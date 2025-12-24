Warner idzie na wojnę z Marvelem. "Diuna 3" i nowe "Avengers" tego samego dnia w kinach

Choć nie jest jasne, kto będzie rządził w Warner Bros. za rok, to na chwilę obecną wygląda na to, że szefowie studia chcą box-office'owej wojny z Marvel Studios. Chodzi o premierę widowisk "Diuna: część trzecia" i "Avengers: Doomsday".
"Avengers: Dune" - nieuniknione starcie tytanów?
Przypomnijmy, że aktualnie "Diuna: część trzecia" oraz "Avengers: Doomsday" mają tę samą datę premiery. W USA jest to 18 grudnia 2026 roku
. Warner jako pierwszy wybrał ten dzień na premierę widowiska Denisa Villeneuve'a
. Marvel nie zważając na to wybrał ten sam dzień na premierę filmu braci Russo
.
W ostatnich tygodniach spekulowano, że Warner Bros. podda się i przeniesie "Diunę: część trzecią
" na inny termin. Sugerowano, że światowa premiera widowiska może mieć miejsce na festiwalu w Wenecji, przez co do dystrybucji film mógłby trafić w październiku lub listopadzie.
Jednak teraz Jeff Sneider w podcaście The Hot Mic oraz Matt Belloni w podcaście The Town twierdzą, że w Warner Bros. nikt nie zamierza poddać się. W wytwórni panuje przekonanie, że skoro to oni jako pierwsi wybrali datę, to oni powinni ją zatrzymać.
Dlaczego studia walczą o tę datę? W Ameryce okres świąteczny to najlepszy box-office'owo czas dla kin i pokazywanych w nich filmów. Choć często nie mają spektakularnych otwarć, to potrafią bardzo długo bardzo dobrze zarabiać.
Do premiery obu filmów został jeszcze prawie rok, więc jest sporo czasu, bo szefowie którejś z wytwórni zmienili zdanie. Warto też zauważyć, że o ile Marvel już wypuszcza teasery i plakaty z grudniową datą, to Warner wciąż każe widzom czekać na pierwsze teasery i plakaty trzeciej "Diuny
".
Teaser filmu "Avengers: Doomsday"