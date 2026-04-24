Warto wracać do Hawkins? Recenzja "Stranger Things: Opowieści z '85"

Skończyło się "Stranger Things", pora na więcej "Stranger Things". Piaty sezon był zwieńczeniem serialu platformy Netflix, ale nie był końcem uniwersum "ST". W serwisie właśnie zadebiutował animowany spin-off hitu, zatytułowany "Stranger Things: Opowieści z '85". Czy jest tu choć odrobina magii pierwowzoru? Recenzuje Katarzyna Kebernik.
Recenzujemy "Stranger Things: Opowieści z '85" Dziesięcioodcinkowy serial animowany przenosi nas do zimy 1985 roku, czyli jego akcja toczy się pomiędzy drugim i trzecim sezonem "Stranger Things"
, wyjaśnia Katarzyna Kebernik w swojej recenzji
. Widz stara się przejąć wagą sytuacji, chociaż z tyłu głowy pozostaje świadomość, że doskonale wiadomo, jak cała historia Drugiej Strony się zakończy i że nic istotnego dla szerszej sprawy się tu nie wydarzy, skoro nikt w późniejszych sezonach ST nie wspominał roślinopodobnego potwora z "Opowieści...". Po polaryzującym piątym sezonie "Stranger Things" mocno dostało się scenopisarskim umiejętnościom braci Duffer. "Opowieści z '85" udowadniają jednak, jak bardzo całość traci bez ich narracji
, czytamy w recenzji. To zdumiewający produkt: zawiera wszystkie elementy które "powinny" znaleźć się w "Stranger Things", a jednocześnie w niczym "Stranger Things" nie przypomina. Jest po prostu jak sezon "Stranger Things" wypluty przez AI według promptu, chociaż twórcy podkreślają, że nie korzystali ze sztucznej inteligencji w procesie twórczym. Wizualny styl produkcji budził kontrowersje już od premiery zwiastuna. Animacja nie wygląda źle: może poza twarzami postaci i ich miniką, które w wielu miejscach prezentują się po prostu niepokojąco, a czasem wręcz szpetnie. Bohaterowie nie wyrażają poprzez swoją ekspresję niemal żadnych przekonujących emocji, ruch ust niekiedy nie zgadza się z dubbingiem, rysy poszczególnych postaci są podobne do siebie nawzajem
, krytykuje Kebernik. Dla kogo jest to produkcja i co chcą zyskać Dufferowie z Netfliksem?
Całą recenzję autorstwa Katarzyny Kebernik przeczytacie TUTAJ.
Gotowi na powrót do Hawkins? Zimą 1985 roku śnieżna kołderka okrywa miasteczko, a wspomnienia o koszmarach Drugiej Strony powoli zaczynają blednąć. Bohaterowie - Jedenastka, Mike, Will, Dustin, Lucas i Max - cieszą się spokojnymi dniami, wypełnionym partyjkami D&D, bitwami na śnieżki i słodkim lenistwem. Pod powierzchnią lodu budzi się jednak coś strasznego. Czy nowe zagrożenie pochodzi z Drugiej Strony? A może z laboratorium w Hawkins? W tej nowej historii osadzonej w świecie "Stranger Things" ekipa bohaterów ściga się z czasem, aby rozwikłać pogmatwaną tajemnicę i ocalić miasteczko.