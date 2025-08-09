Newsy Filmy To już pewne! Będzie kolejne "Oszukać przeznaczenie"
Filmy

To już pewne! Będzie kolejne "Oszukać przeznaczenie"

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Warner+daje+zgod%C4%99+na+kolejny+film+z+serii+%22Oszuka%C4%87+przeznaczenie%22-162395
To już pewne! Będzie kolejne &quot;Oszukać przeznaczenie&quot;
To było oczywiste, ale dopiero teraz otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie. Powstanie kolejna część serii "Oszukać przeznaczenie"!

Na "Więzach krwi" historia się nie kończy



Na chwilę obecną nie wiemy nic na temat tego, o czym będzie opowiadać kolejna część cyklu. Wiemy za to, kto przygotuje scenariusz. To Lori Evans Taylor, która pracowała także nad fabułą filmu "Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi".


"Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi" zabiera widzów do samych początków tego, jak śmierć zaczęła realizować swoje obłąkane poczucie sprawiedliwości. Prześladowana strasznym, powtarzającym się koszmarem studentka Stefanie wraca do rodzinnego miasta. Chce odnaleźć jedyną osobę, która może przerwać błędne koło i ocalić członków jej rodziny przed niechybnie czekającą ich makabryczną śmiercią. 

Film okazał się niespodziewanie najbardziej kasową częścią cyklu. Na całym świecie zarobił 286 milionów dolarów. Dzięki niemu wpływy kinowe całej serii zbliżyły się do miliarda dolarów (aktualnie 983 mln dolarów).

Oceniamy film "Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi"




Powiązane artykuły Lori Evans Taylor

Najnowsze Newsy

VOD Filmy

John Cena w kolejnej komedii akcji. Tym razem z Kevinem Hartem

Filmy

Warner nie wierzy w Toma Cruise'a. Widowisko "Deeper" zatonęło

2 komentarze
Filmy

Będzie śmiesznie? Kristen Wiig i Jonah Hill kręcą komedię

Filmy

Koniec zdjęć do widowiska "Odyseja"

5 komentarzy
Seriale

Park Chan-wook wyrzucony z Gildii Scenarzystów

Filmy

Reżyser "Zniknięć" chce zabić Batmana!

4 komentarze
Filmy

Nie żyje Jim Lovell. Tom Hanks oddał hołd astronaucie

1 komentarz