanaście innych projektów opartych na grach i zabawkach marki. Są wśród nich m.in. karcianka UNO, fioletowy dinozaur Barney, lalki Ameican Girl i Hot Wheels.Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o " Barbie ":Idealne życie Barbie Margot Robbie ) zakłócają niespodziewane myśli o śmierci. Aby naprawić sytuację, lalka musi odnaleźć dziewczynkę, która się nią bawi. W podróży do Prawdziwego Świata postanawia towarzyszyć jej Ken Ryan Gosling ).