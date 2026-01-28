"Terapia bez trzymanki" dostała 4. sezon. Na Apple TV trafił właśnie 3.

Miłośnicy serialu "Terapia bez trzymanki" mają powody do radości – Apple TV oficjalnie zamówiło 4. sezon, zanim jeszcze zadebiutował 3.! Ten startuje już dziś godzinnym odcinkiem. W głównych rolach powracają Jason Segel i Harrison Ford.
"Terapia bez trzymanki" – co się wydarzy w 3. sezonie?
Nowe odcinki skupią się na temacie ruszaniu naprzód po stracie – tę drogę obierze nie tylko Jimmy (Segel
), wciąż pogrążony w żałobie, ale też jego współpracownicy Paul (Ford
), Gaby (Jessica Williams
) oraz cała paczka przyjaciół, sąsiadów i pacjentów.
Do swoich ról powracają także: Christa Miller
, Luke Tennie
, Michael Urie
, Lukita Maxwell
i Ted McGinley
. Trzeci sezon liczy 11 odcinków, które będą pojawiać się co środę aż do 8 kwietnia.
W 3. sezonie do znanej obsady dołączają też goście: Brett Goldstein
, Damon Wayans Jr.
, Wendie Malick
i Cobie Smulders
, a także m.in. Jeff Daniels
i Michael J. Fox
.
"Terapia bez trzymanki" – sezon 1. Zobacz zwiastun
Jimmy nie radzi sobie ze stratą żony, jednocześnie będąc ojcem, przyjacielem i terapeutą. Postanawia wypróbować nową technikę, którą stosuje wobec wszystkich: brutalną szczerość bez owijania w bawełnę. Czy Jimmy pomoże sobie, pomagając innym? Czy dzięki temu powróci do życia?