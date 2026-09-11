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Wenecja 2026: Pierwsze nagrody przyznane. Queer Lion i Tydzień Krytyki

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Wenecja 2026: Pierwsze nagrody przyznane. Queer Lion i Tydzień Krytyki
Festiwal w Wenecji powoli dobiega końca. Za nami już pierwsze werdykty jury nagród pozaregulaminowych.

Najlepszy film Weneckiego Tygodnia Krytyki oraz zdobywca Queer Lion



Nagrody wręczono w rozgrywającej się równolegle do konkursu głównego imprezie Wenecki Tydzień Krytyki. Za najlepszy film uznano włoski dramat Tommaso Usbertiego "Prima della guerra".

Guido ma niewiele ponad dwadzieścia lat i mieszka w małym miasteczku na północy Włoch. W świecie zdominowanym przez przemoc, rasizm i macho-kulturę wywalczył sobie pozycję i szacunek. Wszystko zaczyna się zmieniać, gdy poznaje Sonię, imigrantkę z Kosowa. Spotkanie z nią otwiera przed Guidem zupełnie nową perspektywę - i stawia go przed trudnym wyborem między światem, który go ukształtował, a tym, który dopiero odkrywa.

Nagrodę publiczności otrzymał z kolei dramat brytyjsko-indyjsko-grecki "Our Share of Sand".

Dwunastoletnia Maya wraca do rodzinnej wioski w Indiach i odkrywa, że jej ojciec jest zamieszany w nielegalne wydobycie piasku. Gdy dochodzi do tragicznego wypadku związanego z jego działalnością, dziewczynka zostaje postawiona pod presją, by chronić ojca i zachować milczenie. Rozdarta między lojalnością wobec rodziny a własnym sumieniem, Maya zaczyna odkrywać mroczne tajemnice, wyzysk i krzywdy skrywane przez jej rodzinę od lat.


W tym roku nagroda Queer Lion została przyznana ex aequo dwóm filmom. Pierwszym jest dokument "Queer Edward II", prezentowany w programie głównym poza konkursem festiwalu w Wenecji, oraz brazylijska fabuła "London" z programu Weneckiego Tygodnia Krytyki.

"Queer Edward II" to dokument opowiadający o kulisach realizacji filmu "Edward II" przez Dereka Jarmana. Wiosna 1991 roku. W Wielkiej Brytanii życie osób queer staje się celem ataków, a Derek Jarman przekształca "Edwarda II" w radykalny filmowy manifest. Niepublikowane dotąd materiały zza kulis ukazują siłę i cenę queerowej widoczności - wtedy i dziś.

Bohaterem filmu "London" jest młody mężczyzna z niepełnosprawnością, który całe swoje życie podporządkował walce o niezależność. Wraz z przyjaciółmi, Lukiem i Lilą, pracuje jako osoba dominująca w domu BDSM. Kiedy lekarz proponuje mu badanie, które mogłoby pomóc mu lepiej zrozumieć własne ciało i niepełnosprawność, London staje przed trudnym wyborem. Z jednej strony pragnie jasnych odpowiedzi, z drugiej obawia się, że diagnoza sprowadzi jego tożsamość do medycznej etykiety i podważy niezależność, o którą tak usilnie walczył.

Fragment  filmu "Queer Edward II"



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