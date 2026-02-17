Newsy Filmy Inne Netflix straci Warner? Paramount niespodziewanie wraca do gry
Inne / Filmy

Netflix straci Warner? Paramount niespodziewanie wraca do gry
Jak przystało na Hollywood, znów mamy niespodziewany zwrot akcji w sprawie sprzedaży Warner Bros. Portal Bloomberg donosi, że Paramount Skydance odniosło wielkie zwycięstwo i władze Warner Bros. Discovery są gotowe na powrót do negocjacji.

Paramount wraca do rozmów. Co z Netfliksem?



Bloomberg, powołując się na swoje źródła, twierdzi, do zmiany stanowiska w WBD doszło po tym, jak przedstawiciele Paramountu przesłali zmiany do wcześniejszej oferty kupna. Dwa ważne punkty, to deklaracja Paramountu, że pokryje koszty odstąpienia Warner Bros. Discovery od umowy z Netfliksem, które wynoszą 2,8 miliarda dolarów. Paramount zgodził się również na wypłacanie akcjonariuszom rekompensaty, jeśli ze względu na przedłużające się procedury antymonopolowe umowa nie zostanie sfinalizowana do 31 grudnia tego roku. Rekompensata wypłacana byłaby raz na kwartał i wynosiła ok. 650 milionów dolarów.


Należy też podkreślić, że władze Warner Bros. Discovery zgadzają się jedynie na powrót do negocjacji, a nie na przyjęcie oferty Paramount Skydance. Zdaniem portalu Bloomberg przedstawiona oferta jest wciąż uważana za gorszą od netfliksowej, która został już zaakceptowana przez zarząd. Zdaniem portalu WBD jest jednak skłonne rozmawiać, jeśli efektem tych rozmów byłaby kolejna, dużo lepsza oferta.

Na chwilę obecną jednak formalnie nic się nie zmieniło. Warner Bros. Discovery i Netflix mają umowę, na którą obie strony wstępnie się zgodziły. Kolejne procedury mające na celu finalizację kontraktu trwają.

