Więcej niż kino. Wydarzenia towarzyszące 23. MDAG

Coraz większymi krokami zbliża się kolejna edycja festiwalu i, podczas gdy uwaga wszystkich – bardzo słusznie – zwrócona jest ku filmom w tegorocznym programie, ja chciałabym skupić się przez chwilę na wydarzeniach towarzyszących. Co roku uzupełniamy naszą selekcję filmową o program dyskusji i wydarzeń specjalnych, które pozwalają nam zostać z filmami dłużej, zrozumieć je nieco głębiej, a czasami zobaczyć je z innej, nowej perspektywy. W imię tegorocznego hasła festiwalu zapraszam na wydarzeniowe poszukiwania – każdy znajdzie w tym programie coś dla siebie – mówi mówi Barbara Wrona, która koordynuje wydarzenia towarzyszące festiwalu.
23. MDAG odbędzie się od 8 do 17 maja 2026 roku w kinach w siedmiu miastach (Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi oraz Bydgoszczy) oraz od 19 maja do 1 czerwca online na mdag.pl!
Rozmowy i dyskusje
Dyskusje, które będą odbywały się w tym roku na MDAG są niezwykle różnorodne tematycznie i obejmują zagadnienia od tematów społecznych i politycznych, przez kulturę i sztukę, po doświadczenia psychologiczne i relacje.
Jednym z tematów będą różne formy obywatelskiego oporu i troski. Dyskusja Amnesty International po filmie "Wszyscy na Kenmure Street" będzie dotyczyła praktyk nieposłuszeństwa obywatelskiego w demokratycznych społeczeństwach zachodnich, ale także na wschód od Polski – w autorytarnej Białorusi. Temat nasilających się tendencji autorytarnych pojawi się również w dyskusji "Literatura zakazana. Wolność słowa w czasach autorytaryzmu" Polskiego PEN Clubu, gdzie punktem wyjścia do rozmowy o cenzurze i prawach człowieka będzie film "Bibliotekarki".
Dyskusja MINT Magazine po filmie "Siri Hustvedt i wspomnienia przyszłości" będzie dotyczyła twórczości tej amerykańskiej pisarki, która przyjechała do Nowego Jorku, żeby odnaleźć bohaterkę swojej pierwszej powieści i zmierzyć się z własnymi wyobrażeniami o miłości. Po seansie filmu "Wiedźmy" odbędzie się dyskusja Wydawnictwa Okultura, która przyjrzy się fenomenowi współczesnych czarownic i zastanowi się, czy jest on nowym obliczem buntu.
W trakcie dyskusji WWF Polska po filmie "Sny o słoniach" Wernera Herzoga wspólnie zastanowimy się nad rolą i obowiązkiem człowieka w świecie naturalnym.
Historyczne spojrzenie na film dokumentalny będzie obecne podczas wydarzenia organizowanego przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny "Dokumenty czasów przełomu". Dyskusja odbędzie się po pokazie trzech tytułów, które znalazły się na Liście Polskiego Dziedzictwa Filmowego: "Ludzie z pustego obszaru", "Gadające głowy", "Bara Bara".
W tym roku w programie szczególne miejsce zajmują także tematy psychologiczne, tożsamościowe i relacyjne. Tegoroczna odsłona Filmoterapii skupi się na pokusach duchowego uzdrowienia. Wychodząc od filmu "Syn Uzdrowiciela", dyskusja pozostanie w tematyce mitów i nadziei energetycznego uzdrowienia oraz o pułapkach samorozwoju i kultury terapeutycznej. Spotkanie po filmie "Piękny rok" organizowane przez Stowarzyszenie Sistrum w ramach cyklu LES*ŚRODY poświęcone będzie saficznym doświadczeniom oraz odzyskiwaniu lesbijskiej pamięci poprzez braki, przemilczenia i niedopowiedzenia. Natomiast dyskusja Fathers.pl "Nie ma tak, że tylko ty pytasz, tato" przyjrzy się procesowi budowania i "szlifowania" relacji – pełnej napięć, czułości i prób wzajemnego zrozumienia relacji ojcowsko-synowskiej.
DocStudio
W tym roku MDAG zaprasza także na serię spotkań w barze Studio – jednym z naszych klubów festiwalowych. To cykl otwartych, bezpłatnych wydarzeń, poszerzających tematy podejmowane w tegorocznych filmach.
Program otworzy rozmowa krytyka filmowego Murtady Elfadla z reżyserami, których filmy prezentowane będą podczas tegorocznej edycji festiwalu: Michałem Marczakiem oraz Alainem Arnaudem. Spotkanie będzie poświęcone zagadnieniu realizmu emocjonalnego w filmie dokumentalnym (rozmowa odbędzie się w języku angielskim).
Kolejnym spotkaniem w cyklu będzie panel dyskusyjny o relacji człowieka ze zwierzętami w kontekście filmu i fotografii, współorganizowany z Fotofestiwalem, który odbędzie się po pokazie filmu krótkometrażowego "Mamo, czy żyrafy płaczą?".
Cykl kończy spotkanie z Amnesty International: "Nieposłuszeństwo obywatelskie – praktyczny przewodnik. O proteście w praktyce, o naszych prawach i obowiązkach". Spotkanie poprowadzi Anna Matras – prawniczka i aktywistka, analityczka ds. prawnych w Amnesty International Polska, za swoją działalność aktywistyczną nominowana do Korony Równości 2024.
Wydarzenia specjalne
W programie nie zabraknie wydarzeń, które wychodzą poza tradycyjny seans filmowy i zapraszają do bardziej zmysłowego, wspólnotowego doświadczenia kina. Premierze filmu "Pieśni lasu" towarzyszyć będą prelekcja, oraz kompozycja zapachowa przygotowana przez Alba1913, które wspólnie stworzą wyjątkowe, wielozmysłowe doświadczenie i pozwolą wejść w świat filmu w bardziej immersyjny sposób.
W Planetarium w Centrum Nauki Kopernik odbędzie się pokaz filmu "Przesuwając granice", który ukazuje konsekwencje "kosmicznej gorączki" i stawia fundamentalne pytanie: czy wizje podboju kosmosu prowadzą rzeczywiście do lepszej przyszłości, czy są jedynie wyrazem szalonych ambicji, które mogą doprowadzić ludzkość do katastrofy? Po pokazie odbędzie się spotkanie z reżyserem.
Winylowy set DJ-ski na schodach Kinoteki poprzedzi poranny pokaz filmu "Tokio na winylach", wprowadzając w jego świat analogowych dźwięków i japońskiej kultury "ongaku kissa". Spotkanie, organizowane we współpracy z MoyaMatcha, będzie zaproszeniem do wspólnego słuchania muzyki. Osoby, które zakupią bilet na powiązany seans, otrzymają darmowy napój.
W tym roku MDAG powraca także z pokazami w autorskim formacie PURO – Film to Table, który łączy projekcję filmową z wyjątkowym doświadczeniem kulinarnym. W restauracji MUND po seansie zapraszamy na kolację inspirowaną filmem "Piąta pora roku", opowieścią o pięciu wybitnych włoskich szefowych kuchni, których filozofia stanie się punktem wyjścia dla tego wydarzenia.
Na tegorocznej edycji dostępne będą także pokazy dla opiekunów z dziećmi. Seanse "Z maluchem na MDAG" skierowane są do rodziców i opiekunów z niemowlętami oraz dziećmi do 4. roku życia i odbywają się w warunkach dostosowanych do ich potrzeb – z delikatnym oświetleniem i przyciszonym dźwiękiem, w swobodnej, przyjaznej atmosferze. Z kolei z Państwowym Muzeum Etnograficznym zapraszamy na wyjątkowy pokaz dla opiekunów z dziećmi. Podczas gdy dorośli będą oglądać film "Runa Simi", dzieci wezmą udział w równoległych warsztatach kreatywnych inspirowanych tematyką filmu.
