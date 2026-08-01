"Barbie 2" może nie powstać. Chodzi - oczywiście! - o pieniądze

Jednym z największych zaskoczeń 2023 roku była popularność filmu "Barbie". Obraz tylko w samych Stanach Zjednoczonych zarobił grubo ponad 600 milionów dolarów. Ogólnie jego wpływy wyniosły 1 448 mln dolarów. Oczywistym więc wydawało się, że "Barbie 2" powstanie. Teraz, trzy lata później, wygląda na to, że fani oryginału mogą zapomnieć o dwójce.
Zegar tyka. Warner w grudniu straci prawa do "Barbie"
Smutne informacje pochodzą z gazety "New York Times". Według opublikowanej przez nią artykułu, od miesięcy Warner Bros. negocjuje z Margot Robbie
, Ryanem Goslingiem
i Gretą Gerwig
warunki finansowe kontraktu. Niestety żadnych efektów nie widać. Zdaniem gazety pierwotne warunki były dla gwiazd nie do przyjęcia. Kiedy Warner Bros. zaoferowało więcej, szef Warner Bros. Discovery David Zaslav zawetował propozycję uznając ją za zbyt hojną.
Rzecznik Warner Bros. twierdzi, że informacje przekazane przez "New York Times" nie są do końca zgodne z prawdą. W oficjalnym komunikacie przekonują, że oferta została złożona w maju i że do dziś nie doczekała się odpowiedzi ani kontrpropozycji ze strony Robbie
, Goslinga
i Gerwig
.
A czas ucieka. Kontrakt musi zostać podpisany do grudnia. Jeśli to nie nastąpi, to Warner straci prawa do Barbie, które wrócą do firmy Mattel.
Oczywiście w teorii studio może ponownie porozumieć się z Mattelem, ale tym razem byłaby to dużo kosztowniejsza transakcja. Można więc spokojnie założyć, że jeśli Warner straci prawa, to "Barbie 2"
będzie jednym z wielu projektów, na które fani bezskutecznie czekają.
Jest też rzecz jasna druga możliwa opcja, o której pisaliśmy już zresztą w połowie 2024 roku TUTAJ
. Otóż Warner Bros. w celu zachowania praw do Barbie zrobi nowy film... bez Gerwig, Robbie i Goslinga.
Zwiastun filmu "Barbie"