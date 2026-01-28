Newsy Seriale "Terapia bez trzymanki" dostała 4. sezon. Na Apple TV trafił właśnie 3.
"Terapia bez trzymanki" dostała 4. sezon. Na Apple TV trafił właśnie 3.

Miłośnicy serialu "Terapia bez trzymanki" mają powody do radości – Apple TV oficjalnie zamówiło 4. sezon, zanim jeszcze zadebiutował 3.! Ten startuje już dziś godzinnym odcinkiem. W głównych rolach powracają Jason Segel i Harrison Ford.

"Terapia bez trzymanki" – co się wydarzy w 3. sezonie?



Nowe odcinki skupią się na temacie ruszaniu naprzód po stracie – tę drogę obierze nie tylko Jimmy (Segel), wciąż pogrążony w żałobie, ale też jego współpracownicy Paul (Ford), Gaby (Jessica Williams) oraz cała paczka przyjaciół, sąsiadów i pacjentów.


Do swoich ról powracają także: Christa Miller, Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwell i Ted McGinley. Trzeci sezon liczy 11 odcinków, które będą pojawiać się co środę aż do 8 kwietnia.

W 3. sezonie do znanej obsady dołączają też goście: Brett Goldstein, Damon Wayans Jr., Wendie Malick i Cobie Smulders, a także m.in. Jeff Daniels i Michael J. Fox.

"Terapia bez trzymanki" – sezon 1. Zobacz zwiastun



Jimmy nie radzi sobie ze stratą żony, jednocześnie będąc ojcem, przyjacielem i terapeutą. Postanawia wypróbować nową technikę, którą stosuje wobec wszystkich: brutalną szczerość bez owijania w bawełnę. Czy Jimmy pomoże sobie, pomagając innym? Czy dzięki temu powróci do życia?



