Wenecja 2026: "Popiół i diament" i "Matnia" w sekcji Venice Classics

Organizatorzy 83. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji ogłosili program sekcji Venice Classics, prezentującej odrestaurowane arcydzieła światowego kina. W tegorocznym zestawieniu znalazło się 19 odnowionych filmów, w tym dwa tytuły szczególnie ważne dla polskich kinomanów - "Popiół i diament" Andrzeja Wajdy oraz "Matnia" (Cul-de-sac) Romana Polańskiego.
Polskie klasyki podbijają Lido
Bohaterem "Popiołu i diamentu
" jest młody żołnierz Armii Krajowej, Maciek Chełmicki. W ostatnim dniu II wojny światowej otrzymuje on rozkaz zabicia sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PPR. Nieudany zamach sprawia, że przez pomyłkę giną niewinni ludzie, a bezpośrednie zetknięcie się z tragicznymi skutkami własnych działań stawia Maćka przed dramatycznym dylematem. Zmuszony do ponowienia misji, poznaje Krystynę, barmankę z hotelu "Monopol", i zakochuje się w niej. Rodzące się uczucie oraz perspektywa życia w powojennej rzeczywistości każą mu zastanowić się nad sensem misji. Uznawany za jedno z najwybitniejszych dzieł polskiej szkoły filmowej film z 1958 roku z pamiętną rolą Zbigniewa Cybulskiego
powrócił na ekran w odnowionej cyfrowo wersji przygotowanej przez Di Factory.
W "Matni
" po nieudanym napadzie dwaj gangsterzy Richard i Albert znajdują schronienie w starym zamku na niewielkiej, odciętej od świata wyspie, gdzie oczekują na przybycie swojego szefa. Szybko przejmują kontrolę nad mieszkającym tam małżeństwem - Teresą i George'em - zamieniając ich dom w pułapkę pełną napięcia i przemocy. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy jeden z przestępców umiera, a na wyspie pojawiają się niespodziewani goście oraz kochanek Teresy, uzbrojony w strzelbę. Narastający chaos prowadzi do serii dramatycznych i groteskowych wydarzeń. Nakręcony w Wielkiej Brytanii thriller psychologiczny z 1966 roku został odrestaurowany przez studio Fixafilm.
W tegorocznej odsłonie Venice Classics znalazły się także odrestaurowane filmy takich mistrzów jak Roberto Rossellini (
"Podróż do Włoch
"), Luis Buñuel
("Marzenie jedzie tramwajem
"), Ernst Lubitsch
("Być albo nie być
"), John Cassavetes
("Minnie i Moskowitz
"), Ettore Scola
("Odrażający, brudni, źli
"), Roger Corman
("Dzikie anioły
"), Tinto Brass
("Z sercem w gardle
") czy Ann Hui
("Woo Yuet Dik Goo Si
").
Laureata nagrody dla najlepszego odrestaurowanego filmu wybierze, już po raz trzynasty, jury złożone z 24 studentów filmoznawstwa reprezentujących włoskie uczelnie.
Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji odbędzie się w dniach 2-12 września 2026 roku. W jury konkursu głównego pod przewodnictwem Maggie Gyllenhaal
zasiądą Kaouther Ben Hania
, Daniel Blumberg
, Francesco Casetti, Xavier Giannoli
, Shahrbanoo Sadat
oraz Johnnie To
.
Zwiastun filmu "Popiół i diament"