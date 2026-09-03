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Dlaczego o Złotego Lwa walczą głównie mężczyźni? Gyllenhaal: "To problem systemowy"

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Wenecja+2026%3A+Maggie+Gyllenhaal+o+dominacji+m%C4%99%C5%BCczyzn+w+konkursie+g%C5%82%C3%B3wnym-168379
Dlaczego o Złotego Lwa walczą głównie mężczyźni? Gyllenhaal: &quot;To problem systemowy&quot;
źródło: Getty Images
autor: Stefania D'Alessandro
83. Festiwal Filmowy w Wenecji wystartował. Podczas konferencji prasowej Maggie Gyllenhaal, przewodnicząca jury tegorocznego konkursu głównego, odniosła się do nadreprezentacji mężczyzn walczących o Złotego Lwa.

Maggie Gyllenhaal o kobietach w Wenecji


Zdaniem Gyllenhaal fakt, że na tak prestiżowej imprezie jak festiwal w Wenecji brakuje filmów realizowanych przez kobiety, jest odzwierciedleniem problemów systemowych:

Kobietom jest znacznie trudniej sfinansować swoje filmy – stwierdziła. A dodatkowo: czy to możliwe, że tematy, o których kobiety – mając inne życiowe doświadczenia – chcą kręcić filmy, nie zawsze uznaje się za sztukę wysoką?

Później dodała też, że naprawdę dręczy ją kwestia dominacji mężczyzn w tegorocznym konkursie głównym. Na 20 tytułów biorących w nim udział właściwie tylko dwa zostały zrealizowane przez kobiety. Są to "Woman Unknown" May el-Toukhy oraz dodany już po ogłoszeniu programu dokument "Naza" autorstwa duetu Rachel Szor i Yuval Abraham (więcej na jego temat znajdziecie TUTAJ). Dla porównania w ubiegłym roku o Złotego Lwa walczyło sześć reżyserek.

GettyImages-2202947211.jpg Getty Images © Arturo Holmes
2025 rok. Rachel Szor (druga z lewej) w towarzystwie Yuvala Abrahama, Hamdana Ballala i Basela Adry z Oscarami za dokument "Nie chcemy innej ziemi"

Skąd znamy Maggie Gyllenhaal?


Maggie Gyllenhaal znana jest m.in. z ról w takich filmach jak "Donnie Darko", "Sekretarka" czy "Mroczny Rycerz". W jej CV znajdziemy też takie tytuły jak "Adaptacja", "Niebezpieczny umysł", "Uśmiech Mony Lizy", "World Trade Center", "Świat w płomieniach", "Frank", "Przedszkolanka" czy "Uczciwa kobieta" i "Kroniki Times Square". Jako reżyserka zadebiutowała dramatem "Córka", którego premiera odbyła się w Wenecji w 2021 roku. Przyniósł jej on nominacje do prestiżowych nagród: Złotego Globu (za reżyserię) i Oscara (za najlepszy scenariusz adaptowany). Na tegorocznej edycji festiwalu zaprezentuje swój nowy film – opowiadającą o Marilyn Monroe krótkometrażówkę "Flesh Impact" z Dakotą Johnson i Ellen Burstyn w rolach głównych. 

Zobacz zwiastun "Panny młodej!"


Aktualnie filmografię Maggie Gyllenhaal zmyka "Panna młoda!" – nowoczesna interpretacja "Narzeczonej Frankensteina" Jamesa Whale'a. W tytułowej roli mogliśmy zobaczyć Jessie Buckley, której partnerował Christian Bale. Przypominamy zwiastun: 






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