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Wenecja 2026: 16 minut owacji dla filmu "Bunker" z Penélope Cruz i Javierem Bardemem

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Wenecja 2026: 16 minut owacji dla filmu &quot;Bunker&quot; z Penélope Cruz i Javierem Bardemem
źródło: Getty Images
autor: Maria Moratti
"Bunker", nowy film Floriana Zellera z Penélope Cruz i Javierem Bardemem, został bardzo entuzjastycznie przyjęty podczas światowej premiery na festiwalu w Wenecji. Publiczność nagrodziła produkcję brawami trwającymi 16 minut i 30 sekund. To najdłuższa owacja tegorocznej edycji festiwalu i jedna z najdłuższych w historii Wenecji.

Cruz i Bardem szczęśliwi po pokazie



Film Zellera przebił tym samym 14-minutową owację dla "Dzikiego Konia Dziewięć" Martina McDonagha i według Deadline zalicza się do trzech najdłuższych owacji w Wenecji, jeśli liczyć okres, dla którego istnieją takie dane. Dłuższe były tylko "W pokoju obok" Pedra Almodóvara z 18-minutową owacją oraz "Głos Hind Rajab" Kaouther Ben Hanii, który w ubiegłym roku otrzymał 22 minuty braw.




"Bunker" to thriller psychologiczny, który Zeller napisał, wyprodukował i wyreżyserował. Bardem wciela się w Miguela, odnoszącego sukcesy londyńskiego architekta, który otrzymuje prestiżową propozycję zaprojektowania bunkra przetrwania dla technologicznego miliardera. Projekt sprawia, że jego żona Sofia (Cruz) zaczyna kwestionować ich 17-letni związek. Para coraz głębiej zanurza się w świecie skrajnego bogactwa, paranoi i strachu, a dodatkowym źródłem niepokoju staje się tajemniczy sąsiad. W obsadzie znaleźli się również Stephen Graham, Paul Dano i Patrick Schwarzenegger.

Zeller napisał "Bunker" specjalnie z myślą o Cruz i Bardemie (prywatnie będących małżeństwem), których określił jako "punkt wyjścia i inspirację" dla całego projektu. Reżyser chciał przy ich pomocy przyjrzeć się miłości, wierności i przebaczeniu, pozostawiając widzów w stanie celowej niepewności co do tego, co właściwie oglądają.

Co ciekawe, z pierwszych recenzji wynika, że krytycy nie są tak entuzjastyczni, jak widzowie na pokazie - w tym momencie wynik filmu w serwisie Rotten Tomatoes to 47% (na podstawie 15 recenzji). 

"Syn" - zwiastun poprzedniego filmu Zellera



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