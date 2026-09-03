Dlaczego o Złotego Lwa walczą głównie mężczyźni? Gyllenhaal: "To problem systemowy"

83. Festiwal Filmowy w Wenecji wystartował. Podczas konferencji prasowej Maggie Gyllenhaal, przewodnicząca jury tegorocznego konkursu głównego, odniosła się do nadreprezentacji mężczyzn walczących o Złotego Lwa.
Maggie Gyllenhaal o kobietach w Wenecji
Zdaniem Gyllenhaal
fakt, że na tak prestiżowej imprezie jak festiwal w Wenecji brakuje filmów realizowanych przez kobiety, jest odzwierciedleniem problemów systemowych: Kobietom jest znacznie trudniej sfinansować swoje filmy
– stwierdziła. A dodatkowo: czy to możliwe, że tematy, o których kobiety – mając inne życiowe doświadczenia – chcą kręcić filmy, nie zawsze uznaje się za sztukę wysoką?
Później dodała też, że naprawdę dręczy ją kwestia dominacji mężczyzn w tegorocznym konkursie głównym. Na 20 tytułów biorących w nim udział właściwie tylko dwa zostały zrealizowane przez kobiety. Są to "Woman Unknown" May el-Toukhy
oraz dodany już po ogłoszeniu programu dokument "Naza
" autorstwa duetu Rachel Szor
i Yuval Abraham
(więcej na jego temat znajdziecie TUTAJ
). Dla porównania w ubiegłym roku o Złotego Lwa walczyło sześć reżyserek.
Getty Images © Arturo Holmes
2025 rok. Rachel Szor (druga z lewej) w towarzystwie Yuvala Abrahama, Hamdana Ballala i Basela Adry z Oscarami za dokument "Nie chcemy innej ziemi"
Skąd znamy Maggie Gyllenhaal?Maggie Gyllenhaal
znana jest m.in. z ról w takich filmach jak "Donnie Darko
", "Sekretarka
" czy "Mroczny Rycerz
". W jej CV znajdziemy też takie tytuły jak "Adaptacja
", "Niebezpieczny umysł
", "Uśmiech Mony Lizy
", "World Trade Center
", "Świat w płomieniach
", "Frank
", "Przedszkolanka
" czy "Uczciwa kobieta
" i "Kroniki Times Square
". Jako reżyserka zadebiutowała dramatem "Córka
", którego premiera odbyła się w Wenecji w 2021 roku. Przyniósł jej on nominacje do prestiżowych nagród: Złotego Globu (za reżyserię) i Oscara (za najlepszy scenariusz adaptowany). Na tegorocznej edycji festiwalu zaprezentuje swój nowy film – opowiadającą o Marilyn Monroe
krótkometrażówkę "Flesh Impact
" z Dakotą Johnson
i Ellen Burstyn
w rolach głównych.
Zobacz zwiastun "Panny młodej!"
Aktualnie filmografię Maggie Gyllenhaal
zmyka "Panna młoda!
" – nowoczesna interpretacja "Narzeczonej Frankensteina
" Jamesa Whale'a
. W tytułowej roli mogliśmy zobaczyć Jessie Buckley
, której partnerował Christian Bale. Przypominamy zwiastun: