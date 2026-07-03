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Wenecja 2026: "Popiół i diament" i "Matnia" w sekcji Venice Classics

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Wenecja 2026: &quot;Popiół i diament&quot; i &quot;Matnia&quot; w sekcji Venice Classics
źródło: Getty Images
autor: Kurt Krieger - Corbis
Organizatorzy 83. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji ogłosili program sekcji Venice Classics, prezentującej odrestaurowane arcydzieła światowego kina. W tegorocznym zestawieniu znalazło się 19 odnowionych filmów, w tym dwa tytuły szczególnie ważne dla polskich kinomanów - "Popiół i diament" Andrzeja Wajdy oraz "Matnia" (Cul-de-sac) Romana Polańskiego.

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Bohaterem "Popiołu i diamentu" jest młody żołnierz Armii Krajowej, Maciek Chełmicki. W ostatnim dniu II wojny światowej otrzymuje on rozkaz zabicia sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PPR. Nieudany zamach sprawia, że przez pomyłkę giną niewinni ludzie, a bezpośrednie zetknięcie się z tragicznymi skutkami własnych działań stawia Maćka przed dramatycznym dylematem. Zmuszony do ponowienia misji, poznaje Krystynę, barmankę z hotelu "Monopol", i zakochuje się w niej. Rodzące się uczucie oraz perspektywa życia w powojennej rzeczywistości każą mu zastanowić się nad sensem misji. Uznawany za jedno z najwybitniejszych dzieł polskiej szkoły filmowej film z 1958 roku z pamiętną rolą Zbigniewa Cybulskiego powrócił na ekran w odnowionej cyfrowo wersji przygotowanej przez Di Factory.


W "Matni" po nieudanym napadzie dwaj gangsterzy Richard i Albert znajdują schronienie w starym zamku na niewielkiej, odciętej od świata wyspie, gdzie oczekują na przybycie swojego szefa. Szybko przejmują kontrolę nad mieszkającym tam małżeństwem - Teresą i George'em - zamieniając ich dom w pułapkę pełną napięcia i przemocy. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy jeden z przestępców umiera, a na wyspie pojawiają się niespodziewani goście oraz kochanek Teresy, uzbrojony w strzelbę. Narastający chaos prowadzi do serii dramatycznych i groteskowych wydarzeń. Nakręcony w Wielkiej Brytanii thriller psychologiczny z 1966 roku został odrestaurowany przez studio Fixafilm.
 
W tegorocznej odsłonie Venice Classics znalazły się także odrestaurowane filmy takich mistrzów jak Roberto Rossellini ("Podróż do Włoch"), Luis Buñuel ("Marzenie jedzie tramwajem"), Ernst Lubitsch ("Być albo nie być"), John Cassavetes ("Minnie i Moskowitz"), Ettore Scola ("Odrażający, brudni, źli"), Roger Corman ("Dzikie anioły"), Tinto Brass ("Z sercem w gardle") czy Ann Hui ("Woo Yuet Dik Goo Si").

Laureata nagrody dla najlepszego odrestaurowanego filmu wybierze, już po raz trzynasty, jury złożone z 24 studentów filmoznawstwa reprezentujących włoskie uczelnie.

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji odbędzie się w dniach 2-12 września 2026 roku. W jury konkursu głównego pod przewodnictwem Maggie Gyllenhaal zasiądą Kaouther Ben Hania, Daniel Blumberg, Francesco Casetti, Xavier Giannoli, Shahrbanoo Sadat oraz Johnnie To.

Zwiastun filmu "Popiół i diament"



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