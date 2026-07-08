Wes Anderson i Luke Wilson utknęli w windzie. Na miejsce wezwano strażaków

Wes Anderson zaliczył nietypową przygodę podczas obchodów trzydziestolecia filmu "Trzech facetów z Teksasu". Reżyser utknął w windzie w Academy Museum of Motion Pictures, gdzie spędził około 30 minut, zanim na miejsce przybyli strażacy. Anderson
nie był sam. W windzie znajdowali się również m.in. aktor Luke Wilson
oraz producent James L. Brooks
. Cała trójka została ostatecznie uwolniona przez strażaków.
Nagranie z momentu opuszczania windy opublikowała na Instagramie Carolyn Dunn, specjalistka ds. planowania produkcji związana z 20th Century Fox. Na filmie słychać, jak Anderson pyta strażaków o przyczynę awarii. Jeden z nich zażartował: "Prawdopodobnie było tam za dużo ciężaru". Reżyser odpowiedział jedynie: "Dobrze, bardzo dziękuję".
Według serwisu Save Your Cinema winda miała być częścią przejścia wykorzystywanego przez gości specjalnych do dyskretnego wchodzenia i opuszczania muzeum. Tych informacji nie udało się jednak potwierdzić, a przedstawiciele Academy Museum i straży pożarnej nie skomentowali sprawy.
Okazją do spotkania była wspomniana 30. rocznica "Trzech facetów z Teksasu
", pełnometrażowego debiutu reżyserskiego Andersona
z 1996 roku. Film zapoczątkował jego wieloletnią współpracę z braćmi Lukiem
i Owenem Wilsonami
, którzy zagrali w produkcji, a drugi z nich współtworzył również scenariusz.
Ostatnim jak dotąd filmem Andersona
jest "Fenicki układ
".
"Fenicki układ" - zwiastun