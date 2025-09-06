Newsy Filmy Festiwale i nagrody Wenecja 2025: Jim Jarmusch zaskoczony. Zdobył Złotego Lwa za film "Father Mother Sister Brother"
Wenecja 2025: Jim Jarmusch zaskoczony. Zdobył Złotego Lwa za film "Father Mother Sister Brother"

82. Festiwal Filmowy w Wenecji przechodzi do historii. W sobotę wieczorem odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia nagród w Konkursie Głównym. Jury pod przewodnictwem Alexandra Payne'a postanowiło przyznać Złotego Lwa Jimowi Jarmuschowi za film "Father Mother Sister Brother".

"Oh shit!" – tak zareagował Jim Jarmusch na werdykt weneckiego jury



Film w gwiazdorskiej obsadzie opowiada historię skłóconego rodzeństwa, które spotyka się po latach i zmuszone jest do przyjrzenia się swoim relacjom z rodzicami.

"Father Mother Sister Brother" jest pierwszym filmem Jarmuscha, który trafił do sekcji konkursowej festiwalu w Wenecji. 22 lata temu poza konkursem pokazywano na Lido jego film "Kawa i papierosy". Złoty Lew to największe filmowe osiągnięcie w karierze. Jarmusch ma co prawda na swoim koncie Złotą Palmę, ale tę mniej ważną, za film krótkometrażowy.

Dużo mówiło się o możliwości nagrodzenia filmu "The Voice of Hind Rajab". Po sieci krążyły plotki, że obraz opowiadający o zbrodniach izraelskich w Stefie Gazy miał rzekomo podzielić jury. Ostatecznie otrzymał jednak drugą najważniejszą nagrodę festiwalu. Reżyserka Kaouther Ben Hania wykorzystała tę okazję i nawoływała do zakończenia konfliktu i rozliczenia winnych zbrodni ludobójstwa na mieszkańcach Gazy.

Jarmusch nie był jedynym Amerykaninem nagrodzonym w tym roku w Wenecji. Najlepszym reżyserem został Benny Safdie za film "Smashing Machine". Triumfowali również Włosi. Nagrodę Specjalną Jury otrzymał Gianfranco Rosi, a najlepszym aktorem został Toni Servillo.


WENECJA 2025: NAGRODY W KONKURSIE GŁÓWNYM



Złoty Lew - najlepszy film
"Father Mother Sister Brother" reż. Jim Jarmusch
Recenzję filmu możecie przeczytać TUTAJ

Srebrny Lew - Wielka Nagroda Jury
"The Voice of Hind Rajab" reż. Kaouther Ben Hania
Recenzję filmu możecie przeczytać TUTAJ

Srebrny Lew - najlepsza reżyseria
Benny Safdie - "Smashing Machine"
Recenzję filmu możecie przeczytać TUTAJ

Nagroda Specjalna Jury
"Sotto le nuvole" reż. Gianfranco Rosi
Recenzję filmu możecie przeczytać TUTAJ

Najlepszy scenariusz
Valérie Donzelli, Gilles Marchand - "À pied d'œuvre"

Puchar Volpi - najlepszy aktor
Toni Servillo - "La grazia"
Recenzję filmu możecie przeczytać TUTAJ

Puchar Volpi - najlepsza aktorka
Zhilei Xin - "Ri gua zhong tian"

Nagroda im. Marcello Mastroianniego dla najlepszego młodego aktora lub aktorki
Luna Wedler - "Stille Freundin"
Recenzję filmu możecie przeczytać TUTAJ


WENECJA 2025: NAGRODY W POZOSTAŁYCH KONKURSACH



Lew Przyszłości - Nagroda im. Luigi De Laurentiisa
"Short Summer" reż. Nastia Korkia

Sekcja Horyzonty - najlepszy film
"En el camino" reż. David Pablos

Sekcja Horyzonty - najlepszy reżyser
Anuparna Roy - "Songs of Forgotten Trees"

Sekcja Horyzonty - Nagroda Jury
"Harà Watan" reż. Akio Fujimoto

Sekcja Horyzonty - najlepszy aktor
Giacomo Covi - "Un anno di scuola"

Sekcja Horyzonty - najlepsza aktorka
Benedetta Porcaroli - "Il rapimento di Arabella"

Sekcja Horyzonty - najlepszy scenariusz
Ana Cristina Barragán - "Hiedra"

Sekcja Horyzonty - najlepszy film krótkometrażowy
"Utan Kelly" reż. Lovisa Sirén

Sekcja Spotlight - Nagroda Publiczności Armani Beauty
"Calle Malaga" reż. Maryam Touzani

Wenecka Klasyka - najlepszy odrestaurowany film
"Baszu - mały obcy" reż. Bahram Beizai

Wenecka Klasyka - najlepszy film dokumentalny o kinie
"Mata Hari" reż. Joe Beshenkovsky, James A. Smith

Wielka Nagroda w sekcji Venice Immersive
"The Clouds Are Two Thousand Metres Up" reż. Singing Chen

Nagroda specjalna jury w sekcji Venice Immersive
"A Long Goodbye" reż. Kate Voet, Victor Maes

Nagroda za osiągnięcia realizacyjne w sekcji Venice Immersive
"Less than 5gr of Saffron" reż. Négar Motevalymeidanshah

