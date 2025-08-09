Warner nie wierzy w Toma Cruise'a. Widowisko "Deeper" zatonęło

Tom Cruise. Parę lat temu nazywany był zbawcą kin. Dziś ma problemy ze zdobyciem pieniędzy na swoje kolejne widowisko.
"Deeper" na razie bez szans na realizację.
Jak donosi Matt Belloni, Warner Bros. odmówiło sfinansowania widowiska "Deeper"
, do którego preprodukcja trwała już od ładnych kilku miesięcy, a zdjęcia miały ruszyć wkrótce. Tom Cruise
, gwiazda i jeden z producentów, domagał się jednak zwiększenia budżetu. Studio powiedziało "nie".
Pierwotnie "Deeper"
miało powstać za 200 milionów dolarów. Tom Cruise
twierdził jednak, że na film potrzeba co najmniej 275 milionów
. Warner poszedł na ustępstwo i zgodził się na 230 milionów
dolarów. Dla Cruise'a
była to kwota niewystarczająca.
W efekcie na chwilę obecną nie ma szans na to, by film powstał, choć Cruise
i Ana de Armas
od miesięcy przygotowywali się do swoich ról, a reżyser Doug Liman
odrzucał inne projekty wierząc, że wkrótce wejdzie na plan.
Getty Images © Cindy Ord
Niechęć Warnera do spełnienia finansowych oczekiwań nie powinna dziwić. Tom Cruise
i Ana de Armas
to wciąż gorące nazwiska w Hollywood, jednak ich ostatnie filmy ("Mission: Impossible - The Final Reckoning
" i "Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka
") nie uzyskały w box offisie oczekiwanych wyników.
Szefowie filmowego oddziału studia są też naciskani przez Davida Zaslava, by ograniczyć frywolne jego zdaniem wydatki filmowe. Przez chwilę wydawało się nawet, że mogą stracić swoje stanowiska. Ostatnie sukcesy (w szczególności "Grzeszników
") sprawiły, że ich sytuacja stała się, chwilowo, znośniejsza.
Bohaterem "Deeper"
jest zhańbiony astronauta, który godzi się wziąć udział w misji zejścia na dno nowoodkrytego rowu oceanicznego, w którym może znajdować się najgłębszy punkt na Ziemi. Misja jest bardzo niebezpieczna, a astronauta szybko stanie na granicy wytrzymałości fizycznej i psychicznej, kiedy będzie się musiał zmagać z tajemniczymi siłami.
Pomysł na film pojawił się dekadę temu, kiedy w kinach rządziły takie produkcje jak "Grawitacja
" i "Marsjanin
". Od tamtej pory podjętych zostało kilka prób nakręcenia widowiska. Wszystkie zakończyły się fiaskiem.
Zwiastun filmu "Mission: Impossible - The Final Reckoning"