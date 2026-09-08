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Wenecja 2026: 9 minut owacji dla "The Spiral". O czym opowiada włoski horror?

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Wenecja+2026%3A+9+minut+owacji+dla+w%C5%82oskiego+horroru+%22The+Spiral%22+%28re%C5%BC.+Paolo+Strippoli%29-168482
Wenecja 2026: 9 minut owacji dla &quot;The Spiral&quot;. O czym opowiada włoski horror?
Jednym z filmów, które zadebiutowały na Festiwalu Filmowym w Wenecji, jest włoski horror "The Spiral". Produkcję wyreżyserował Paolo Strippoli, twórca "Przeklętego chłopca" oraz "Klasycznego horroru". Jego najnowsze dzieło zostało bardzo entuzjastycznie przyjęte przez widzów.

O czym opowiada film?



GettyImages-2294079859.jpg Getty Images © Stephane Cardinale - Corbis

W "The Spiral" Jasmine Trinca ("Saint Laurent") wciela się w Annę, kontrolującą matkę, która zawiera pakt z diabłem, przybierającym postać palącej papierosy kobiety w płaszczu (granej przez Valerię Bruni Tedeschi). Anna chce w ten sposób uratować swoją córkę Alice (Romana Maggiora Vergano) po makabrycznym wypadku. Umowa uruchamia jednak spiralę przerażających wydarzeń. Adriano Giannini gra Waltera, bogatego i dominującego męża Anny, a Andrea Genovese wciela się w ich syna Tobia.

"The Hollywood Reporter" zauważa, że choć "The Spiral" może nie być faworytem do Złotego Lwa, publiczność w Wenecji przyjęła go bardzo ciepło. Po seansie widzowie nagrodzili film owacją na stojąco, a reżyser i obsada zachęcali ich do dalszych braw, które trwały ponad dziewięć minut.

Kolejnym przystankiem dla filmu będzie Toronto, gdzie zostanie pokazany w popularnej sekcji Midnight Madness. Za międzynarodową sprzedaż odpowiada Le Pacte. 

"The Spiral" trafi do włoskich kin 8 października. Dystrybucją zajmie się 01 Distribution.

L'estranea  (2026)

 L'estranea

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