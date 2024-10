Warner nie wierzy w Eastwooda. Nowy film nie powalczy o Oscary?

Minimalna dystrybucja i brak kampanii oscarowej. Czy taka przyszłość czeka film Eastwooda?

Zbrodnia i kara — o czym opowiada film "Juror #2"?

Zwiastun filmu "Juror #2"

Ostatnie doniesienia medialne dotyczące filmu " Juror #2 " nie napawają optymizmem fanów Clinta Eastwooda . Wygląda na to, że Warner Bros. w USA planuje jedynie minimalną kinową dystrybucję – film ma trafić do około 50 kin. To i tak lepszy scenariusz niż pierwotny plan Warner Bros. Discovery, który zakładał bezpośrednie udostępnienie filmu na platformie MAX.Studio na razie nie uwzględnia również tego tytułu w swojej kampanii oscarowej. Na grafice promującej filmy, które członkowie Akademii powinni wziąć pod uwagę przy nominacjach do Oscarów, brakuje filmu Clinta Eastwooda.Tytułowym bohaterem filmu Eastwooda jest Justin Kemp ( Nicholas Hoult ) - mężczyzna, który zostaje członkiem ławy przysięgłych w medialnym procesie o morderstwo. Kiedy uświadamia sobie, że to on doprowadził do śmierci ofiary, staje przed trudnym dylematem: pokierować ławą przysięgłych tak, aby prawda nie wyszła na jaw, czy ujawnić swoje działania i wydać się w ręce wymiaru sprawiedliwości.W obsadzie filmu znajdują się również: Toni Collette Za scenariusz odpowiada Jonathan Abrams , który wcześniej pracował przy filmie " Plan ucieczki ".