Koniec HBO Max. Nadchodzi Max! Teasery "Detektywa", "Gremlinów"

Max zamiast HBO Max. Co wiemy o nowej platformie?



Teaser serialu “Detektyw: Kraina nocy”



Teaser serialu "The Regime"



Teaser serialu "Gremlins: Secrets of the Mogwai"



Teaser serialu "The Sympathizer"



"Shazam! Gniew bogów" w dniu startu Max



Spin-off "Teorii wielkiego podrywu", prequel "Legionu samobójców" i inne projekty



Pierwotnie nowa usługa miała zastąpić pozostałe platformy. Po badaniach konsumenckich Warner Bros. Discovery zdecydował jednak, że z Discovery+ będzie można w dalszym ciągu korzystać oddzielnie.Oferowane będą trzy plany płatnicze:za 9,99 dolarów miesięcznie (z reklamami, równolegle można korzystać na dwóch urządzeniach)za 15,99 dolarów miesięcznie (bez reklam, równolegle można korzystać na dwóch urządzeniach)za 19,99 dolarów miesięcznie (bez reklam, równolegle można korzystać na czterech urządzeniach)Dotychczasowi użytkownicy HBO Max mają zachować osobiste ustawienia, profile, historie oglądania i listę do obejrzenia.WBD zapowiada, że średnio miesięcznie użytkownicy Max otrzymają 40 nowości.W czasie prezentacji Max zaprezentowany został teaser czwartego sezonu serialunoszący podtytułGdy w Ennis na Alasce zapada długa noc, ośmiu mężczyzn pracujących w Arktycznej Stacji Badawczej Tsalal znika bez śladu. By rozwiązać sprawę detektyw Liz Danvers ( Foster ) i Evangeline Navarro ( Reis ), będą musiały skonfrontować się nie tylko z mrokiem wewnątrz siebie, ale także zagłębić się w prawdy pogrzebane głęboko pod wiecznym lodem.Kolejnym projektem, który zaprezentowano podczas dzisiejszego wydarzenia, jest serial, dotąd znany pod tytułemSerial, którego gwiazdą jest Kate Winslet , przedstawia rok życia za murami pałacu nowoczesnego europejskiego reżimu, który zaczyna upadać.W dniu startu Max na platformie zadebiutujeAkcja serialu osadzona została w Szanghaju lat 20. ubiegłego wieku. To tam rodzina Wing spotyka młodego Mogwai imieniem Gizmo. Sam Wing (czyli młody Pan Wing z filmu) podejmuje się niebezpiecznej misji doprowadzenia Gizmo do domu.Ekranizacja nagrodzonej Pulitzerem powieści Viet Than Nguyen opowiada o zmaganiach w połowie francuskiego, w połowie wietnamskiego komunistycznego szpiega podczas ostatnich dni wojny w Wietnamie i wygnaniu w Stanach Zjednoczonych.Na dzisiejszym wydarzeniu ogłoszono również, żePremiera kinowa filmu miała miejsce w połowie marca. W Stanach zarobił dotąd 56,9 mln dolarów. Kolejne 71,4 mln dolarów pochodzi z rynków zewnętrznych.W czasie prezentacji Max ogłoszono, że. Chuck Lorre szykuje nowy show na potrzeby nowej platformy, ale na razie nie podano żadnych dodatkowych szczegółów.. Będzie to nowoczesna wariacja na temat bajki symfonicznej Siergieja Prokofjewa . Gwiazdą projektu jest Octavia Spencer. Serial przybliży temat mordów i gwałtów, do których dochodziło na odludnym fragmencie oregońskiej Highway 20 w latach 70., 80. i 90. Frank Grillo (jako Rick Flag Sr.), David Harbour (jako Eric Frankenstein), Maria Bakalova (jako księżniczka Ilana Rostovic), Indira Varma (jako Narzeczona), Zoe Chao (jako Nina Mazursky), Alan Tudyk (jako Dr. Phosphorus), Sean Gunn (jako Weasel) i Steve Agee (John Economos) zostali gwiazdami. Projekt składa się z siedmiu odcinków i opowie o genezie tajnego programu, którego kontynuacją był legion samobójców.