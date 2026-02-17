Netflix straci Warner? Paramount niespodziewanie wraca do gry

Paramount wraca do rozmów. Co z Netfliksem?



TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ



Bloomberg, powołując się na swoje źródła, twierdzi, do zmiany stanowiska w WBD doszło po tym, jak. Dwa ważne punkty, to. Paramount zgodził się również na wypłacanie akcjonariuszom rekompensaty, jeśli ze względu na przedłużające się procedury antymonopolowe umowa nie zostanie sfinalizowana do 31 grudnia tego roku.Należy też podkreślić, że władze. Zdaniem portalu Bloomberg przedstawiona oferta jest wciąż uważana za gorszą od netfliksowej, która został już zaakceptowana przez zarząd. Zdaniem portalu WBD jest jednak skłonne rozmawiać, jeśli efektem tych rozmów byłaby kolejna, dużo lepsza oferta.Na chwilę obecną jednak formalnie nic się nie zmieniło. Warner Bros. Discovery i Netflix mają umowę, na którą obie strony wstępnie się zgodziły. Kolejne procedury mające na celu finalizację kontraktu trwają.