Wenecja 2026: 16 minut owacji dla filmu "Bunker" z Penélope Cruz i Javierem Bardemem

"Bunker", nowy film Floriana Zellera z Penélope Cruz i Javierem Bardemem, został bardzo entuzjastycznie przyjęty podczas światowej premiery na festiwalu w Wenecji. Publiczność nagrodziła produkcję brawami trwającymi 16 minut i 30 sekund. To najdłuższa owacja tegorocznej edycji festiwalu i jedna z najdłuższych w historii Wenecji.
Cruz i Bardem szczęśliwi po pokazie
Film Zellera
przebił tym samym 14-minutową owację dla "Dzikiego Konia Dziewięć
" Martina McDonagha
i według Deadline zalicza się do trzech najdłuższych owacji w Wenecji, jeśli liczyć okres, dla którego istnieją takie dane. Dłuższe były tylko "W pokoju obok
" Pedra Almodóvara
z 18-minutową owacją oraz "Głos Hind Rajab
" Kaouther Ben Hanii
, który w ubiegłym roku otrzymał 22 minuty braw.
"Bunker
" to thriller psychologiczny, który Zeller
napisał, wyprodukował i wyreżyserował. Bardem
wciela się w Miguela, odnoszącego sukcesy londyńskiego architekta, który otrzymuje prestiżową propozycję zaprojektowania bunkra przetrwania dla technologicznego miliardera. Projekt sprawia, że jego żona Sofia (Cruz
) zaczyna kwestionować ich 17-letni związek. Para coraz głębiej zanurza się w świecie skrajnego bogactwa, paranoi i strachu, a dodatkowym źródłem niepokoju staje się tajemniczy sąsiad. W obsadzie znaleźli się również Stephen Graham
, Paul Dano
i Patrick Schwarzenegger
. Zeller
napisał "Bunker
" specjalnie z myślą o Cruz
i Bardemie
(prywatnie będących małżeństwem), których określił jako "punkt wyjścia i inspirację" dla całego projektu. Reżyser chciał przy ich pomocy przyjrzeć się miłości, wierności i przebaczeniu, pozostawiając widzów w stanie celowej niepewności co do tego, co właściwie oglądają.
Co ciekawe, z pierwszych recenzji wynika, że krytycy nie są tak entuzjastyczni, jak widzowie na pokazie - w tym momencie wynik filmu w serwisie Rotten Tomatoes to 47% (na podstawie 15 recenzji).
"Syn" - zwiastun poprzedniego filmu Zellera