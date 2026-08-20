Wenecja 2026: Czy rosyjski film powinien brać udział w konkursie?

Pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę trwa już od ponad czterech lat. O ile początkowo rosyjscy twórcy byli traktowani na światowych festiwalach jako persona non grata, teraz coraz częściej uczestniczą w najważniejszych imprezach. Alberto Barbera, dyrektor artystyczny zbliżającego festiwalu w Wenecji, broni decyzji o zaproszeniu na tegoroczną edycję imprezy Ilji Krzanowskiego (na zdjęciu wyżej).
Dyrektor artystyczny festiwalu w Wenecji broni
"DAU" Krzanowskiego – nowa odsłona eksperymentalnego cyklu zapoczątkowanego filmem pod tym samym tytułem z 2019 roku – będzie walczyć o Złotego Lwa. Decyzja o dopuszczeniu rosyjskiego twórcy do prestiżowego konkursu budzi kontrowersje. Barbera odniósł się do nich w mediach społecznościowych. W cytowanym przez blog World of Reel poście na Instagramie czytamy:
Budowanie oskarżeń opartych na fałszywych przesłankach o manipulacji rzeczywistością w celu ataku na Biennale i film zaproszony do udziału w konkursie głównym to działanie małostkowe i niedopuszczalne. "DAU" nie jest rosyjskim filmem; nie jest putinowską propagandą. To film potępiający totalitarne reżimy ingerujące w życie obywateli, by ograniczyć ich wolność.
Kadr z filmu "DAU"
"DAU" powstało na bazie materiału zrealizowanego w Charkowie w latach 2008–2011; w 2012 roku projekt został częściowo dofinansowany przez Ukraińską Państwową Agencję Filmową. W zdjęciach wzięły udział setki nieprofesjonalnych aktorów, którzy na czas pracy nad materiałem zostali odcięci od świata zewnętrznego. Docelowo cykl Krzanowskiego ma się składać z czternastu filmów.
Zobacz zwiastun filmu "DAU. Natasza"
"DAU. Natasza" to historia kobiety, która pracuje na stołówce tytułowego tajnego radzieckiego instytutu badawczego. Gdy wdaje się w romans z francuskim naukowcem, zaczyna się nią interesować bezpieka. Film w 2020 roku brał udział w konkursie głównym festiwalu w Berlinie. Operator Jürgen Jürges został nagrodzony wówczas za najlepsze osiągnięcie artystyczne w kategorii zdjęcia. Zobaczcie teaser:
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