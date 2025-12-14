Wejdź w świąteczny nastrój. Zobacz w kinie "To właśnie miłość". Zapraszamy do warszawskiego Iluzjonu 17 grudnia o godz. 20:00

17 grudnia o godzinie 20:00 w stołecznym kinie Iluzjon odbędzie się kolejny pokaz z cyklu "Wielkie kino na wielkim ekranie". Wspólnie obejrzymy niekwestionowany bożonarodzeniowy klasyk "To właśnie miłość" w reżyserii Richarda Curtisa. Bilety na film możecie kupić TUTAJ.
Seans tradycyjnie poprzedzi prelekcja redaktora naczelnego Filmwebu, Łukasza Muszyńskiego. Na publiczność czekają również niespodzianki. Bilety na pokaz dostępne są online oraz w kasie kina Iluzjon. Normalny bilet kosztuje 25, a ulgowy - 20 złotych.
Możecie je nabyć, klikając TUTAJ
.
W "To właśnie miłość
" bohaterów jest więcej niż potraw na stole wigilijnym. Przy okazji wzór dla szeregu innych klasyków na święta - w tym polskiej serii "Listy do M.". Panorama kilkunastu miłosnych historii o różnej temperaturze, opowieść o uczuciach skomplikowanych i o uczuciach bardzo prostych. Obraz Richarda Curtisa powszechnie uznaje się za komedię romantyczną, lecz twórcy "To właśnie miłość" grają raczej na nutę tragikomiczną. W rolach głównych plejada gwiazd: Hugh Grant
, Emma Thompson
, Liam Neeson
, Colin Firth
, Alan Rickman
, Laura Linney
, Keira Knightley
oraz rozsadzający ekran Bill Nighy
.
"Wielkie kino na wielkim ekranie" to wspólne przedsięwzięcie Filmwebu, Kina Iluzjon oraz Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego. Pokazy z cyklu odbywają się regularnie w ostatnią środę każdego miesiąca. Za każdym razem to Wy decydujecie o tym, który film zostanie wyświetlony w Iluzjonie. Wystarczy, że weźmiecie udział w naszej ankiecie i zagłosujecie na jeden z tytułów zaproponowanych przez redakcję Filmwebu.
