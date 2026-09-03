Dlaczego o Złotego Lwa walczą głównie mężczyźni? Gyllenhaal: "To problem systemowy"

Maggie Gyllenhaal o kobietach w Wenecji

Getty Images © Arturo Holmes

2025 rok. Rachel Szor (druga z lewej) w towarzystwie Yuvala Abrahama, Hamdana Ballala i Basela Adry z Oscarami za dokument "Nie chcemy innej ziemi"



Skąd znamy Maggie Gyllenhaal?

Zobacz zwiastun "Panny młodej!"