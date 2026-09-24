Student Games Festival wraca do Warszawy. Druga edycja już w październiku

22 najlepsze studenckie gry z 10 krajów, twórcy i eksperci z całego świata, przedstawiciele największych studiów tworzących gry, debaty o przyszłości edukacji i rynku pracy oraz uroczysta gala Best Student Game Awards - już 8 i 9 października Pałac Kultury i Nauki w Warszawie stanie się miejscem międzynarodowego święta młodych twórców gier. Przed nami druga edycja Student Games Festival – wydarzenia łączącego świat gier, edukacji, kultury i biznesu. Wstęp na cały festiwal jest bezpłatny.
Warszawa już wkrótce ponownie stanie się miejscem spotkania młodych twórców gier z całego świata. 8 i 9 października w Pałacu Kultury i Nauki odbędzie się druga edycja Student Games Festival
– międzynarodowego wydarzenia poświęconego twórczości studentów i początkujących game developerów.
Festiwal to nie tylko prezentacja najciekawszych studenckich produkcji, ale także dwa dni spotkań, warsztatów, wykładów, debat i konsultacji z przedstawicielami branży. Organizatorzy chcą stworzyć przestrzeń, w której młodzi twórcy będą mogli nie tylko zaprezentować swoje projekty, ale również zdobyć wiedzę, kontakty i kompetencje potrzebne do rozpoczęcia kariery w gamedevie.
22 gry z 10 krajów
W specjalnej strefie festiwalowej zaprezentowane zostaną 22 najlepsze studenckie gry z 10 krajów, wybrane spośród 192 zgłoszeń z 32 państw
. Ich autorzy będą obecni na miejscu, dzięki czemu publiczność, przedstawiciele branży oraz inni twórcy będą mogli osobiście poznać zespoły stojące za nominowanymi produkcjami.
Integralną częścią wydarzenia będzie również Strefa CV i Portfolio
, w ramach której studenci będą mogli skonsultować swoje doświadczenie z ekspertami renomowanych studiów i firm związanych z branżą gier, takich jak Larian, Elsewhere Entertainment, Bloober Team, GOG oraz patron festiwalu – 11 bit studios.
– Ten festiwal jest dla studentów i jest o studentach, dlatego w tym roku to oni współtworzą z nami program wydarzenia. Sami najlepiej wiedzą, jakiej wiedzy i jakiego wsparcia potrzebują – mówi Ewa Maria Szczepanowska, dyrektorka festiwalu.
Program tworzony wspólnie z uczelniami
Szczególny nacisk podczas tegorocznej edycji położono na współtworzenie festiwalu z samymi studentami. Program części konferencyjnej powstaje we współpracy z 12 kołami naukowymi z polskich uczelni kształcących przyszłych twórców gier i groznawców
.
Dzięki temu tematyka warsztatów, wykładów i paneli ma odpowiadać na rzeczywiste potrzeby oraz wyzwania, z którymi mierzą się osoby rozpoczynające swoją przygodę z branżą.
W programie znajdą się m.in. dyskusje dotyczące kompetencji oczekiwanych przez współczesny rynek pracy, możliwości finansowania produkcji gier oraz relacji między edukacją a dynamicznie zmieniającą się branżą. W panelach spotkają się przedstawiciele sektora gier, instytucji publicznych, świata nauki i kultury.
O wyzwaniach związanych z edukacją przyszłych twórców gier dyskutować będą również przedstawiciele środowisk akademickich i branżowych z Polski, Portugalii, Czech, Słowacji, Litwy, Serbii i Holandii.
Rami Ismail, Jakub Dvorský i twórcy największych polskich gier
Student Games Festival będzie również okazją do spotkania z uznanymi twórcami i ekspertami międzynarodowej branży gier. Wśród zapowiedzianych gości specjalnych znajdą się m.in. Rami Ismail
– niezależny twórca i ekspert globalnej sceny indie – oraz Jakub Dvorský z czeskiego studia Amanita Design
, znanego z charakterystycznych, autorskich gier przygodowych.
O pracy nad największymi produkcjami opowiedzą także twórcy związani m.in. z "The Blood of Dawnwalker", "Dying Light" oraz serią "Wiedźmin"
.
W programie nie zabraknie również developerów i przedstawicieli takich firm jak 11 bit studios, Bloober Team, Larian czy GOG. Student Games Festival ma być przestrzenią spotkania różnych perspektyw i doświadczeń – od niezależnych twórców, przez przedstawicieli największych polskich i zagranicznych studiów, po środowisko akademickie i instytucje publiczne.
Polska i Czechy łączą siły
Ważnym elementem tegorocznej edycji będzie Polsko-Czeskie Forum Edukacji i Kultury Gier Wideo
, poświęcone współpracy polskiego i czeskiego sektora gier.
– Aby jeszcze bardziej wzmocnić integrację na poziomie międzynarodowym, ta edycja organizowana jest z czeską branżą, której historię będzie można zobaczyć w ramach interaktywnej wystawy "Infinite Universes"
– mówi Paweł Miechowski, organizator festiwalu i twórca gier związany z 11 bit studios.
Wystawa "Infinite Universes" pozwoli odwiedzającym poznać historię czeskiego gamedevu i jego najważniejsze osiągnięcia. Polsko-czeskie forum będzie natomiast przestrzenią do rozmowy o edukacji, kulturze i współpracy międzynarodowej.
Współpraca z Czechami ma być początkiem szerszej koncepcji festiwalu. Organizatorzy zapowiadają, że każda kolejna edycja Student Games Festival będzie przygotowywana we współpracy z innym krajem
. Celem jest stworzenie międzynarodowej sieci relacji pomiędzy twórcami, studiami, ekspertami, uczelniami i instytucjami związanymi z branżą gier.
Best Student Game Awards na zakończenie festiwalu
Zwieńczeniem festiwalu będzie uroczysta gala Best Student Game Awards, która odbędzie się 9 października o godz. 18:00
. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele władz publicznych, instytucji kultury, uczelni, branży gier oraz studenci i twórcy nominowanych produkcji.
Podczas gali zostaną wręczone nagrody w czterech kategoriach, a także specjalna nagroda Amnesty International dla najlepszej gry poruszającej tematykę praw człowieka
. Galę uświetni koncert duetu DVA.
Best Student Game Awards ma być nie tylko podsumowaniem konkursowej części festiwalu, ale przede wszystkim świętem młodych twórców i okazją do pokazania ich pracy szerokiej publiczności oraz przedstawicielom międzynarodowej branży.
Dwa dni pełne gier, warsztatów i spotkań
Festiwal rozpocznie się w czwartek 8 października o godz. 11:00
. Przez dwa dni uczestnicy będą mogli korzystać z programu obejmującego warsztaty, panele dyskusyjne, wykłady, prezentacje, konsultacje CV i portfolio oraz strefę nominowanych gier.
Szczegółowy program wydarzenia zostanie opublikowany na stronie Student Games Festival. Wstęp na cały festiwal jest bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja.
Student Games Festival jest międzynarodowym wydarzeniem łączącym edukację, kulturę i biznes. Druga edycja festiwalu organizowana jest przez Fundację Kultura Interaktywna, we współorganizacji z Miastem Stołecznym Warszawą oraz Samorządem Województwa Mazowieckiego.
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu własnego Instytutu Przemysłów Kreatywnych "Rozwój Sektorów Kreatywnych".
Informacja sponsorowana