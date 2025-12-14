Newsy Filmy Inne Wejdź w świąteczny nastrój. Zobacz w kinie "To właśnie miłość". Zapraszamy do warszawskiego Iluzjonu 17 grudnia o godz. 20:00
17 grudnia o godzinie 20:00 w stołecznym kinie Iluzjon odbędzie się kolejny pokaz z cyklu "Wielkie kino na wielkim ekranie". Wspólnie obejrzymy niekwestionowany bożonarodzeniowy klasyk "To właśnie miłość" w reżyserii Richarda Curtisa. Bilety na film możecie kupić TUTAJ.

Seans tradycyjnie poprzedzi prelekcja redaktora naczelnego Filmwebu, Łukasza Muszyńskiego. Na publiczność czekają również niespodzianki. Bilety na pokaz dostępne są online oraz w kasie kina Iluzjon. Normalny bilet kosztuje 25, a ulgowy - 20 złotych. Możecie je nabyć, klikając TUTAJ


W "To właśnie miłość" bohaterów jest więcej niż potraw na stole wigilijnym. Przy okazji wzór dla szeregu innych klasyków na święta - w tym polskiej serii "Listy do M.". Panorama kilkunastu miłosnych historii o różnej temperaturze, opowieść o uczuciach skomplikowanych i o uczuciach bardzo prostych. Obraz Richarda Curtisa powszechnie uznaje się za komedię romantyczną, lecz twórcy "To właśnie miłość" grają raczej na nutę tragikomiczną. W rolach głównych plejada gwiazd: Hugh Grant, Emma Thompson, Liam Neeson, Colin Firth, Alan Rickman, Laura Linney, Keira Knightley oraz rozsadzający ekran Bill Nighy.

"Wielkie kino na wielkim ekranie" to wspólne przedsięwzięcie Filmwebu, Kina Iluzjon oraz Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego. Pokazy z cyklu odbywają się regularnie w ostatnią środę każdego miesiąca. Za każdym razem to Wy decydujecie o tym, który film zostanie wyświetlony w Iluzjonie.  Wystarczy, że weźmiecie udział w naszej ankiecie i zagłosujecie na jeden z tytułów zaproponowanych przez redakcję Filmwebu.   

Film "To właśnie miłość" w programie "Na skróty"




