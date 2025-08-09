To już pewne! Będzie kolejne "Oszukać przeznaczenie"

To było oczywiste, ale dopiero teraz otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie. Powstanie kolejna część serii "Oszukać przeznaczenie"!
Na "Więzach krwi" historia się nie kończy
Na chwilę obecną nie wiemy nic na temat tego, o czym będzie opowiadać kolejna część cyklu. Wiemy za to, kto przygotuje scenariusz. To Lori Evans Taylor
, która pracowała także nad fabułą filmu "Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi"
.
"Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi
" zabiera widzów do samych początków tego, jak śmierć zaczęła realizować swoje obłąkane poczucie sprawiedliwości. Prześladowana strasznym, powtarzającym się koszmarem studentka Stefanie wraca do rodzinnego miasta. Chce odnaleźć jedyną osobę, która może przerwać błędne koło i ocalić członków jej rodziny przed niechybnie czekającą ich makabryczną śmiercią.
Film okazał się niespodziewanie najbardziej kasową częścią cyklu
. Na całym świecie zarobił 286 milionów dolarów. Dzięki niemu wpływy kinowe całej serii zbliżyły się do miliarda dolarów
(aktualnie 983 mln dolarów).
Oceniamy film "Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi"