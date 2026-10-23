Warszawa miastem seriali po raz trzeci – BNP Paribas Warsaw SerialCon już w listopadzie!

Premiery, gwiazdy polskiego kina, kultowe produkcje i europejskie serialowe odkrycia.
Od 25 do 29 listopada Kinoteka w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie stanie się centrum serialowego świata.
Trzecia edycja BNP Paribas Warsaw SerialCon, organizowana przez Fundację OFF CAMERA, to pięć dni pokazów, spotkań z twórcami i wydarzeń branżowych. W programie znalazły się zarówno najnowsze polskie produkcje, jak i seriale, które zdobyły uznanie widzów i krytyków w Europie.
Wielkie otwarcie: "Wśród nocnej ciszy"
Festiwal otworzy pokaz "Wśród nocnej ciszy"
– nowego serialu HBO Original w reżyserii Jana Holoubka
, inspirowanego prawdziwymi wydarzeniami i reportażem Wiesława Łuki "Nie oświadczam się".
Boże Narodzenie 1976 roku. W drodze z pasterki ginie troje młodych ludzi. Sprawa zostaje uznana za nieszczęśliwy wypadek, ale matka ofiar i młody śledczy Henryk Maczek nie wierzą w oficjalną wersję wydarzeń. Ich poszukiwania prowadzą do odkrycia zmowy milczenia i tajemnic skrywanych przez lokalną społeczność. W obsadzie znalazły się znakomite nazwiska polskiego kina: Łukasz Simlat, Jędrzej Hycnar, Justyna Wasilewska, Tomasz Schuchardt, Adam Woronowicz i Tomasz Włosok
. To wielowątkowa opowieść kryminalna, w której zbrodnia staje się początkiem historii o pamięci, stracie i cenie dochodzenia do prawdy.
EXCLUSIVE! Premiery i wyjątkowe spotkania
Sekcja EXCLUSIVE!
to wydarzenia specjalne, premierowe pokazy i spotkania wykraczające poza tradycyjną formułę projekcji. W tegorocznym programie znalazły się m.in.: "Kaszpirowsk"
– serial dokumentalny poświęcony Anatolijowi Kaszpirowskiemu, radzieckiemu psychoterapeucie i hipnotyzerowi, który przed telewizyjnymi ekranami gromadził miliony widzów.
"DJ Mehdi: Made in France"
– portret francuskiego DJ-a i producenta, który połączył hip-hop z muzyką elektroniczną i stał się jedną z ważnych postaci sceny French Touch. Mehdi Faveris-Essadi współpracował m.in. z grupą 113, Boobą i MC Solaarem. To opowieść o muzyce, ambicji i artyście, który przekraczał granice gatunków.
TRUE CRIME: zbrodnie, śledztwa i tajemnice
Prawdziwe historie, policyjne dochodzenia i sprawy, które przez lata nie dawały o sobie zapomnieć. Sekcja TRUE CRIME
łączy polskie nowości z europejskimi serialami dokumentalnymi i fabularnymi.
"Sztuka oszustwa"
– dokument HBO Original poświęcony Joannie Segelström, marszandce uwikłanej w głośną aferę na rynku sztuki. Historia pokazuje, jak prestiż, pieniądze i zaufanie mogą stać się narzędziami manipulacji. "Blue Lights"
– brytyjski serial policyjny rozgrywający się w Belfaście. Początkujący funkcjonariusze mierzą się z niebezpiecznymi interwencjami, presją służby i skomplikowaną rzeczywistością miasta naznaczonego konfliktem.
MADE IN EUROPE: serialowe odkrycia z Europy
Europejskie produkcje, które zdobyły uznanie w swoich krajach i na międzynarodowych festiwalach, ale nie zawsze przebijają się przez algorytmy platform streamingowych. W sekcji MADE IN EUROPE
zobaczymy m.in.: "Rewolucjoniści"
– produkcja ARTE osadzona we Francji po wydarzeniach maja 1968 roku. Claudine, prostytutka przenikająca do środowiska maoistów, niespodziewanie angażuje się w działalność polityczną. Osobista historia staje się punktem wyjścia do opowieści o ideologiach, społecznych przemianach i rozczarowaniu rewolucyjnymi ideałami. "Happiness", sezon 2
– dalsze losy Shadi, młodej Iranki próbującej odnaleźć się na emigracji we Francji. Spotkanie z Arezou, dziewczyną o irańskich korzeniach wychowaną we Francji, staje się początkiem przyjaźni, która wystawia na próbę ich wyobrażenia o wolności, bliskości i dorosłości. "Dziewczyna z Tallinna"
– światowa premiera estońsko-ukraińsko-bułgarskiej koprodukcji. Historia kryminalna, w której spotkanie z dziewczyną łudząco podobną do zamordowanej przed laty ukochanej skłania mężczyznę z kryminalną przeszłością do zakwestionowania własnych wspomnień. Na premierę do Warszawy przyjadą producenci, twórcy i aktorzy zaangażowani w realizację serialu.
COMEDY CLUB: śmiech, który nie wychodzi z mody
Od kultowych brytyjskich komedii po współczesne polskie hity – sekcja COMEDY CLUB
przypomina, że serial może być świetnym sposobem na spojrzenie na rzeczywistość z przymrużeniem oka.
"The Office PL", sezon 6
– wracamy do siedleckiej firmy Kropliczanka, gdzie codzienne biurowe absurdy, nieoczekiwane pomysły i osobliwe relacje pracowników tworzą satyrę na polską rzeczywistość zawodową. W obsadzie m.in. Michał Sikorski.
"Ekspedycja XD"
- komediowy serial oparty na twórczości Malcolma XD, opowiadający o absurdalnych przygodach dwóch przyjaciół – Malcolma i Stomila. Bohaterowie wyruszają w podróż pełną nieoczekiwanych zwrotów akcji, ekscentrycznych postaci i surrealistycznych sytuacji.
"Czarna żmija"
– brytyjska klasyka z Rowanem Atkinsonem
w roli cynicznego i przebiegłego Edmunda Blackaddera. Kolejne wcielenia bohatera przenoszą widzów w różne epoki brytyjskiej historii, bezlitośnie wyśmiewając władzę, konwenanse i ludzkie przywary.
SERIO!KIDS i TEENS: seriale dla młodych widzów
Seriale mogą bawić, ale też pomagać rozmawiać o emocjach, relacjach, różnorodności i dorastaniu. Sekcje SERIO!KIDS i TEENS
przygotowano dla najmłodszych widzów oraz nastolatków. Projekcje w dni powszednie, w godzinach dogodnych dla grup przedszkolnych i szkolnych, będą okazją do wspólnego oglądania i rozmów.
Dla najmłodszych:
"Kicia Kocia"
– animowane przygody bohaterki popularnej serii książek, która poznaje świat, uczy się samodzielności i odkrywa, jak radzić sobie w codziennych sytuacjach. "Pucio"
– uwielbiany przez dzieci bohater, który wraz z rodziną odkrywa świat i oswaja nowe doświadczenia. Jego przygody wspierają rozwój językowy i pokazują, że nauka może być świetną zabawą.
Dla nastolatków: "Grandiose (All Shapes of Us)"
– francuski serial o sześciorgu nastolatkach rozpoczynających naukę w szkole dla osób zmagających się z zaburzeniami odżywiania. Każde z nich mierzy się z trudną relacją z własnym ciałem, a rodząca się między nimi przyjaźń pomaga im odzyskiwać pewność siebie i akceptować siebie nawzajem.
PROIndustry: miejsce spotkań branży
Program uzupełni sekcja PROIndustry
, skierowana do przedstawicielek i przedstawicieli branży audiowizualnej. To przestrzeń do rozmów o rynku serialowym, wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów i dyskusji o przyszłości produkcji telewizyjnych oraz internetowych. BNP Paribas Warsaw SerialCon
to pięć dni premier, serialowych odkryć i spotkań z twórcami. Od kryminalnych zagadek i wielkich historii po komedie, które weszły do popkultury – w listopadzie Warszawa znów będzie miastem seriali.
Więcej informacji i pełny program: www.warsawserialcon.pl.
Informacja sponsorowana