Wszyscy kochają ten film. I tak dostanie remake

"Jim Ringo" od nowa. Ethan Hawke za kamerą?

Filmem, który Ethan Hawke zamierza odświeżyć, jest legendarny western Hawke przygotował scenariusz we współpracy ze swoim stałym filmowym partnerem Shelbym Gainesem . Chce również całość wyreżyserować, jednak – zgodnie ze informacjami portalu Deadline – na razie ma kontrakt podpisany tylko jako scenarzysta i producent.powstanie dla należącej do Disneya wytwórni 20th Century Studios.Oryginał był historią niezrównanego rewolwerowca (w tej roli), który chce odłożyć broń i cieszyć się spokojną emeryturą. Niestety, sława sprawia, że gdziekolwiek się pojawi, każdy chce sprawdzić jego refleks i szybkość.Kiedy przybywa do pewnego miasteczka, w którym mieszkają jego ukochana i syn, natychmiast zostaje rozpoznany. Lokalny szeryf chce, by wyniósł się jak najszybciej. A tymczasem kolejni kowboje szykują się, by wyzwać go na pojedynek... Hawke niedawno nakręcił film. Jedną z gwiazd była jego córka Maya Hawke