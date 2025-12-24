Newsy Filmy Warner idzie na wojnę z Marvelem. "Diuna 3" i nowe "Avengers" tego samego dnia w kinach
Warner idzie na wojnę z Marvelem. "Diuna 3" i nowe "Avengers" tego samego dnia w kinach

Choć nie jest jasne, kto będzie rządził w Warner Bros. za rok, to na chwilę obecną wygląda na to, że szefowie studia chcą box-office'owej wojny z Marvel Studios. Chodzi o premierę widowisk "Diuna: część trzecia" i "Avengers: Doomsday".

"Avengers: Dune" - nieuniknione starcie tytanów?



Przypomnijmy, że aktualnie "Diuna: część trzecia" oraz "Avengers: Doomsday" mają tę samą datę premiery. W USA jest to 18 grudnia 2026 roku. Warner jako pierwszy wybrał ten dzień na premierę widowiska Denisa Villeneuve'a. Marvel nie zważając na to wybrał ten sam dzień na premierę filmu braci Russo.


W ostatnich tygodniach spekulowano, że Warner Bros. podda się i przeniesie "Diunę: część trzecią" na inny termin. Sugerowano, że światowa premiera widowiska może mieć miejsce na festiwalu w Wenecji, przez co do dystrybucji film mógłby trafić w październiku lub listopadzie.

Jednak teraz Jeff Sneider w podcaście The Hot Mic oraz Matt Belloni w podcaście The Town twierdzą, że w Warner Bros. nikt nie zamierza poddać się. W wytwórni panuje przekonanie, że skoro to oni jako pierwsi wybrali datę, to oni powinni ją zatrzymać.

Dlaczego studia walczą o tę datę? W Ameryce okres świąteczny to najlepszy box-office'owo czas dla kin i pokazywanych w nich filmów. Choć często nie mają spektakularnych otwarć, to potrafią bardzo długo bardzo dobrze zarabiać. 

Do premiery obu filmów został jeszcze prawie rok, więc jest sporo czasu, bo szefowie którejś z wytwórni zmienili zdanie. Warto też zauważyć, że o ile Marvel już wypuszcza teasery i plakaty z grudniową datą, to Warner wciąż każe widzom czekać na pierwsze teasery i plakaty trzeciej "Diuny".

Teaser filmu "Avengers: Doomsday"




