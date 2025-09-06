Wenecja 2025: Jim Jarmusch zaskoczony. Zdobył Złotego Lwa za film "Father Mother Sister Brother"

82. Festiwal Filmowy w Wenecji przechodzi do historii. W sobotę wieczorem odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia nagród w Konkursie Głównym. Jury pod przewodnictwem Alexandra Payne'a postanowiło przyznać Złotego Lwa Jimowi Jarmuschowi za film "Father Mother Sister Brother".
"Oh shit!" – tak zareagował Jim Jarmusch na werdykt weneckiego jury
Film w gwiazdorskiej obsadzie opowiada historię skłóconego rodzeństwa, które spotyka się po latach i zmuszone jest do przyjrzenia się swoim relacjom z rodzicami. "Father Mother Sister Brother" jest pierwszym filmem Jarmuscha, który trafił do sekcji konkursowej festiwalu w Wenecji.
22 lata temu poza konkursem pokazywano na Lido jego film "Kawa i papierosy
". Złoty Lew to największe filmowe osiągnięcie w karierze. Jarmusch
ma co prawda na swoim koncie Złotą Palmę, ale tę mniej ważną, za film krótkometrażowy.
Dużo mówiło się o możliwości nagrodzenia filmu "The Voice of Hind Rajab".
Po sieci krążyły plotki, że obraz opowiadający o zbrodniach izraelskich w Stefie Gazy miał rzekomo podzielić jury. Ostatecznie otrzymał jednak drugą najważniejszą nagrodę festiwalu. Reżyserka Kaouther Ben Hania
wykorzystała tę okazję i nawoływała do zakończenia konfliktu i rozliczenia winnych zbrodni ludobójstwa na mieszkańcach Gazy.
Jarmusch nie był jedynym Amerykaninem nagrodzonym w tym roku w Wenecji. Najlepszym reżyserem został Benny Safdie
za film "Smashing Machine
". Triumfowali również Włosi. Nagrodę Specjalną Jury otrzymał Gianfranco Rosi
, a najlepszym aktorem został Toni Servillo
.
WENECJA 2025: NAGRODY W KONKURSIE GŁÓWNYM Złoty Lew - najlepszy film
"Father Mother Sister Brother
" reż. Jim Jarmusch Recenzję filmu możecie przeczytać TUTAJ Srebrny Lew - Wielka Nagroda Jury
"The Voice of Hind Rajab
" reż. Kaouther Ben Hania Recenzję filmu możecie przeczytać TUTAJ Srebrny Lew - najlepsza reżyseria Benny Safdie
- "Smashing Machine
" Recenzję filmu możecie przeczytać TUTAJ Nagroda Specjalna Jury
"Sotto le nuvole
" reż. Gianfranco Rosi Recenzję filmu możecie przeczytać TUTAJ Najlepszy scenariusz Valérie Donzelli
, Gilles Marchand
- "À pied d'œuvre
" Puchar Volpi - najlepszy aktor Toni Servillo
- "La grazia
" Recenzję filmu możecie przeczytać TUTAJ Puchar Volpi - najlepsza aktorka Zhilei Xin
- "Ri gua zhong tian
" Nagroda im. Marcello Mastroianniego dla najlepszego młodego aktora lub aktorki Luna Wedler
- "Stille Freundin
" Recenzję filmu możecie przeczytać TUTAJ
WENECJA 2025: NAGRODY W POZOSTAŁYCH KONKURSACH Lew Przyszłości - Nagroda im. Luigi De Laurentiisa
"Short Summer
" reż. Nastia Korkia Sekcja Horyzonty - najlepszy film
"En el camino
" reż. David Pablos Sekcja Horyzonty - najlepszy reżyser Anuparna Roy
- "Songs of Forgotten Trees
" Sekcja Horyzonty - Nagroda Jury
"Harà Watan
" reż. Akio Fujimoto Sekcja Horyzonty - najlepszy aktor Giacomo Covi
- "Un anno di scuola
" Sekcja Horyzonty - najlepsza aktorka Benedetta Porcaroli
- "Il rapimento di Arabella
" Sekcja Horyzonty - najlepszy scenariusz Ana Cristina Barragán
- "Hiedra
" Sekcja Horyzonty - najlepszy film krótkometrażowy
"Utan Kelly
" reż. Lovisa Sirén Sekcja Spotlight - Nagroda Publiczności Armani Beauty
"Calle Malaga
" reż. Maryam Touzani Wenecka Klasyka - najlepszy odrestaurowany film
"Baszu - mały obcy
" reż. Bahram Beizai Wenecka Klasyka - najlepszy film dokumentalny o kinie
"Mata Hari
" reż. Joe Beshenkovsky
, James A. Smith Wielka Nagroda w sekcji Venice Immersive
"The Clouds Are Two Thousand Metres Up" reż. Singing Chen Nagroda specjalna jury w sekcji Venice Immersive
"A Long Goodbye" reż. Kate Voet, Victor Maes Nagroda za osiągnięcia realizacyjne w sekcji Venice Immersive
"Less than 5gr of Saffron" reż. Négar Motevalymeidanshah