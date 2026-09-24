Student Games Festival wraca do Warszawy. Druga edycja już w październiku

22 gry z 10 krajów

Program tworzony wspólnie z uczelniami

Rami Ismail, Jakub Dvorský i twórcy największych polskich gier

Polska i Czechy łączą siły

Best Student Game Awards na zakończenie festiwalu

Dwa dni pełne gier, warsztatów i spotkań

Warszawa już wkrótce ponownie stanie się miejscem spotkania młodych twórców gier z całego świata.– międzynarodowego wydarzenia poświęconego twórczości studentów i początkujących game developerów.Festiwal to nie tylko prezentacja najciekawszych studenckich produkcji, ale także dwa dni spotkań, warsztatów, wykładów, debat i konsultacji z przedstawicielami branży. Organizatorzy chcą stworzyć przestrzeń, w której młodzi twórcy będą mogli nie tylko zaprezentować swoje projekty, ale również zdobyć wiedzę, kontakty i kompetencje potrzebne do rozpoczęcia kariery w gamedevie.W specjalnej strefie festiwalowej zaprezentowane zostaną. Ich autorzy będą obecni na miejscu, dzięki czemu publiczność, przedstawiciele branży oraz inni twórcy będą mogli osobiście poznać zespoły stojące za nominowanymi produkcjami.Integralną częścią wydarzenia będzie również, w ramach której studenci będą mogli skonsultować swoje doświadczenie z ekspertami renomowanych studiów i firm związanych z branżą gier, takich jak Larian, Elsewhere Entertainment, Bloober Team, GOG oraz patron festiwalu – 11 bit studios.– Ten festiwal jest dla studentów i jest o studentach, dlatego w tym roku to oni współtworzą z nami program wydarzenia. Sami najlepiej wiedzą, jakiej wiedzy i jakiego wsparcia potrzebują – mówi Ewa Maria Szczepanowska, dyrektorka festiwalu.Szczególny nacisk podczas tegorocznej edycji położono na współtworzenie festiwalu z samymi studentami. Program części konferencyjnej powstaje we współpracy zDzięki temu tematyka warsztatów, wykładów i paneli ma odpowiadać na rzeczywiste potrzeby oraz wyzwania, z którymi mierzą się osoby rozpoczynające swoją przygodę z branżą.W programie znajdą się m.in. dyskusje dotyczące kompetencji oczekiwanych przez współczesny rynek pracy, możliwości finansowania produkcji gier oraz relacji między edukacją a dynamicznie zmieniającą się branżą. W panelach spotkają się przedstawiciele sektora gier, instytucji publicznych, świata nauki i kultury.O wyzwaniach związanych z edukacją przyszłych twórców gier dyskutować będą również przedstawiciele środowisk akademickich i branżowych z Polski, Portugalii, Czech, Słowacji, Litwy, Serbii i Holandii.Student Games Festival będzie również okazją do spotkania z uznanymi twórcami i ekspertami międzynarodowej branży gier. Wśród zapowiedzianych gości specjalnych znajdą się m.in.– niezależny twórca i ekspert globalnej sceny indie – oraz, znanego z charakterystycznych, autorskich gier przygodowych.O pracy nad największymi produkcjami opowiedzą także twórcy związani m.in. zW programie nie zabraknie również developerów i przedstawicieli takich firm jak 11 bit studios, Bloober Team, Larian czy GOG. Student Games Festival ma być przestrzenią spotkania różnych perspektyw i doświadczeń – od niezależnych twórców, przez przedstawicieli największych polskich i zagranicznych studiów, po środowisko akademickie i instytucje publiczne.Ważnym elementem tegorocznej edycji będzie, poświęcone współpracy polskiego i czeskiego sektora gier.– mówi Paweł Miechowski, organizator festiwalu i twórca gier związany z 11 bit studios.Wystawa "Infinite Universes" pozwoli odwiedzającym poznać historię czeskiego gamedevu i jego najważniejsze osiągnięcia. Polsko-czeskie forum będzie natomiast przestrzenią do rozmowy o edukacji, kulturze i współpracy międzynarodowej.Współpraca z Czechami ma być początkiem szerszej koncepcji festiwalu. Organizatorzy zapowiadają, że. Celem jest stworzenie międzynarodowej sieci relacji pomiędzy twórcami, studiami, ekspertami, uczelniami i instytucjami związanymi z branżą gier.Zwieńczeniem festiwalu będzie uroczysta. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele władz publicznych, instytucji kultury, uczelni, branży gier oraz studenci i twórcy nominowanych produkcji.Podczas gali zostaną wręczone nagrody w czterech kategoriach, a także. Galę uświetni koncert duetu DVA.Best Student Game Awards ma być nie tylko podsumowaniem konkursowej części festiwalu, ale przede wszystkim świętem młodych twórców i okazją do pokazania ich pracy szerokiej publiczności oraz przedstawicielom międzynarodowej branży.Festiwal rozpocznie się. Przez dwa dni uczestnicy będą mogli korzystać z programu obejmującego warsztaty, panele dyskusyjne, wykłady, prezentacje, konsultacje CV i portfolio oraz strefę nominowanych gier.Szczegółowy program wydarzenia zostanie opublikowany na stronie Student Games Festival.Student Games Festival jest międzynarodowym wydarzeniem łączącym edukację, kulturę i biznes. Druga edycja festiwalu organizowana jest przez Fundację Kultura Interaktywna, we współorganizacji z Miastem Stołecznym Warszawą oraz Samorządem Województwa Mazowieckiego.Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu własnego Instytutu Przemysłów Kreatywnych "Rozwój Sektorów Kreatywnych".