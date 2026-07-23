Wenecja 2026: Gwiazdy i artyści kina w programie festiwalu. Są też polskie akcenty

Dziś organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji ogłosili pełen program tegorocznej imprezy. Oczywiście uwagę wszystkich skupił konkurs główny. O Złotego Lwa powalczy w tym roku 20 filmów (chyba że w ostatniej chwili zostanie do nich dołączony jeszcze jakiś tytuł, co zdarzało się w przeszłości). Warto pamiętać, że po zmianach w regulaminie Oscarów, zdobywca głównej nagrody ma zagwarantowane miejsce na liście kandydatów do Oscara w kategorii film międzynarodowy. Impreza rozpocznie się 2 września i potrwa do 12 września. Polskie filmy w programie Wenecji 2026
W konkursie głównym tegorocznego festiwalu w Wenecji nie ma niestety polskich filmów. Na szczęście nasza filmografia nie została kompletnie zignorowana.
W sekcji Horyzonty widzowie zobaczą film
Grzegorza Dębowskiego " Cudze rzeczy"
z
Moniką Kwiatkowską
w głównej roli. Z kolei poza konkursem pokazany zostanie dokument powstały w koprodukcji polsko-litewsko-niemieckiej
"Listy", którego reżyserem jest Andrei Kutsila.
Bohaterką "
Cudzych rzeczy
" jest Kasia utrzymująca się z włamań do mieszkań. Gdy przypadkiem trafia do domu niedawno zmarłego mężczyzny, zaczyna podszywać się pod jego partnerkę. To, co początkowo miało być jedynie sposobem na przetrwanie, stopniowo zamienia się w podróż przez cudze wspomnienia, emocje i relacje. Z czasem Kasia zaczyna wyobrażać sobie inne życie i odnajduje w sobie odwagę, by zawalczyć o własny nowy początek.
"Cudze rzeczy"
Wielkie nazwiska w Wenecji 2026
W tegorocznym konkursie głównym pojawia się spora grupa filmowych weteranów. Swoje filmy pokażą m.in.
Werner Herzog
,
Hirokazu Koreeda
,
Nanni Moretti
,
Stéphane Brizé
. Dzięki takim twórcom jak:
Casey Affleck
,
Martin McDonagh
czy
Florian Zeller
na Lido mogą pojawić się największe gwiazdy kina. Spodziewamy się obecność m.in.:
Claire Foy
,
Guya Pearce'a
,
Kate Mary
i
Rooney Mary
,
Orlando Blooma
,
Johna Malkovicha
,
Sama Rockwella
,
Roberta Pattinsona
,
Alicii Vikander
,
Susan Sarandon
,
Penelope Cruz
,
Javiera Bardema
i
Paula Dano
.
Wiele gwiazd i artystów kina pojawi się w Wenecji w innych sekcjach.
Lav Diaz
,
Kornél Mundruczó
,
Sabu
,
Alex Gibney
,
Wim Wenders
i
Luca Guadagnino
zaprezentują swoje nowe filmy.
Russell Crowe
zawita w Wenecji z wyreżyserowanym przez siebie dokumentem, a
Maggie Gyllenhaal
pochwali się swoim krótkim metrażem.
Zobacz ogłoszenie programu Wenecji 2026
VIDEO Wenecja 2026: Program festiwalu KONKURS GŁÓWNY
"
Company
" reż.
Casey Affleck
"Kami nour" reż.
Ali Asgari
"Ritorno a Buenos Aires" reż.
Marco Bechis
"
Ink
" reż.
Danny Boyle
"
Un bon petit soldat
" reż.
Stéphane Brizé
"Il fuoco che ti porti dentro" reż.
Edoardo De Angelis
"
Kvinde Ukendt
" reż.
May el-Toukhy
"
Bucking Fastard
" reż.
Werner Herzog
"15/18 A Place To Heal" reż.
Cédric Kahn
"Dau" reż. Ilya Khrzhanovsky
"
Look Back
" reż.
Hirokazu Koreeda
"
Ga-neung-han sa-rang
" reż.
Lee Chang-dong
"
Wild Horse Nine
" reż.
Martin McDonagh
"
Succederà questa notte
" reż.
Nanni Moretti
"
Primetime
" reż.
Lance Oppenheim
"
The Echo Chamber
" reż.
Andrea Pallaoro
"
Un peu avant minuit
" reż.
Nicolas Pariser "L’estranea
" reż.
Paolo Strippoli
"Nelson san, anata ha hito wo koroshimashitaka?" reż. Shinya Tsukamoto
"
Bunker
" reż.
Florian Zeller POZA KONKURSEM - FABUŁY
"Nessun dolore" reż.
Gianni Amelio
"Makikiraan po" reż.
Lav Diaz
"Father Joe" reż.
Barthélémy Grossmann
"Scherzetto" reż. Mario Martone
"
Place to be
" reż.
Kornél Mundruczó
"No paradise if you are killed by a woman" reż.
Halkawt Mustafa
"Arrested Memory" reż.
Sabu
"
The Basics of Philosophy
" reż.
Paul Schrader
"Un bon avocat" reż.
Tristan Seguela
"
Jupiter
" reż.
Alexandre Smia
"
Dio ride
" reż.
Giovanni Veronesi POZA KONKURSEM - DOKUMENTY
"Be Brave" reż.
Francesco Carrozzini
"What Love Builds" reż.
Russell Crowe
"Burgundy" reż.
Michael Dweck
,
Gregory Kershaw
"Musk" reż.
Alex Gibney
"The road to Jericho" reż.
Amos Gitai
"Union Town" reż.
Barbara Kopple
"Holy Wood Dust" reż.
Victor Kossakovsky
"Listy" reż.
Andrei Kutsila
"Biografía de Jorge Luis Borges" reż.
Mariano Llinás
"My Undesirable Friends: Part II – Exile" reż.
Julia Loktev
,
Anna Nemzer
"Boatbuilders" reż.
Luke Lorentzen
"Imperium" reż.
Sergei Loznitsa
"Shumei. The living legacy of Kabuki" reż.
Miike Takashi
"Queer Edward II" reż. Theo Rollason
"
Oasis: Don’t Look Back In Anger
" reż.
Dylan Southern
,
Will Lovelace
"Weichen" reż.
Tsai Ming-liang
"
Everest: The Other Side
" reż.
Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin
"From Inside Out – The Architecture of Peter Zumthor" reż.
Wim Wenders POZA KONKURSEM - FILMY O FILMACH
"Juso per ferie" reż.
Karen Di Porto
"Nino" reż.
Walter Fasano
"The Pervert’s Guide to Utopias" reż.
Sophie Fiennes
"Joie de vivre" reż.
Luca Guadagnino
"Twist and Shoot Mister Suzuki" reż.
Yves Montmayeur
"Intermission" reż.
Yonfan POZA KONKURSEM - FILMY KRÓTKOMETRAŻOWE
"Flesh Impact" reż.
Maggie Gyllenhaal
"Halayon" reż.
Avi Mograbi
"They’re Here" reż.
Laura Poitras
, Rachel Mueller
HORYZONTY
"Yak mai" reż. Phuttiphone Aroonpheng
"
Cudze rzeczy
" reż.
Grzegorz Dębowski
"Una storia" reż.
Anna Foglietta
"La città dei vivi" reż.
Edoardo Gabbriellini
"Moragheb" reż. Mohsen Gharaei
"Too Much Sugar" reż. Robert Greene
"The Difficult Bride" reż.
Rubaiyat Hossain
"La maison du vent" reż. Auguste Bernard Kouemo Yanghu
"I figli della scimmia" reż. Tommasco Landucci
"Mia mera sti zoi tis tzo: kefalaio Faidra" reż.
Jacqueline Lentzou
"Oase" reż.
Jannis Lenz
"Do kraja dana" reż.
Jelena Maksimović
"La ragazza con la Leica" reż.
Alina Marazzi
"La Moula" reż.
Jérôme Pierrat
"Lovers In The Blue Night" reż.
Anuparna Roy
"Un détour par Diane" reż.
Ann Sirot
,
Raphaël Balboni
"The Color Of The Sun" reż.
Xavier Tera
"Eklipse" reż. Manuel Wetscher
"Huangyan shenghuo" reż.
Michelle Zhou SPOTLIGHT
"Hiwar ma’ albahr" reż.
Muayad Alayan
"
Hombre al agua
" reż.
Gael García Bernal
"Serpenti" reż. Roberto De Paolis Maino
"Furies" reż.
Rami Kodeih
"Guria" reż.
Levan Koguashvili
"Földszint" reż.
Gábor Reisz
"Eu contez" reż.
Alina Şerban
"Sumo: Spirit Weighs Nothing" reż.
Erik Shirai