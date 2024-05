Więcej akcji! Jason Statham z kolejną rolą

Jason Statham w akcyjniaku Baltasara Kormákura

Zwiastun filmu "Pszczelarz"

Nowy film nie ma jeszcze tytułu. Wiemy za to, że za jego reżyserię odpowiadać będzie islandzki filmowiec. Niedawno zrealizował on thriller survivalowy " Bestia ", którego gwiazdą był Idris Elba W nowym filmie Jason Statham wcieli się w samotnika imieniem Mason. Mieszka on na odludzi na jednej ze szkockich wysepek. Podczas straszliwego sztormu ratuje małą dziewczynkę. Tak rozpocznie się ciąg zdarzeń, który zmieni jego samotnię w miejsce brutalnej walki i zmusi go do konfrontacji z duchami przeszłości. Statham będzie pełnił również funkcję producenta filmu. Za scenariusz odpowiada Ward Parry Zdjęcia powinny ruszyć w listopadzie. Jason Statham gra ostatnio bez chwili przerwy.